Жителей Барнаула не пустили на подземную парковку в ТРЦ "Весна" в лютые морозы
В дни с плюсовой температурой парковка работает без ограничений
25 февраля 2026, 12:52, ИА Амител
В период сильных морозов жители Барнаула столкнулись с ограничениями въезда на подземную парковку торгово-развлекательного центра "Весна". Посетителей не пустили на стоянку, несмотря на неблагоприятные погодные условия.
Как рассказала участница Telegram-канала Barnaul 22 Олеся, подобная ситуация возникает не впервые. По ее словам, в дни с плюсовой температурой парковка работает без ограничений, однако при серьезных морозах въезд внезапно закрывают.
«Это уже не первый случай. В теплую погоду въезд открыт, а вот при сильной минусовой температуре — нет. Почему так происходит, остается загадкой. С чем связаны ограничения или это внутренние правила ТРЦ?» — задается вопросом горожанка.
Официальных разъяснений от администрации торгового центра по поводу причин закрытия подземной парковки в морозы пока не поступало.
Ранее сообщалось, что жителям многоквартирных домов стоит внимательнее относиться к парковке во дворах — за нарушения предусмотрены серьезные штрафы. Правила парковки во дворах ничем не отличаются от городских. Запрещено ставить машину на тротуаре — это грозит штрафом 1000 рублей по статье 12.19 КоАП РФ.
12:59:43 25-02-2026
Их парковка. Что хотят то и делают. Вы им там такие ушлые без гаража со своей лишней грязью с колес которую из арок даже отбить не удосуживаетесь зачем вообще?
12:59:49 25-02-2026
хозяин - барин
купите гараж да грейтесь сколько влезет
13:04:14 25-02-2026
Для кого это остаётся загадкой?
13:21:09 25-02-2026
жадным и ленивым автовладельцам оказывается обязаны все: город парковками, частник- теплыми боксами.
даже не жаль вас, наглых таких
13:46:25 25-02-2026
Гость (13:21:09 25-02-2026) жадным и ленивым автовладельцам оказывается обязаны все: ... Так автовладельцы приехали делать покупки, привезли в ТЦ деньги. Если какой-то торговой организации не нужны покупатели, значит, она занимается отмывом средств.
14:26:37 25-02-2026
Гость (13:46:25 25-02-2026) Так автовладельцы приехали делать покупки, привезли в ТЦ де... Прям экстренно в морозы поехали затариваться? Или машинку в тепло заныкать захотели? Пусть Олеська напишет в какой отдел собиралась и сколько планировала там денег оставить.
Потому что по ее же словам, ее, теплой халявы, лишают не в первый раз. "По ее словам, в дни с плюсовой температурой парковка работает без ограничений, однако при серьезных морозах въезд внезапно закрывают."
05:36:13 27-02-2026
Гость (13:46:25 25-02-2026) Так автовладельцы приехали делать покупки, привезли в ТЦ де... Они тут радостно повизгивают как затариваются в маркетплейсах,а в тц приезжают погадить,да товар пощупать чтобы не купить
14:07:33 25-02-2026
Давно должно принять закон, машина регистрируется только при наличии гаража или закрепленного парковочного места. Нет места, нет машины.
15:11:44 25-02-2026
Гость (14:07:33 25-02-2026) Давно должно принять закон, машина регистрируется только при... Давно пора наказывать администрацию за разрешение строить новые дома без парковок.
21:30:33 25-02-2026
Гость (15:11:44 25-02-2026) Давно пора наказывать администрацию за разрешение строить но... Ну сделают уличную парковку на 10 соток, возле дома на 300 квартир. И начнутся дворовые войны. Каждая задница будет стараться припарковаться ближе к подъезду. И опять же олеськина машина в морозы на уличной парковке замерзнет и сдохнет тупой смертью. Зря она ее в тепло хотела заныкать что ли? И значит будет очередной плач Ярославны, т.е. Олеськи, но теперь, она будет ругаться на погоду.
15:20:26 25-02-2026
Гость (14:07:33 25-02-2026) Давно должно принять закон, машина регистрируется только при... да? у хрущевок 3 места под автомобили на 64 квартиры, гаражей тоже не построили - ты такие требования можешь заворачивать только обеспечив достаточное наличие мест - без этого - нюхай выхлопные газы
16:47:06 25-02-2026
Гость (15:20:26 25-02-2026) да? у хрущевок 3 места под автомобили на 64 квартиры, гараже... он уже давно ими обнюхался раз такой бред пишет про машиноместа и гаражи. Машины и так уже мало берут. Осталось только это ввести... Угарел человек - вот и бредит. Он нас видимо с Сингапуром перепутал
05:38:35 27-02-2026
Гость (15:20:26 25-02-2026) да? у хрущевок 3 места под автомобили на 64 квартиры, гараже... Нет условий для владения машиной? Гуляй пешком. Тебе никто ничего не должен
16:03:22 25-02-2026
Гость (14:07:33 25-02-2026) Давно должно принять закон, машина регистрируется только при...
Минусите, минусите! И страдайте! И бейтесь ежедневно за парковочное место. Участь у вас такая. Страдальцы.
16:20:51 25-02-2026
Гость (14:07:33 25-02-2026) Давно должно принять закон, машина регистрируется только при... Совсем с головой не дружишь,
16:32:14 25-02-2026
Гость (14:07:33 25-02-2026) Давно должно принять закон, машина регистрируется только при... вы настолько глупы что не понимаете что тогда цена такси вырастет раз в 10. Или вы только пешком или на автобике ???
20:52:17 25-02-2026
Юрий (16:32:14 25-02-2026) вы настолько глупы что не понимаете что тогда цена такси выр... А ты настолько глуп, что не допускаешь мысли о наличии у чела гаража? Это признак отклонений в интеллекте думать, что как у тебя, так и у другого. Это как оправдания алкша - разве я только пью? Все пьют!
14:13:19 25-02-2026
"Посетителей не пустили на стоянку, несмотря на неблагоприятные погодные условия."------ Олеся, езжай в полесье. Там сильных морозов нет. Почему кто то должен твою кибитку, в морозы, принимать на своей территории? Купи гараж, или арендуй. Выкупи место на теплой парковке в ТЦ и кидай свою тележку там. Тебе с твоей машинкой никто ничего не должен. Пора уже это понять...
16:35:31 25-02-2026
лучше бы написали что в мороз в Весну работает только 1 створка двери. Зайти или выйти проблема. Автоматические двери при ниже -20С они блокируют, и те что руками открывать только 1 створка из 2 работает. Второго входа нет ( где был Вкусно и точка). Ущербный торговый центр - как от них съехал Бахетле все пошло под откос. Захожу иногда в Ситилинк. Больше там делать нечего. Пусть вообще все закроют, ни входа , ни парковки. Даже на уличной парковке всегда мест нет - видомо продавцы паркуются.