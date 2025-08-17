НОВОСТИПроисшествия

Жесткая драка произошла у круглосуточного алкомаркета в Барнауле

По словам очевидцев, мужчина так и не пришел в сознание

17 августа 2025, 14:20, ИА Амител

Источник: "Инцидент Барнаул"
Источник: "Инцидент Барнаул"

Человек пострадал в результате разборок у алкогольного магазина на улице Взлетной в Барнауле. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул"

«В "Главпивмаге" начался скандал, кульминацией которого стал классический бросок прогибом. На месте происшествия работали медики», – рассказал один из очевидцев. 

По словам другого участника сообщества, парень после падения так и не пришел в сознание. По его словам, клиенты "Питера" и "Главпивмага" почти каждый день устраивают драки, которые сопровождаются шумом и криками. 

Комментарии 4

Гость

15:16:15 17-08-2025

Давно эту клоаку закрыть надо!

Гость

18:03:34 17-08-2025

Гость (15:16:15 17-08-2025) Давно эту клоаку закрыть надо!... Не стоит мешать естественному отбору

Гость

09:23:09 18-08-2025

Гость (18:03:34 17-08-2025) Не стоит мешать естественному отбору...
Да пусть посететели друг друга перемочат и за одним наглючего хозяина, чтоб ему пусто было! Народ соседних домов летом страдает.

Александр

20:00:20 17-08-2025

вынести за город все эти пивнухи и пущай там бухают

