В Барнауле женщина увидела заманчивое предложение о работе и лишилась 100 тысяч рублей

28 августа 2025, 11:20, ИА Амител

Мошенники / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В Алтайском крае попытка заработать на маркетплейсе обернулась для 58-летней жительницы Барнаула потерей 100 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

«В мессенджере увидела заманчивое предложение о работе на площадке известного маркетплейса. Суть работы заключалась в редактировании описания товаров и выкладывании к ним комментариев», – говорится в сообщении.

В ходе переписки "менеджер" скинула женщине ссылку на приложение для получения пробного задания, в котором она указала номер банковской карты.

«После этого началась "аутентификация" профиля. Мошенники заверили женщину, что номер банковской карты запрашивается для моментального пополнения баланса за выполненные задания», – уточнили в МВД.

Однако женщина не смогла зайти в профиль, а личный кабинет в банковском мобильном приложении оказался заблокированным. В банке пояснили, что проводились подозрительные операции. Как выяснилось, пропало 100 тысяч рублей.

