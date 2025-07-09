Житель Барнаула получил срок в колонии-поселении за долг по алиментам

Мужчина неоднократно уклонялся от платежей

09 июля 2025

Фото: Wesley Tingey / unsplash.com

Житель Барнаула получил срок за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Мужчину дважды привлекали к уголовной ответственности за это нарушение, но он не сделал для себя должных выводов и продолжил уклоняться от алиментов.

В итоге Ленинский районный суд признал барнаульца виновным и назначил ему восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

