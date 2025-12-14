Женщина родила второго ребенка через 40 дней после смерти первого

Первый оказался выкидышем и не выжил, а второй родился после, это редчайший случай

14 декабря 2025, 07:30, ИА Амител

Новорожденные дети на Алтае / Фото: amic.ru

В Калуге женщина стала матерью во второй раз спустя чуть больше месяца после утраты первого ребенка. Подобное событие произошло впервые за два десятилетия, сообщает Mash.

Наталья Артеменкова носила двойню, однако на 24-й неделе беременности произошли преждевременные роды, в результате которых один из близнецов не выжил. Врачи калужского перинатального центра предприняли меры, чтобы остановить родовую деятельность и сохранить жизнь второму плоду, обеспечив беременной круглосуточное наблюдение.

После 40 дней, проведенных в стационаре, женщина родила здоровую девочку весом 1250 граммов. Новорожденную назвали Марией, и ее состояние не вызывает опасений. Медики называют этот случай исключительным, отмечая, что в медицинской литературе описаны лишь единичные примеры подобных родов. По свидетельству специалистов, в России подобная практика не применялась как минимум 20 лет.