Жительницу Барнаула оштрафовали за брошенного в машине ребенка
О случившемся в полицию сообщила прохожая
03 октября 2024, 07:55, ИА Амител
Автомобиль, в котором заперт ребенок / Фото: "Инцидент Барнаул"
Жительницу Барнаула оштрафовали за то, что она оставила ребенка в машине и ушла. Об этом рассказали в региональной ГАИ.
К правоохранителям обратилась прохожая, которая сообщила, что в машине у ТЦ "Пионер" заперт малыш. Патруль выехал на место и обнаружил ребенка в салоне, а также автовладелицу.
Женщину привлекли к ответственности по административной статье. Водителям напомнили, что нельзя оставлять без присмотра в салоне автомобилей детей в возрасте до семи лет.
09:30:12 03-10-2024
а потом удивляемся-почему дети бросают своих состарившихся родителей.
09:47:36 03-10-2024
если ребенку 6-7 лет, какие проблемы? Они уже самостоятельно в школу ездят, гуляют, да и машину открыть изнутри не проблема. Дурдом.
10:00:46 03-10-2024
Гость (09:47:36 03-10-2024) если ребенку 6-7 лет, какие проблемы? Они уже самостоятельно... там маленький ребенок
10:24:32 03-10-2024
Гость (10:00:46 03-10-2024) там маленький ребенок ... Маленький, когда поперек лавки помещается.