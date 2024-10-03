Жительницу Барнаула оштрафовали за брошенного в машине ребенка

О случившемся в полицию сообщила прохожая

03 октября 2024, 07:55, ИА Амител

Автомобиль, в котором заперт ребенок / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительницу Барнаула оштрафовали за то, что она оставила ребенка в машине и ушла. Об этом рассказали в региональной ГАИ.



К правоохранителям обратилась прохожая, которая сообщила, что в машине у ТЦ "Пионер" заперт малыш. Патруль выехал на место и обнаружил ребенка в салоне, а также автовладелицу.

Женщину привлекли к ответственности по административной статье. Водителям напомнили, что нельзя оставлять без присмотра в салоне автомобилей детей в возрасте до семи лет.