Житель Новосибирска поджег "Лексус" своей матери из-за частых конфликтов

Ссора произошла 6 июля 2024 года из-за паспорта, который мужчина оставил у матери, но та отказалась его возвращать

11 сентября 2025, 19:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирске Центральный районный суд рассмотрел дело о поджоге автомобиля Lexus NX250, совершенном 36-летним безработным Денисом* в отношении собственной матери. Конфликт произошел 6 июля 2024 года из-за паспорта, который мужчина оставил у матери, но та отказалась его возвращать, сообщает "КП-Новосибирск".

«В ходе ссоры Денис спустился во двор, разбил камнем стекло автомобиля, поджег салон с помощью зажигалки и скрылся с места преступления. Мать, заметившая поджог из окна, немедленно вызвала полицию. Прибывшие сотрудники потушили возгорание огнетушителем, но ущерб составил 524 тысячи рублей – огонь повредил передние кресла и приборную панель», – пишет издание.

Поджигатель был задержан через несколько часов и полностью признал вину, пояснив, что хотел "насолить" матери из-за частых конфликтов. Несмотря на то, что потерпевшая простила сына, суд отклонил ходатайство о примирении, так как ущерб был компенсирован страховой компанией, а не виновником.

Суд назначил Денису наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% доходов в государственный бюджет. Приговор еще не вступил в законную силу.

* Имя изменено