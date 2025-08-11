НОВОСТИОбщество

Барнаулец оказался "в легком шоке" от большого скопления лисичек в лесу

Возможно, это исключение и редкая удача, считает мужчина

11 августа 2025, 15:20, ИА Амител

Лисички в барнаульском лесу / "Грибы и Грибники Алтайского края" / vk.com/gribniki22rus

Житель Барнаула рассказал в сообществе "Грибы и грибники Алтайского края", как нашел в городском бору много грибов.

«Нахожусь в легком шоке! Никогда в барнаульском бору столько лисичек не находил. Правда, надо признать, росли локально, возможно, это исключение и редкая удача», – рассказал местный житель.

Ранее алтайские грибники похвалились большим урожаем груздей и лисичек.

Жители Алтайского края похвастались урожаем грибов

Люди в основном находят лисички, но также попадаются и белые грибы
Барнаул грибной сезон

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

15:42:49 11-08-2025

Ну ни че он там надергал, бруснику прям с корнями

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:42 11-08-2025

Гость (15:42:49 11-08-2025) Ну ни че он там надергал, бруснику прям с корнями... Что не сделаешь ради красивой картинке

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:29 11-08-2025

Литров 5 грибов то набрал, или больше времени на фотосессию потратил?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:10:27 11-08-2025

Лисисички в лесу - это хорошо.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:27:24 11-08-2025

Гость (17:10:27 11-08-2025) Лисисички в лесу - это хорошо....
Ой, как смешно и юморно! Некоторые барнаульцы так и застыли в пубертате...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:39:23 11-08-2025

Гость (21:27:24 11-08-2025) Ой, как смешно и юморно! Некоторые барнаульцы так и заст... Застыть в пубертате лучше, чем в ханжестве и лицемерии

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:59 12-08-2025

Эти фото с интернета, им уже много лет, нашли чем хвастаться.

  -2 Нравится
Ответить
