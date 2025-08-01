Житель Новоалтайска спалил баню, гараж и сарай в надежде растопить печь горючим материалом
С огнем боролись 12 специалистов и три автоцистерны
01 августа 2025, 13:00, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
Пожарные потушили пожар в надворных постройках на улице Ленина в Новоалтайске, сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент случился 31 июля. "На момент прибытия первого пожарного расчета открытым огнем горела крыша бани, гаража и сарая", — говорится в сообщении.
На месте работали 12 пожарных и три автоцистерны. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.
Самой вероятной причиной происшествия называют неосторожное обращение с огнем: хозяин для растопки печи использовал горюче-смазочный материал.
13:38:44 01-08-2025
в алтайке куча таких умников-алкоголиков, увы
13:40:03 01-08-2025
Очень умно - использовать горючку для разжигания печи.
18:00:52 01-08-2025
Опять хлопцы из Новоалтайска попали в передовици. Страшное это место-Новоалтайск.