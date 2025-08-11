Барнаулец оказался "в легком шоке" от большого скопления лисичек в лесу

Возможно, это исключение и редкая удача, считает мужчина

11 августа 2025, 15:20, ИА Амител

Лисички в барнаульском лесу / "Грибы и Грибники Алтайского края" / vk.com/gribniki22rus

Житель Барнаула рассказал в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края", как нашел в городском бору много грибов.

«Нахожусь в легком шоке! Никогда в барнаульском бору столько лисичек не находил. Правда, надо признать, росли локально, возможно, это исключение и редкая удача», – рассказал местный житель.

Ранее алтайские грибники похвалились большим урожаем груздей и лисичек.