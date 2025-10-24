До пяти лет тюрьмы. В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в азартные игры
Инициатива возникла после инцидента в Марий Эл, где родители сняли постановочное видео с годовалым ребенком для рекламы нелегального казино
24 октября 2025, 21:00, ИА Амител
Депутаты Госдумы разработали законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры и их рекламу. Инициатива возникла после инцидента в Марий Эл, где родители сняли постановочное видео с годовалым ребенком для рекламы нелегального казино, пишет "Газета.ру".
Как заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, новый законопроект предусматривает до пяти лет лишения свободы за вовлечение детей в азартные игры и штрафы до 300 тысяч рублей или до двух лет тюрьмы за рекламу казино.
«Инцидент в Марий Эл показывает, насколько опасна пропаганда азартных игр, особенно когда она затрагивает детей», – подчеркнула Лантратова.
Конфликт разгорелся после публикации видео, где родители якобы наносили татуировку с названием казино годовалому сыну. Позже выяснилось, что это была постановка для конкурса стримера Mellstroy, который обещал денежные призы за самые шокирующие ролики. Мать ребенка пояснила, что тату была нарисована обычной ручкой, а плач вызван усталостью малыша.
Законопроект уже направлен на отзыв в правительство РФ.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай предложили построить игорную зону.
22:19:18 24-10-2025
Когда же "зоркая" госдума удосужится наконец привлечь к ответу организаторов экспроприации советских вкладов (путём разжижения полноценных социалистических рублей вбросом абсолютно ничем не обеспеченных буржуйских пустышек!)? Миновала уже треть века со времени беспрецедентного по наглости грабежа, совершенного изготовителями фальшивых "денег", а "слуги народные" всё никак не раскачаются, чтобы обратить на это внимание и обязать исполнительную власть экстренно возвратить гражданам безвозмездно изъятые накопления!?
23:26:37 24-10-2025
Гость (22:19:18 24-10-2025) Когда же "зоркая" госдума удосужится наконец привлечь к отве... А вы этот вопрос задайте не в чатике, а напрямую тому человеку, который уже более 25 лет всем в России рулит и имеет все необходимые полномочия.
00:54:22 25-10-2025
Гость (22:19:18 24-10-2025) Когда же "зоркая" госдума удосужится наконец привлечь к отве... А как поступить с теми, кто тогда взял кредит, допустим на жильё, полноценными социалистическими рублями, а рассчитался, и достаточно быстро, этими фальшивыми деньгами?
23:08:25 24-10-2025
Когда я был маленький, в 80-е годы, меня бабушка научила играть в карты.
08:54:07 25-10-2025
Гость (23:08:25 24-10-2025) Когда я был маленький, в 80-е годы, меня бабушка научила игр... На деньги? Или на щелбаны?