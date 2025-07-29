Женщина нечаянно выбросила миллионы рублей в мусорку
Крупная сумма хранилась в мешке из-под муки
29 июля 2025, 17:40, ИА Амител
Инцидент произошел в Завитинске, где местная жительница при разборе вещей покойного отца вынесла на свалку несколько упаковок из-под муки, не догадываясь, что именно там хранились 6 млн рублей, сообщает Baza.
Когда женщина вспомнила, что отец откладывал деньги на покупку дома, и начала их искать, оказалось, что соседи уже обнаружили купюры среди выброшенного мусора. При попытке вернуть средства они категорически отрицали находку, вынудив обратиться в полицию.
В ходе проверки выяснилось, что часть денег новые владельцы успели потратить на алкоголь и походы в сауну, а на оставшуюся сумму приобрели себе жилье.
«Любопытно, что первоначально соседка пыталась оправдаться, утверждая, будто крупную сумму у нее украли подростки», - отмечает Baza.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Юристы отмечают, что подобные действия могут быть квалифицированы как присвоение чужого имущества.
17:50:01 29-07-2025
Потому что общаться надо с родителями
18:01:56 29-07-2025
Надо было написать не нечаянно, а отчаянно!...
18:14:46 29-07-2025
Из серии " нарочно не придумаешь")
19:12:06 29-07-2025
моя мама так же выбрасывала 500 тыс. ну поняла что выбросила, побежала на мусорку и нащла ))) назад пришла
19:57:49 29-07-2025
А с другой стороны, только благодаря бдительным соседям удалось сохранить часть денег. Иначе они бы были увезены на свалку.. =)
08:54:37 30-07-2025
Мы купили квартиру в которой жила и умерла бабулька. Квартира была с мебелью, с аккуратно уложенными по шкафам вещами, бельём, книгами. Владельцы квартиры сказали что у них руки не поднимаются что то выбросить, поэтому сказали разбирать самим. В процессе разбора и выброса, в бидоне с мукой нашли пекетик с деньгами. Три ляма. Перебирая книги, между страниц нашли еще почти лям. Отдали бывшим владельцам. Те сказали нам спасибо и подарили бутылку Абрашки и шоколадку. Милка. Потом в процессе ремонта, в вытяжке нашли шкатулку с золотишком, камушками. Ювелир оценил изделия примерно на 8 лямов. Вот теперь сидим и думаем, звонить старым хозяевам или нет. Или это нам подарок от бабки?
13:53:02 30-07-2025
Гость (08:54:37 30-07-2025) Мы купили квартиру в которой жила и умерла бабулька. Квартир... Мешки бы вам ворочать.
09:06:21 30-07-2025
соседи уже обнаружили купюры среди выброшенного мусора --- Хорошие соседи, по мусоркам шарятся)