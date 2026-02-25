Жителей Барнаула не пустили на подземную парковку в ТРЦ "Весна" в лютые морозы

В дни с плюсовой температурой парковка работает без ограничений

25 февраля 2026, 12:52, ИА Амител

В период сильных морозов жители Барнаула столкнулись с ограничениями въезда на подземную парковку торгово-развлекательного центра "Весна". Посетителей не пустили на стоянку, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Как рассказала участница Telegram-канала Barnaul 22 Олеся, подобная ситуация возникает не впервые. По ее словам, в дни с плюсовой температурой парковка работает без ограничений, однако при серьезных морозах въезд внезапно закрывают.

«Это уже не первый случай. В теплую погоду въезд открыт, а вот при сильной минусовой температуре — нет. Почему так происходит, остается загадкой. С чем связаны ограничения или это внутренние правила ТРЦ?» — задается вопросом горожанка.

Официальных разъяснений от администрации торгового центра по поводу причин закрытия подземной парковки в морозы пока не поступало.

Ранее сообщалось, что жителям многоквартирных домов стоит внимательнее относиться к парковке во дворах — за нарушения предусмотрены серьезные штрафы. Правила парковки во дворах ничем не отличаются от городских. Запрещено ставить машину на тротуаре — это грозит штрафом 1000 рублей по статье 12.19 КоАП РФ.