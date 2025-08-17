Жители Алтайского края похвалились "уловом" белых грибов и маслят. Фото

Любители "тихой охоты" продолжают собирать большие урожаи

17 августа 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: "Грибы и грибники Алтайского края" / vk.com/gribniki22rus

В Алтайском крае любители "тихой охоты" продолжают хвастаться большими грибными "уловами". Соответствующими фотографиями они поделились в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края".

Так, за последние дни в алтайских лесах им удалось найти белые грибы и маслята. Самые крупные урожаи собрали в Павловском районе.

А ранее житель Барнаула нашел в городском бору много лисичек и остался в "легком шоке" от такого количества грибов. Посмотреть, как это было, можно здесь.