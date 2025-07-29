Женщина нечаянно выбросила миллионы рублей в мусорку

Крупная сумма хранилась в мешке из-под муки

29 июля 2025

Инцидент произошел в Завитинске, где местная жительница при разборе вещей покойного отца вынесла на свалку несколько упаковок из-под муки, не догадываясь, что именно там хранились 6 млн рублей, сообщает Baza.

Когда женщина вспомнила, что отец откладывал деньги на покупку дома, и начала их искать, оказалось, что соседи уже обнаружили купюры среди выброшенного мусора. При попытке вернуть средства они категорически отрицали находку, вынудив обратиться в полицию.

В ходе проверки выяснилось, что часть денег новые владельцы успели потратить на алкоголь и походы в сауну, а на оставшуюся сумму приобрели себе жилье.

«Любопытно, что первоначально соседка пыталась оправдаться, утверждая, будто крупную сумму у нее украли подростки», - отмечает Baza.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Юристы отмечают, что подобные действия могут быть квалифицированы как присвоение чужого имущества.