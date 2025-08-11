Житель Удмуртии пытался помешать полицейскому составить протокол и ударил его по лицу
Теперь вместо административной ответственности молодой человек несет уголовную
11 августа 2025, 19:45, ИА Амител
В Увинском районном суде Удмуртии завершился процесс по делу 29-летнего жителя Вавожского района региона. Как сообщает Udm-info, парень пытался избежать административной ответственности и напал на полицейских.
Инцидент произошел в июне 2025 года. Подсудимый оказался в патрульной машине полицейских, где решил помешать правоохранителю составить протокол и нанес два удара полицейскому по лицу, доставив последнему физические страдания.
По итогам судебного разбирательства, учитывая позицию прокурора, обвиняемый получил наказание в виде двухлетних принудительных работ с ежемесячным вычетом 15% заработной платы в пользу государства. Решение суда пока не вступило в законную силу.
20:21:18 11-08-2025
Как измеряются и фиксируются физические страдания?
20:49:56 11-08-2025
Гость (20:21:18 11-08-2025) Как измеряются и фиксируются физические страдания? ... Наличием погон и фуражки
21:44:29 11-08-2025
Что-то дерзких многовато(((
08:40:49 12-08-2025
29 лет и пошел на уголовку, может с умыслом, не хочет, чтобы предложили послужить?
11:46:14 12-08-2025
Это сделал удмурт?
17:42:32 12-08-2025
Я за полтора года десяток таких преступлений в юности расследовал. А тут пишут про такое. В 90-е 4-6 месяцев условно светило.