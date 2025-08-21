Житель Алтая получил срок за комментарии в интернете

Мужчину осудили на девять с половиной лет колонии

21 августа 2025, 15:00, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Житель Алтайского края был приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за публичное оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности, сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

В ходе расследования было установлено, что мужчина оставлял комментарии под постами в открытых интернет-сообществах, в которых пропагандировал и оправдывал террористические акты, а также побуждал других к их осуществлению.

Помимо этого, он разместил в одном из публичных сообществ материал, направленный на возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства сотрудников правоохранительных органов, притом что уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Суд принял решение о назначении наказания по совокупности преступлений путем частичного сложения с ранее вынесенным приговором, в результате чего общий срок заключения составил девять с половиной лет. Также осужденному запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете.