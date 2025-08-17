Жесткая драка произошла у круглосуточного алкомаркета в Барнауле

По словам очевидцев, мужчина так и не пришел в сознание

17 августа 2025, 14:20, ИА Амител

Источник: "Инцидент Барнаул"

Человек пострадал в результате разборок у алкогольного магазина на улице Взлетной в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

«В "Главпивмаге" начался скандал, кульминацией которого стал классический бросок прогибом. На месте происшествия работали медики», – рассказал один из очевидцев.

По словам другого участника сообщества, парень после падения так и не пришел в сознание. По его словам, клиенты "Питера" и "Главпивмага" почти каждый день устраивают драки, которые сопровождаются шумом и криками.