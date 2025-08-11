НОВОСТИПроисшествия

Житель Удмуртии пытался помешать полицейскому составить протокол и ударил его по лицу

Теперь вместо административной ответственности молодой человек несет уголовную

11 августа 2025, 19:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Увинском районном суде Удмуртии завершился процесс по делу 29-летнего жителя Вавожского района региона. Как сообщает Udm-info, парень пытался избежать административной ответственности и напал на полицейских.

Инцидент произошел в июне 2025 года. Подсудимый оказался в патрульной машине полицейских, где решил помешать правоохранителю составить протокол и нанес два удара полицейскому по лицу, доставив последнему физические страдания.

По итогам судебного разбирательства, учитывая позицию прокурора, обвиняемый получил наказание в виде двухлетних принудительных работ с ежемесячным вычетом 15% заработной платы в пользу государства. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

20:21:18 11-08-2025

Как измеряются и фиксируются физические страдания?

Avatar Picture
Кхм...

20:49:56 11-08-2025

Гость (20:21:18 11-08-2025) Как измеряются и фиксируются физические страдания? ... Наличием погон и фуражки

Avatar Picture
Светлана

21:44:29 11-08-2025

Что-то дерзких многовато(((

Avatar Picture
Гость

08:40:49 12-08-2025

29 лет и пошел на уголовку, может с умыслом, не хочет, чтобы предложили послужить?

Avatar Picture
Гость

11:46:14 12-08-2025

Это сделал удмурт?

Avatar Picture
Гость

17:42:32 12-08-2025

Я за полтора года десяток таких преступлений в юности расследовал. А тут пишут про такое. В 90-е 4-6 месяцев условно светило.

