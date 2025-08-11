Барнаулец оказался "в легком шоке" от большого скопления лисичек в лесу
Возможно, это исключение и редкая удача, считает мужчина
11 августа 2025, 15:20, ИА Амител
Лисички в барнаульском лесу / "Грибы и Грибники Алтайского края" / vk.com/gribniki22rus
Житель Барнаула рассказал в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края", как нашел в городском бору много грибов.
«Нахожусь в легком шоке! Никогда в барнаульском бору столько лисичек не находил. Правда, надо признать, росли локально, возможно, это исключение и редкая удача», – рассказал местный житель.
Ранее алтайские грибники похвалились большим урожаем груздей и лисичек.
15:42:49 11-08-2025
Ну ни че он там надергал, бруснику прям с корнями
15:55:42 11-08-2025
Гость (15:42:49 11-08-2025) Ну ни че он там надергал, бруснику прям с корнями... Что не сделаешь ради красивой картинке
15:48:29 11-08-2025
Литров 5 грибов то набрал, или больше времени на фотосессию потратил?
17:10:27 11-08-2025
Лисисички в лесу - это хорошо.
21:27:24 11-08-2025
Гость (17:10:27 11-08-2025) Лисисички в лесу - это хорошо....
Ой, как смешно и юморно! Некоторые барнаульцы так и застыли в пубертате...
22:39:23 11-08-2025
Гость (21:27:24 11-08-2025) Ой, как смешно и юморно! Некоторые барнаульцы так и заст... Застыть в пубертате лучше, чем в ханжестве и лицемерии
09:31:59 12-08-2025
Эти фото с интернета, им уже много лет, нашли чем хвастаться.