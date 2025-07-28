Жители Красноярска на двое суток остались без мобильной связи и интернета
Очевидцы утверждают, что в городе перестали работать терминалы и взлетели цены на такси
28 июля 2025, 09:00, ИА Амител
В Красноярске местные жители уже вторые сутки жалуются на отсутствие связи и интернета. В городе не работают терминалы оплаты и валидаторы в общественном транспорте. Об этом сообщает Mash.
Со слов очевидцев, рассчитываться в магазинах приходится только наличными. Кроме того, из-за происходящего цены на такси выросли в три раза. Без мобильного интернета системы не могут рассчитать стоимость поездки, а в приложении отображается меньше машин.
"Как объясняют сотовые операторы, сбой произошел не по их вине, а из-за мер безопасности. Когда интернет появится в городе — пока не ясно", - отмечает Mash.
На перебои в работе интернета также обратили внимание жители Орловской, Тюменской, Рязанской, Ленинградской и Владимирской областей, а также Республики Марий Эл и Забайкальского края.
Напомним, ранее СМИ писали, что с 1 по 11 июля 2025 года количество масштабных перебоев с мобильной связью в России достигло 744. Это на 14% выше июньских показателей. Синхронные отключения фиксировали в 77 регионах страны. Чаще всего власти регионов объясняли отключение и замедление мобильного интернета необходимостью противостоять беспилотникам, а также техническими сложностями операторов.
09:51:12 28-07-2025
Можно скажу оператора.....
На букву «М» начинается, на «Н» заканчивается.
09:56:28 28-07-2025
Гость (09:51:12 28-07-2025) Можно скажу оператора.....На букву «М» начинается, на «Н... Билайн?
10:10:50 29-07-2025
Гость (09:51:12 28-07-2025) Можно скажу оператора.....На букву «М» начинается, на «Н... мегафон?
10:05:03 28-07-2025
А ещё призывают отказаться от наличных 🤔...
10:05:33 28-07-2025
Это настоящее безобразие! Сперва людей приучили пользоваться (перевели все услуги) онлайн, мобильный банки, Госуслуги, оплата услуг и товаров, а потом взяли и вырубили интернет. И всё как всегда, "зима пришла нежданно". Wi-Fi в городе (Норильск) нет! Банкоматы только от 5000Р! Элементарно, как купить еду??? Я уже не говорю про другие человеческие потребности...
И абсолютно ни где нет информации! Это неприемлемо!
ГО иЧС сообщает, возможны перебои с интернетом. Перебои??? Третьи сутки в Норильске отсутствует интернет и перебои с мобильной связью, "только экстренные вызовы". Объясните, если ГО иЧС может сообщить, что "перебои с интернетом", почему они не могут сообщить причину и до какого времени это будет???
#Чернышов #Бабаков #Даванков #Езерский #Епифанова #Котюков #Карасёв
10:20:52 28-07-2025
эт все по плану, нечего переживать
10:58:34 28-07-2025
Цифровой рубль нас спасёт
11:02:46 28-07-2025
сплошная энергия развития.
интересно, это рывок или уже прорыв?
11:21:05 28-07-2025
Нас спасет только "РАЙ"-а
13:17:02 28-07-2025
Наличка рулит.
Зумеры со своими бесконтактыми платежами с айфона могут покурить электронку вместо покупки чипсов с колой.
11:41:14 30-07-2025
1 (13:17:02 28-07-2025) Наличка рулит.Зумеры со своими бесконтактыми платежами с... тебя спросить забыли, что рулит, что нет. едь в деревню живи. меняй картоху на самогон и води гужевую повозку- другим не мешай
16:18:23 28-07-2025
А вы заметили что с мобильным интернетом на Билайне в Барнауле какая то шляпа происходит? Ватсапина не грузит. В Сберонлайн доступа нет.
12:06:05 30-07-2025
Гость (16:18:23 28-07-2025) А вы заметили что с мобильным интернетом на Билайне в Барнау... под горой на красноармейском мтс сказал что интернет не существует. похоже правительство опять заботится о благополучии населения.