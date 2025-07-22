Житель Алтая подал в суд на авиакомпанию из-за неправильного промокода

Как выяснилось, скидка не распространялась на билеты, которые мужчина хотел приобрести

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

В Алтайском крае житель Алейска на сайте авиакомпании приобрел промокод, дающий скидку на билет, однако не смог им воспользоваться по причине невозможности активации, сообщает в своем Telegram-канале региональное управление по обеспечению деятельности мировых судей.

Мужчина обратился в суд с иском о защите прав потребителя. В авиакомпании признали невозможность использования промокода, однако возвратить деньги отказались.

"Отказ мотивировали тем, что промокод действующий и активен для применения, но для покупки билетов на иные даты, нежели приобретенные истцом, в связи с чем промокод не был доступен к использованию", – говорится в сообщении.

Судья пришел к выводу, что авиабилеты приобретены в рамках действия промокода, поэтому скидку должны были предоставить.

В итоге с авиакомпании взыскали 22 237 рублей, проценты за пользование чужими деньгами – 1509 рублей, компенсацию морального вреда – 4 тыс. рублей, штраф – 13 873 рубля.