Жительница Курской области лишила отца участника СВО выплат, положенных за погибшего сына

04 сентября 2025

В Курской области завершилось судебное разбирательство, в результате которого отец погибшего на СВО военнослужащего лишился права на выплаты и соответствующего статуса. Об этом пишет портал "Курское интернет-телевидение".

Сумма, о которой шла речь, составляла порядка шести миллионов рублей. Мужчина рассчитывал получить компенсацию и статус члена семьи военнослужащего, однако суд отказал в удовлетворении его требований.

В процессе адвокат настаивала, что родственные отношения между отцом и сыном бесспорно существовали. Однако мать бойца заявила, что молодой человек не поддерживал связь с отцом и откровенно отрицательно отзывался о нем. В качестве доказательств были представлены показания свидетелей и личная переписка, где солдат прямо высказывал свое отношение.

«Также в прениях было отмечено, что мужчина бросил маму погибшего парня, когда она была беременной», – сообщили в издании.

Суд учел и тот факт, что при подписании контракта в Минобороны военнослужащий не указал отца в числе родственников. В итоге право на выплаты и статус было закреплено исключительно за матерью погибшего.

