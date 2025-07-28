Очевидцы утверждают, что в городе перестали работать терминалы и взлетели цены на такси

28 июля 2025, 09:00, ИА Амител

Человек с телефоном в руках / Фото: amic.ru

В Красноярске местные жители уже вторые сутки жалуются на отсутствие связи и интернета. В городе не работают терминалы оплаты и валидаторы в общественном транспорте. Об этом сообщает Mash.

Со слов очевидцев, рассчитываться в магазинах приходится только наличными. Кроме того, из-за происходящего цены на такси выросли в три раза. Без мобильного интернета системы не могут рассчитать стоимость поездки, а в приложении отображается меньше машин.

"Как объясняют сотовые операторы, сбой произошел не по их вине, а из-за мер безопасности. Когда интернет появится в городе — пока не ясно", - отмечает Mash.

На перебои в работе интернета также обратили внимание жители Орловской, Тюменской, Рязанской, Ленинградской и Владимирской областей, а также Республики Марий Эл и Забайкальского края.

Напомним, ранее СМИ писали, что с 1 по 11 июля 2025 года количество масштабных перебоев с мобильной связью в России достигло 744. Это на 14% выше июньских показателей. Синхронные отключения фиксировали в 77 регионах страны. Чаще всего власти регионов объясняли отключение и замедление мобильного интернета необходимостью противостоять беспилотникам, а также техническими сложностями операторов.