До пяти лет тюрьмы. В Госдуме предложили наказывать за вовлечение детей в азартные игры

24 октября 2025, 21:00, ИА Амител

Игорный стол / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Депутаты Госдумы разработали законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры и их рекламу. Инициатива возникла после инцидента в Марий Эл, где родители сняли постановочное видео с годовалым ребенком для рекламы нелегального казино, пишет "Газета.ру".

Как заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, новый законопроект предусматривает до пяти лет лишения свободы за вовлечение детей в азартные игры и штрафы до 300 тысяч рублей или до двух лет тюрьмы за рекламу казино.

«Инцидент в Марий Эл показывает, насколько опасна пропаганда азартных игр, особенно когда она затрагивает детей», – подчеркнула Лантратова.

Конфликт разгорелся после публикации видео, где родители якобы наносили татуировку с названием казино годовалому сыну. Позже выяснилось, что это была постановка для конкурса стримера Mellstroy, который обещал денежные призы за самые шокирующие ролики. Мать ребенка пояснила, что тату была нарисована обычной ручкой, а плач вызван усталостью малыша.

Законопроект уже направлен на отзыв в правительство РФ.

