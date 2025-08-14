Жители села Алтайское обратились к Томенко с просьбой о строительстве спорткомплекса

Губернатор изучит данный вопрос

14 августа 2025, 18:20, ИА Амител

Виктор Томенко. Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина

В ходе прямой линии с губернатором Алтайского края Виктором Томенко поступило обращение от жителей райцентра Алтайское. Родители юных футболистов попросили рассмотреть возможность строительства спортивного комплекса для круглогодичных тренировок, сообщают "Вести Алтай".

В селе активно развивается футбол – местный клуб "Юник" регулярно участвует в соревнованиях различного уровня и показывает отличные результаты, занимая призовые места на турнирах в соседних районах и городах. Однако отсутствие крытого помещения для занятий в холодный период года ограничивает возможности для полноценных тренировок.

Губернатор поручил главе Алтайского района Виктору Тырышкину детально изучить ситуацию. Также было дано указание представителям районной администрации совместно с Министерством спорта Алтайского края проработать вопрос о возможном строительстве спортивного объекта.

В случае выявления перспектив для реализации проекта необходимо подготовить и направить в правительство региона соответствующую документацию.