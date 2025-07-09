НОВОСТИПроисшествия

Житель Барнаула получил срок в колонии-поселении за долг по алиментам

Мужчина неоднократно уклонялся от платежей

09 июля 2025, 10:20, ИА Амител

Фото: Wesley Tingey / unsplash.com
Фото: Wesley Tingey / unsplash.com

Житель Барнаула получил срок за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Мужчину дважды привлекали к уголовной ответственности за это нарушение, но он не сделал для себя должных выводов и продолжил уклоняться от алиментов.

В итоге Ленинский районный суд признал барнаульца виновным и назначил ему восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее в Барнауле алиментщика так "припугнули" приставы, что он официально трудоустроился и погасил всю задолженность.

Комментарии 1

Avatar Picture
dok_СФ

10:38:21 09-07-2025

Pf 8 gjufcbn&






За 8 погасит (хорошая зарплата)? Правильнее срок назначить по погашению долга.. (вдруг за 1 месяц расчитается..)











  -3 Нравится
Ответить
