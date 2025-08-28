В Барнауле женщина увидела заманчивое предложение о работе и лишилась 100 тысяч рублей
Горожанке пришла ссылка на приложение для получения пробного задания, в котором она указала номер банковской карты
28 августа 2025, 11:20, ИА Амител
В Алтайском крае попытка заработать на маркетплейсе обернулась для 58-летней жительницы Барнаула потерей 100 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.
«В мессенджере увидела заманчивое предложение о работе на площадке известного маркетплейса. Суть работы заключалась в редактировании описания товаров и выкладывании к ним комментариев», – говорится в сообщении.
В ходе переписки "менеджер" скинула женщине ссылку на приложение для получения пробного задания, в котором она указала номер банковской карты.
«После этого началась "аутентификация" профиля. Мошенники заверили женщину, что номер банковской карты запрашивается для моментального пополнения баланса за выполненные задания», – уточнили в МВД.
Однако женщина не смогла зайти в профиль, а личный кабинет в банковском мобильном приложении оказался заблокированным. В банке пояснили, что проводились подозрительные операции. Как выяснилось, пропало 100 тысяч рублей.
Ранее в Алтайском крае мошенники убедили жительницу Славгорода "отмагнитить чип карты" и сдать вещи в ломбард.
11:49:38 28-08-2025
"{В банке пояснили, что проводились подозрительные операции".Но клиентские 100 тысяч всё-таки пропали.