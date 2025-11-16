Жители Алтая смогут наблюдать уникальное звездное явление

Речь идет о разноцветном "звездном дожде" Геминиды

16 ноября 2025, 08:10, ИА Амител

Космос / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Уникальное небесное явление ожидает жителей Алтайского края – они смогут увидеть поток Геминиды, так называемый "звездный дождь". Информацию об этом передает "Алтапресс", ссылаясь на сообщение от Роскосмоса.

Событие происходит ежегодно в середине декабря. В это время Земля пересекает скопление мелких частиц, оставленных астероидом Фаэтон. Попадая в атмосферу, эти частицы сгорают, порождая зрелищный метеорный поток.

Ожидается, что кульминация метеорного потока Геминиды в текущем году придется на ночь с 13 на 14 декабря. В период наивысшей активности можно будет наблюдать до 150 метеоров в течение часа, которые предстанут в виде разноцветных световых явлений в ночном небе.