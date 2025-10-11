Житель Алтая избил жену и отделался замечанием
Мужчина перепил спиртного и закатил скандал, после чего решил применить силу
11 октября 2025, 14:05, ИА Амител
В Красногорском районе Алтайского края семейная ссора между мужем и женой привела к судебному разбирательству. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выразить свои недовольства по отношению к супруге с применением физической силы, но в процессе самообороны женщина нанесла ему ножевое ранение в область живота.
Согласно информации, предоставленной управлением по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, житель Красногорского района злоупотребил спиртными напитками и решил высказать жене все, что у него накопилось на душе. Женщина попыталась уладить конфликт мирным путем, однако это лишь усугубило агрессивное поведение мужчины.
В состоянии аффекта мужчина набросился на свою жену с кулаками. Он нанес ей несколько ударов по голове, отчего она упала на пол. Несмотря на это, разъяренный муж не остановился, и тогда женщина, схватив оказавшийся под рукой нож, ударила им нападавшего в живот, после чего покинула дом.
Ошарашенный таким оборотом событий мужчина протрезвел и самостоятельно добрался до медицинского учреждения. Врачи оказали ему необходимую помощь.
Потерпевшая сторона, в свою очередь, обратилась с просьбой не привлекать мужа к ответственности. Мировой судья принял решение о прекращении дела в связи с незначительностью совершенного правонарушения, ограничившись устным предупреждением в адрес мужчины.
19:40:33 11-10-2025
Потом он однажды забьёт её до смерти. Или она сама в очередной драке превысит самооборону.
11:10:31 12-10-2025
Милые бранятся, только тешатся))). Кулак, ножь, алкоголь. Как романтично.... К сожалению очень многие так жили и живут...
13:45:28 12-10-2025
Гость (11:10:31 12-10-2025) Милые бранятся, только тешатся))). Кулак, ножь, алкоголь. Ка... Да и черт с ними, хоть поржать над инфантильным народом можно.
18:01:12 12-10-2025
а она заявление то почему не напишет на алкаша и садиста?