Житель Барнаула получил срок в колонии-поселении за долг по алиментам
Мужчина неоднократно уклонялся от платежей
09 июля 2025, 10:20, ИА Амител
Житель Барнаула получил срок за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери, сообщили в прокуратуре Алтайского края.
Мужчину дважды привлекали к уголовной ответственности за это нарушение, но он не сделал для себя должных выводов и продолжил уклоняться от алиментов.
В итоге Ленинский районный суд признал барнаульца виновным и назначил ему восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
Ранее в Барнауле алиментщика так "припугнули" приставы, что он официально трудоустроился и погасил всю задолженность.
