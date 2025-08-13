Мобильный интернет, мусор и лекарства. О чем жители края спрашивают губернатора Томенко

Прямая линия с главой региона пройдет 14 августа

13 августа 2025, 11:35, ИА Амител

Губернатор Виктор Томенко / Фото: соцсети Виктора Томенко

14 августа 2025 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию в социальных сетях. Глава региона будет отвечать на вопросы граждан, проживающих в разных уголках края. Уже больше недели жители региона присылают свои вопросы с помощью бота в Telegram или в комментариях на личной странице Виктора Томенко во "ВКонтакте". За это время первому лицу края поступило 943 вопроса. Накануне прямой линии мы решили узнать, что волнует жителей региона. Большинство тем касаются ремонта дорог, нехватки лекарств и качества мобильного интернета в Барнауле и других районах края. Кстати, на многие вопросы за Виктора Томенко уже ответили профильные ведомства и муниципальные власти.

Социально важные вопросы

Как пояснил amic.ru руководитель Центра управления регионом Алтайского края Евгений Нечепуренко, большинство вопросов касаются общественно значимых тем, таких как ремонт школы в Советском районе или строительство комплексов по переработке отходов.

«Есть вопросы по организации парковки в аэропорту, много запросов по ремонту автодорог, как регионального, так и муниципального значения. Есть вопросы по здравоохранению, коммунальному обслуживанию, мобильному интернету и много других. География, основное количество вопросов: из Барнаула, Первомайского района, Бийска, Советского района, Новоалтайска, Павловского района, Поспелихинского района, Заринска и других муниципалитетов», – пояснил Евгений Нечепуренко.

Мобильный интернет

Как ни странно, но часть вопросов касалось именно качества (вернее отсутствия) мобильного интернета в муниципалитетах. Некоторые жители региона просто просят губернатора повлиять на эту проблему. Другие же требуют операторов сотовой связи пересмотреть тарифы. На данные посты сразу же ответили в правительстве Алтайского края, что мобильный интернет ограничивают в связи с проведением СВО, а также возрастанием количества атак беспилотных летательных аппаратов по гражданской и военной инфраструктуре на территории России. "Тормозить" интернет в Алтайском крае стали 27 июня.

«Данное решение временное, которое способствует усилению мер безопасности жителей Алтайского края и не исключает использования автономной (проводной), спутниковой и Wi-Fi связи», – ответили в правительстве.

Образование

Не менее важная тема – образование. Некоторые жители края точечно интересуются у главы региона, когда достроят детский сад или отремонтируют школу в их муниципалитете. Впрочем, несколько вопросов задали и участники федеральной программы "Земский учитель". Педагог Антон Терентьев в 2020 году приехал в Алтайский край, подписал договор с Министерством образования региона. В этом году он заканчивается и продлевать его учитель не собирается. Терентьев жалуется, что в школе его заставляют дополнительно отработать больничные, которые у него скопились за пять лет. С аналогичной проблемой обратилась к губернатору и учитель Елена из Белокурихи. У нее за время участия в проекте "Земский учитель" выявили онкозаболевание. Женщине сделали операцию и сейчас она на инвалидности. Однако по условиям программы Елена должна доработать время, которые ушло на лечение, либо вернуть деньги.

Дороги

Не меньше жители края интересуются, когда в их селе или городе отремонтируют дорогу. На каждое обращение отвечают либо представители Министерства транспорта края, либо местные власти. Например, Наталья Савченко спрашивает, когда сделают федеральную трассу А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан. А если быть конкретнее – участок в Романовском районе, который весь в ямах и ухабах. В правительстве региона ответили, что привести в порядок участок планируют в 2026 и 2027 годах.

Здравоохранение

Еще один важный социальный блок. Большинство вопросов связано с ремонтом или строительством поликлиник. Однако есть точечные просьбы помочь получить льготные лекарства. Одно из таких обращений губернатору поступило от Ирины Алешиной. Она пожаловалась, что не может получить жизненно необходимые препараты. В итоге к проблеме подключилось Министерство здравоохранения края. Уже в следующем посте Ирина Алешина написала, что находится в больнице и ей там оказывают необходимую медицинскую помощь. И таких сообщений о льготных лекарствах и других проблемах, связанных с медпомощью, губернатору поступило несколько. На каждый Минздравом края дали подробный ответ. Никто без помощи властей не остался.

Спорт

Часть вопросов губернатору касается темы развития спорта. Так, Олеся Зинковская из Заринска пожаловалась, что городскую секцию самбо, в которой занимается 180 человек, выселили из помещения. Зал оборудован матами, канатами и другим необходимым инвентарем для физподготовки детей. Это решение вызвало недовольство родителей, из секции даже уволился тренер. Однако в администрации Заринска сообщили, что самбисты занимают слишком большое пространство и им предложат альтернативную площадку для тренировок. Существующие же площади отдадут для сдачи в аренду юридическим лицам. Кроме того, там планируется тренировка легкоатлетов.

Также жители региона активно интересуются планами властей по строительству новых спортивных объектов в своих муниципалитетах.

Мусор

Население края озабочено строительством мусороперерабатывающих заводов. Некоторые жители муниципалитетов выступают против таких объектов у себя под боком, а некоторые, наоборот, поддерживают данную инициативу властей. Несколько вопросов о данной проблеме Виктору Томенко адресовали жители села Зудилово Первомайского района. Они решительно просят главу региона не допустить рядом с их селом строительства завода по переработке мусора. Учитывая огромное количество запросов на данную тему, есть вероятность, что Виктор Томенко во время прямой линии обязательно ее затронет.

О чем еще спрашивают Томенко?

Обо всем: от покоса травы в своей деревне до сохранения исторических зданий в Бийске или Барнауле. Некоторые жители конкретно просят главу региона решить свою, даже незначительную проблему. По сообщению правительства Алтайского края, каждое обращение будет обработано и людям постараются оказать помощь.

Когда пройдет прямая линия с губернатором?

Прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко состоится 14 августа с 17:00 до 18:00. Трансляция будет идти в социальных сетях главы региона: "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram-канале. Кроме того, эфир будет вести радиостанция "Катунь FM".

Традиционно на некоторые вопросы глава региона ответит во время эфира. А в работу профильным специалистам передаст то, что обсудить не успели. Кроме того, обратная связь будет в социальных сетях.

Amic.ru также будет вести трансляцию прямой линии с губернатором Виктором Томенко.