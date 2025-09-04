Сибирячка обвиняет страховую компанию в невыплате полной суммы за ремонт после ДТП
Вместо направления на ремонт женщина получила лишь 80 тысяч рублей и грубость в придачу
04 сентября 2025, 17:30, ИА Амител
Ульяна, жительница Новосибирска, столкнулась с конфликтом со страховой компанией после ДТП, пишет "КП-Новосибирск".
Виновник аварии – сосед на BMW – повредил бампер ее Mazda 2013 года выпуска. По словам сибирячки, мужчина вину не отрицал. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей.
Однако вместо направления на ремонт женщина получила лишь 80 тысяч рублей и грубость в придачу.
«Я позвонила в страховую и спросила: "Что это значит?" Мне ответили: "Мы вам насчитали выплату с учетом износа машины". Я им ответила: "Я просила ремонт, а не деньги!" А они мне: "До свидания" и бросили трубку», – возмущается Ульяна.
Ульяна заказала независимую экспертизу, которая подтвердила стоимость ремонта в 280 тысяч рублей. После претензии страховая доплатила еще 100 тысяч, но этого недостаточно.
«Да и эти деньги мне перевели на почту, потому что реквизитов моей карты у них не было. В итоге я объездила несколько отделений, чтобы получить эти деньги наличными. При этом ремонт авто обойдется в четыре раза дороже», – рассказала женщина.
Дело теперь рассматривает финансовый уполномоченный – обязательная досудебная инстанция. Женщина настаивает, что компания намеренно меняет вид выплат на невыгодный для клиентов, рассчитывая на их правовую неграмотность.
07:25:21 05-09-2025
это что за мазда такая 2013 года, у которой бампер стоит 3 сотни?
10:36:05 05-09-2025
Гость (07:25:21 05-09-2025) это что за мазда такая 2013 года, у которой бампер стоит 3 ... так и в наваре останется, но это не точно
12:22:56 05-09-2025
страховые - это мошенники в законе. Они нам, владельцам, считают и предлагают стоимость с учетом износа, да еще и дешевые запчасти, а в ремонтные мастерские уходят совершенно другие деньги, если мы выбираем ремонт. Да и то, маловато будет, маловато.