Жителей Алтая призывают проголосовать за предприятия края в национальном конкурсе

Поддержать алтайские компании, выпускающие органическую продукцию, можно до 7 апреля

02 апреля 2025, 11:50, ИА Амител

Хлеб и подсолнечное масло / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Жителей Алтайского края призывают отдать свой голос за компании "Эко-хозяйство Марии Самариной" и "Курай Агро Плюс", которые борются за победу в народном голосовании в Национальном органическом конкурсе. Поддержать алтайских производителей можно до 7 апреля, сообщает региональное управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

"Эко-хозяйство Марии Самариной" производит продукты под брендом "Влюбленная Маруся". Сегодня в магазинах и на маркетплейсах можно приобрести разнообразные крупы, подсолнечное масло, муку и масло гхи, а также травяные сборы и чаи этого предприятия, при этом ассортимент постоянно пополняется. "Курай Агро Плюс" больше 25 лет производит продукцию из зерна, выращенного без пестицидов и минеральных удобрений: около 40 видов органической продукции, включая муку пшеничную, овсяную и гречневую, крупу гречневую, зеленую гречку, горох, крупу ячменную, хлопья гречневые и овсяные. В Бийске у "Курай Агро Плюс" есть свой хлебопекарный цех, где из органической муки выпекают порядка 100 наименований хлебобулочных изделий. Также там развивают производство мясной и молочной продукции. Несколько лет назад открылся магазин с фирменными товарами.

"Интерес к органической продукции в нашей стране растет и со стороны потребителей, и со стороны хлебопекарных комбинатов и предприятий общественного питания. Участие в конкурсе "Народный органический бренд" важно для развития рынка органической продукции в нашем регионе и стране в целом. Это дополнительная возможность рассказать всем о наших алтайских продуктах, их пользе для здоровья", – подчеркнул директор компании Игорь Пляко.

Всего в крае шесть предприятий, включенных в Единый государственный реестр производителей органической продукции. Помимо "Курай Агро Плюс" и "Эко-хозяйства Марии Самариной", в списке также Иткульский спиртзавод, хозяйство "Степной", индивидуальный предприниматель Сергей Григоревский и крестьянское (фермерское) хозяйство Елены Новицкой.