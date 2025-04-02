Жителей Алтая призывают проголосовать за предприятия края в национальном конкурсе
Поддержать алтайские компании, выпускающие органическую продукцию, можно до 7 апреля
02 апреля 2025, 11:50, ИА Амител
Жителей Алтайского края призывают отдать свой голос за компании "Эко-хозяйство Марии Самариной" и "Курай Агро Плюс", которые борются за победу в народном голосовании в Национальном органическом конкурсе. Поддержать алтайских производителей можно до 7 апреля, сообщает региональное управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
"Эко-хозяйство Марии Самариной" производит продукты под брендом "Влюбленная Маруся". Сегодня в магазинах и на маркетплейсах можно приобрести разнообразные крупы, подсолнечное масло, муку и масло гхи, а также травяные сборы и чаи этого предприятия, при этом ассортимент постоянно пополняется. "Курай Агро Плюс" больше 25 лет производит продукцию из зерна, выращенного без пестицидов и минеральных удобрений: около 40 видов органической продукции, включая муку пшеничную, овсяную и гречневую, крупу гречневую, зеленую гречку, горох, крупу ячменную, хлопья гречневые и овсяные. В Бийске у "Курай Агро Плюс" есть свой хлебопекарный цех, где из органической муки выпекают порядка 100 наименований хлебобулочных изделий. Также там развивают производство мясной и молочной продукции. Несколько лет назад открылся магазин с фирменными товарами.
"Интерес к органической продукции в нашей стране растет и со стороны потребителей, и со стороны хлебопекарных комбинатов и предприятий общественного питания. Участие в конкурсе "Народный органический бренд" важно для развития рынка органической продукции в нашем регионе и стране в целом. Это дополнительная возможность рассказать всем о наших алтайских продуктах, их пользе для здоровья", – подчеркнул директор компании Игорь Пляко.
Всего в крае шесть предприятий, включенных в Единый государственный реестр производителей органической продукции. Помимо "Курай Агро Плюс" и "Эко-хозяйства Марии Самариной", в списке также Иткульский спиртзавод, хозяйство "Степной", индивидуальный предприниматель Сергей Григоревский и крестьянское (фермерское) хозяйство Елены Новицкой.
14:29:24 02-04-2025
а нельзя нас уже так просто накормить!? за наши, ежелив чё, деньги...
но без всяких конкурсов...!? А? просто накормить за наши деньги...?
14:31:37 02-04-2025
Гость (14:29:24 02-04-2025) а нельзя нас уже так просто накормить!? за наши, ежелив чё, ... нормальной едой...!
14:37:01 02-04-2025
Ни разу о них не слышал. Так что сами. Все сами!