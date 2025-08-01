Житель Новоалтайска спалил баню, гараж и сарай в надежде растопить печь горючим материалом

С огнем боролись 12 специалистов и три автоцистерны

01 августа 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Пожарные потушили пожар в надворных постройках на улице Ленина в Новоалтайске, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился 31 июля. "На момент прибытия первого пожарного расчета открытым огнем горела крыша бани, гаража и сарая", — говорится в сообщении.

На месте работали 12 пожарных и три автоцистерны. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.

Самой вероятной причиной происшествия называют неосторожное обращение с огнем: хозяин для растопки печи использовал горюче-смазочный материал.