Житель Удмуртии пытался помешать полицейскому составить протокол и ударил его по лицу

Теперь вместо административной ответственности молодой человек несет уголовную

11 августа 2025, 19:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Увинском районном суде Удмуртии завершился процесс по делу 29-летнего жителя Вавожского района региона. Как сообщает Udm-info, парень пытался избежать административной ответственности и напал на полицейских.

Инцидент произошел в июне 2025 года. Подсудимый оказался в патрульной машине полицейских, где решил помешать правоохранителю составить протокол и нанес два удара полицейскому по лицу, доставив последнему физические страдания.

По итогам судебного разбирательства, учитывая позицию прокурора, обвиняемый получил наказание в виде двухлетних принудительных работ с ежемесячным вычетом 15% заработной платы в пользу государства. Решение суда пока не вступило в законную силу.