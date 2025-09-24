Житель Новосибирска пытался поджечь дом пристава из-за ненависти к службе исполнителей
Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
24 сентября 2025, 12:30, ИА Амител
Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с военной контрразведкой предотвратили теракт в отношении должностного лица управления ФССП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным УФСБ, житель Новосибирска 1989 года рождения создал в социальной сети сообщество, в котором призывал к дестабилизации работы службы судебных приставов. В качестве метода "борьбы" он избрал совершение террористических актов.
«Правоохранители задержали его с поличным при попытке поджога домовладения сотрудника ФССП с использованием легковоспламеняющейся жидкости», – отметили в ведомстве.
Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ ("Покушение на террористический акт").
12:34:51 24-09-2025
С одной стороны это конечно, ужас и т.д.
С другой можно сказать, что я его понимаю. Да и многие люди которые пытались урегулировать какие-то вопросы с данным ведомством
12:53:11 24-09-2025
Гость (12:34:51 24-09-2025) С одной стороны это конечно, ужас и т.д. С другой можно ... В Барнауле проблема усугубляется тем, что до приставов в принципе невозможно дозвониться. Причем в других регионах действует бесплатная федеральная линия с номером 8 800....... Но в Алтайском крае, как сообщают операторы связи, опция недоступна. Типа мы не Россия?
13:07:47 24-09-2025
Гость (12:53:11 24-09-2025) В Барнауле проблема усугубляется тем, что до приставов в при... Дозвониться туда - это вообще, что-то из области фантастики. Не знаю как сейчас, одно время (достаточно долго, около года)
На сайте наших приставов в разделе контактов руководства были номера г.Липецка. Я туда дозванивался, они говорят, что понятия не имею почему так и как позвонить нашим. Писал обращение на эту тему обещали разобраться) однако смотрел через несколько месяцев , ни чего не изменилось.
8-800 - это только послушать предложение вместо разбирательств отправится на военную службу по контракту. Мне судебный пристав не отдавал бумажку, пока не подпишу документ о том, что мне разъяснили все прелести участия в СВО вместо штрафа в 1,5 рублей.
А сколько слез пролито, в самом отделе на Пушкина. Я думаю "дом прощаний" по этому показателю гораздо проигрывает
15:59:07 24-09-2025
Гость (13:07:47 24-09-2025) Дозвониться туда - это вообще, что-то из области фантастики.... Там странные люди. Может, изначально боятся посетителей, поэтому прячутся. Бумаги да, сразу не отдают. Пока суд не прислал со своего адреса извещение об отмене приказа. Но в банки они сообщают, что блокировка отменяется из-за невозможности взыскать, как-то так. Зачем врут, непонятно. Какая им выгода? Может, злятся, что зря совершали какие-то действия, а на самом деле нет никаких законных оснований налагать арест на счет.
13:00:36 24-09-2025
1989 года рождения --- может искупить. Терракт серьезная статья
13:08:03 24-09-2025
Это разве террористический акт? Обычный поджог из ревности.
14:13:32 24-09-2025
Все в одинаковой форме, как будто постановка.