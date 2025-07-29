НОВОСТИПроисшествия

Женщина нечаянно выбросила миллионы рублей в мусорку

Крупная сумма хранилась в мешке из-под муки

29 июля 2025, 17:40, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Инцидент произошел в Завитинске, где местная жительница при разборе вещей покойного отца вынесла на свалку несколько упаковок из-под муки, не догадываясь, что именно там хранились 6 млн рублей, сообщает Baza.

Когда женщина вспомнила, что отец откладывал деньги на покупку дома, и начала их искать, оказалось, что соседи уже обнаружили купюры среди выброшенного мусора. При попытке вернуть средства они категорически отрицали находку, вынудив обратиться в полицию.

В ходе проверки выяснилось, что часть денег новые владельцы успели потратить на алкоголь и походы в сауну, а на оставшуюся сумму приобрели себе жилье.

«Любопытно, что первоначально соседка пыталась оправдаться, утверждая, будто крупную сумму у нее украли подростки», - отмечает Baza.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Юристы отмечают, что подобные действия могут быть квалифицированы как присвоение чужого имущества.

Фото: pxhere.com

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

17:50:01 29-07-2025

Потому что общаться надо с родителями

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:01:56 29-07-2025

Надо было написать не нечаянно, а отчаянно!...

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:46 29-07-2025

Из серии " нарочно не придумаешь")

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:12:06 29-07-2025

моя мама так же выбрасывала 500 тыс. ну поняла что выбросила, побежала на мусорку и нащла ))) назад пришла

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:57:49 29-07-2025

А с другой стороны, только благодаря бдительным соседям удалось сохранить часть денег. Иначе они бы были увезены на свалку.. =)

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:54:37 30-07-2025

Мы купили квартиру в которой жила и умерла бабулька. Квартира была с мебелью, с аккуратно уложенными по шкафам вещами, бельём, книгами. Владельцы квартиры сказали что у них руки не поднимаются что то выбросить, поэтому сказали разбирать самим. В процессе разбора и выброса, в бидоне с мукой нашли пекетик с деньгами. Три ляма. Перебирая книги, между страниц нашли еще почти лям. Отдали бывшим владельцам. Те сказали нам спасибо и подарили бутылку Абрашки и шоколадку. Милка. Потом в процессе ремонта, в вытяжке нашли шкатулку с золотишком, камушками. Ювелир оценил изделия примерно на 8 лямов. Вот теперь сидим и думаем, звонить старым хозяевам или нет. Или это нам подарок от бабки?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:53:02 30-07-2025

Гость (08:54:37 30-07-2025) Мы купили квартиру в которой жила и умерла бабулька. Квартир... Мешки бы вам ворочать.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:21 30-07-2025

соседи уже обнаружили купюры среди выброшенного мусора --- Хорошие соседи, по мусоркам шарятся)

  -3 Нравится
Ответить
