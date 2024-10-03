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Жительницу Барнаула оштрафовали за брошенного в машине ребенка

О случившемся в полицию сообщила прохожая

03 октября 2024, 07:55, ИА Амител

Автомобиль, в котором заперт ребенок / Фото: "Инцидент Барнаул"
Автомобиль, в котором заперт ребенок / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительницу Барнаула оштрафовали за то, что она оставила ребенка в машине и ушла. Об этом рассказали в региональной ГАИ.

К правоохранителям обратилась прохожая, которая сообщила, что в машине у ТЦ "Пионер" заперт малыш. Патруль выехал на место и обнаружил ребенка в салоне, а также автовладелицу. 

Женщину привлекли к ответственности по административной статье. Водителям напомнили, что нельзя оставлять без присмотра в салоне автомобилей детей в возрасте до семи лет.

Барнаул Авто

Комментарии 4

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Гость

09:30:12 03-10-2024

а потом удивляемся-почему дети бросают своих состарившихся родителей.

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Гость

09:47:36 03-10-2024

если ребенку 6-7 лет, какие проблемы? Они уже самостоятельно в школу ездят, гуляют, да и машину открыть изнутри не проблема. Дурдом.

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Гость

10:00:46 03-10-2024

Гость (09:47:36 03-10-2024) если ребенку 6-7 лет, какие проблемы? Они уже самостоятельно... там маленький ребенок

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Гость

10:24:32 03-10-2024

Гость (10:00:46 03-10-2024) там маленький ребенок ... Маленький, когда поперек лавки помещается.

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