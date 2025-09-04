Сибирячка обвиняет страховую компанию в невыплате полной суммы за ремонт после ДТП

Вместо направления на ремонт женщина получила лишь 80 тысяч рублей и грубость в придачу

04 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

Машина Ульяны / Фото: "КП-Новосибирск"

Ульяна, жительница Новосибирска, столкнулась с конфликтом со страховой компанией после ДТП, пишет "КП-Новосибирск".

Виновник аварии – сосед на BMW – повредил бампер ее Mazda 2013 года выпуска. По словам сибирячки, мужчина вину не отрицал. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей.

Однако вместо направления на ремонт женщина получила лишь 80 тысяч рублей и грубость в придачу.

«Я позвонила в страховую и спросила: "Что это значит?" Мне ответили: "Мы вам насчитали выплату с учетом износа машины". Я им ответила: "Я просила ремонт, а не деньги!" А они мне: "До свидания" и бросили трубку», – возмущается Ульяна.

Ульяна заказала независимую экспертизу, которая подтвердила стоимость ремонта в 280 тысяч рублей. После претензии страховая доплатила еще 100 тысяч, но этого недостаточно.

Стоимость ремонта / Фото: "КП-Новосибирск"

«Да и эти деньги мне перевели на почту, потому что реквизитов моей карты у них не было. В итоге я объездила несколько отделений, чтобы получить эти деньги наличными. При этом ремонт авто обойдется в четыре раза дороже», – рассказала женщина.

Дело теперь рассматривает финансовый уполномоченный – обязательная досудебная инстанция. Женщина настаивает, что компания намеренно меняет вид выплат на невыгодный для клиентов, рассчитывая на их правовую неграмотность.