Житель Новосибирска пытался поджечь дом пристава из-за ненависти к службе исполнителей

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

24 сентября 2025, 12:30, ИА Амител

Задержание поджигателя / Источник фото: "Антитеррор НСО"

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с военной контрразведкой предотвратили теракт в отношении должностного лица управления ФССП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УФСБ, житель Новосибирска 1989 года рождения создал в социальной сети сообщество, в котором призывал к дестабилизации работы службы судебных приставов. В качестве метода "борьбы" он избрал совершение террористических актов.

«Правоохранители задержали его с поличным при попытке поджога домовладения сотрудника ФССП с использованием легковоспламеняющейся жидкости», – отметили в ведомстве.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ ("Покушение на террористический акт").