Жительницу Алтая заставляют заплатить налог на выигрыш в Altay Palace, где она "не играла"

Женщина утверждает, что в азартных играх участия не принимала

06 ноября 2025, 08:15, ИА Амител

Казино / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Жительница Алтая рассказала о спорной ситуации, связанной с казино "Сибирская монета" (Altay Palace) и последующим требованием налоговой службы уплатить налог на несуществующий выигрыш. Об этом пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По словам женщины, в августе 2024 года она вместе с супругом и подругой посетила казино во время отдыха в Горном Алтае. Каждый из них оформил игровую карту и внес депозит по 5000 рублей – без этого вход в зал невозможен. Женщина утверждает, что в азартных играх участия не принимала, а лишь находилась в зоне отдыха, тогда как ее спутники сделали несколько ставок. После короткого визита компания вернула депозиты и уехала.

Через год, в октябре 2025 года, женщина получила уведомление из налоговой службы с требованием заплатить 5100 рублей налога за выигрыш в 48 500 рублей, который, по данным ФНС, она получила в казино.

Связавшись с представителями заведения, она услышала, что в тот вечер якобы вела активную игру, внесла на депозит 9000 рублей, выиграла 45 тысяч и сняла их наличными. При этом, как пояснили в казино, видеозаписи уже удалены, так как срок хранения превысил год.

Женщина уверяет, что ни к автоматам, ни к кассе не подходила, и считает, что могла произойти путаница с игровыми картами или злоупотребления со стороны сотрудников. Она намерена искать других пострадавших, чтобы подать коллективное заявление и разобраться в возможных нарушениях.

Ранее сообщалось, что дискуссия вокруг инициативы Минфина о создании игорной зоны в Республике Алтай стремительно набирает обороты. После того как документ направили на общественное обсуждение, идею прокомментировали представители власти, эксперты и известные деятели культуры – и мнения разделились диаметрально.

Среди противников идеи – певица Вика Цыганова, которая в своем телеграм-канале назвала проект "русским Лас-Вегасом" и обвинила чиновников в разрушении сакрального облика Алтая.

В свою очередь глава региона Андрей Турчак подчеркнул, что говорить о реализации проекта пока рано. По его словам, игорная зона может создать новые рабочие места и стать стимулом для развития гостиничного бизнеса и торговли. По данным Ассоциации игорных зон, налоговые поступления от четырех действующих зон в России за первое полугодие 2025 года достигли 1,5 млрд рублей.