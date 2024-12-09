"Живой организм". Как на Алтае за три года создали крупную экстренную больницу?

Процесс формирования второй больницы скорой помощи в Барнауле еще не закончен, говорит главврач Александр Берестенников

09 декабря 2024, 06:15, ИА Амител

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Совсем скоро краевая клиническая больница скорой медпомощи № 2 (БСМП № 2) отметит трехлетие. Огромное медучреждение появилось в январе 2022-го в результате объединения горбольниц № 11 и № 12. Главным врачом новой клиники назначили Александра Берестенникова. Еще тогда он рассказывал amic.ru о больших планах: "срастить" два коллектива и оказывать экстренную помощь по примерам лучших клиник страны.

Процесс еще не закончен, но идет очень активно и плодотворно, говорит Берестенников. О том, как изменился формат работы, какие новые направления открыли в БСМП № 2 и какие появятся совсем скоро – в материале amic.ru.

Большие перемены

БСМП № 2 в Барнауле создали по инициативе краевого Министерства здравоохранения. Решение назревало давно: единственная на тот момент больница скорой помощи уже не справлялась с нагрузкой.

"В принятии такого решения мы руководствовались тем, чтобы сделать медицинскую помощь для жителей более доступной, разделив территории и закрепив их за двумя учреждениями", – объяснял такую необходимость в 2019-м глава Минздрава Дмитрий Попов.К 2024 году объем медпомощи во второй больнице даже больше, чем в первой. Хотя никакой конкуренции нет, подчеркивает Берестенников.

"Сопоставлять нас с первой БСМП неправильно. БСМП № 2 организована при объединении мощности двух медорганизаций, поэтому у нас больше и коек, и отделений, и сотрудников. Есть урология, две терапии, отделение по инсультам. Правильнее будет сказать, что мы дополняем друг друга", – подчеркивает руководитель.За первые три года существования больница провела масштабные инфраструктурные изменения для перехода на новый формат работы.

"Продолжаем делать ремонты. Отделение кардиологии у нас сейчас переезжает на другой этаж и начинает дежурство в экстренном формате. С января открываем второе травматологическое отделение. Кроме того, запустили дневной стационар по хирургии, где оказывают очень важную помощь. Также в следующем году на базе нашей больницы начнет работать центр амбулаторной эндоскопии", – рассказал главврач.При этом плановая медпомощь осталась: объемы, которые были в горбольницах № 11 и № 12, полностью сохранили.

В поликлинике БСМП-2 в 2024 году закончили капремонт первого этажа, на который выделили почти 50 млн рублей в рамках проекта "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение". По словам Берестенникова, оставшиеся два этажа в будущем тоже приведут в порядок.

Еще одно важное событие – переезд женской консультации в помещения временно закрытого роддома в этом году. Решение поначалу вызвало шквал эмоций у горожан, но теперь пациенты осознают его правильность, отмечает главный врач.

"Количество родов у нас уменьшилось более чем в два раза. Потребности в таком количестве роддомов сейчас просто нет. Зато переезд женской консультации повысил уровень оказания помощи и открыл возможности. Пациентки на месте могут получить УЗИ, рентген, ЭКГ, проконсультироваться с терапевтом, кардиологом, неврологом, хирургом. В одном комплексе работают все, а не только гинеколог. У нас и онкологическая выявляемость улучшилась. Результат очень заметен, люди довольны", – отметил руководитель БСМП № 2.Показатели работы медучреждения увеличиваются с каждым годом.

"Когда мы только начали работу, за год лечили 24 тысячи человек. В этом году мы уже к ноябрю пролечили более 25,5 тысячи. Количество операций в этом году тоже перевыполним: сделаем более 11 тысяч вместо прошлогодних девяти тысяч", – рассказал врач.

Главврач БСМП № 2 Александр Берестенников / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Как с кадрами?

Формирование коллектива было одной из самых сложных, но при этом важных задач. Об этом говорили и министр здравоохранения региона, и сам главный врач.

Сформировать команду уже удалось, констатирует Берестенников.

"Стены – это стены, а любую больницу всегда "делают" люди. Объединение коллективов случилось – теперь мы единая команда. Не скрою, кто-то ушел, но основной костяк мы сохранили. Всего в БСМП № 2 сегодня трудится около 1900 человек", – рассказывает руководитель.По его словам, кадровая ситуация в учреждении неплохая. Важную роль здесь сыграла масштабная программа поддержки медиков, принятая в 2022-м по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Это масштабный пакет, в котором предусмотрены выплаты как для молодых специалистов, так и для врачей пенсионного возраста.

В 2022 году по инициативе Виктора Томенко в Алтайском крае приняли закон "О регулировании отдельных отношений в сфере обеспечения кадрами медицинских организаций государственной системы здравоохранения Алтайского края". В документе прописан ряд мер поддержки для медиков, в том числе ежемесячные денежные выплаты для молодых специалистов, для врачей пенсионного возраста и для сотрудников, которые ведут наставничество.

По словам главного врача БСМП № 2, важную роль в поиске сотрудников играет целевое обучение, возможности которого тоже расширились в 2022-м за счет краевого бюджета.

"Это позволяет планировать будущее. Сейчас у нас 130 целевиков, из которых 24 – шестикурсники. Мы с ними уже встречались. С каждым пообщались индивидуально, обсудили, кто куда хочет. Это уже люди, на которых мы можем рассчитывать", – объясняет руководитель.Сложнее всего со средним медперсоналом, подчеркивает главврач. Но и здесь решения находятся.

"В этом году мы впервые взяли целевиков и по среднему персоналу – 12 медсестер. Кроме того, начали сотрудничать с Родинским колледжем – приняли около 30 новых сотрудников оттуда", – говорит Александр Берестенников.

"Нужно не ждать, а делать"

В ближайших планах у руководства больницы открытие нового отделения, в котором будут лечить гнойные осложнения после операций и осколочных ранений.

"Мы ведь операций делаем все больше. Значит, и осложнений может быть больше. Плюс, наши граждане возвращаются с ранениями. Раньше эти пациенты лечились где придется. Это не совсем правильно. В ведущих клиниках РФ есть самостоятельные отделения, которые занимаются гнойно-суставными инфекциями", – объяснил врач.Специалисты БСМП № 2 уже прошли соответствующее обучение в Кургане, где это направление наиболее развито. Уже с 10 января новое отделение начнет полноценную работу.

Фото: amic.ru

Но у руководителя учреждения есть и более амбициозные планы. БСМП № 2 постепенно идет к тому, чтобы в определенные дни дежурить по всем направлениям сразу.

"Нужно, чтобы одна больница дежурила по всем профилям, а скорая везла всех пациентов "в одни ворота". Если пациента привезли по хирургии, а обследование выявило что-то другое, его не должны везти через полгорода в другую больницу. Пока БСМП № 2 готова попробовать такой формат раз в неделю. Мы очень долго к этому шли, открывая и развивая отделения. Это порядка 200 пациентов за сутки", – рассказывает Берестенников.Если все получится, то тогда можно будет увеличивать количество полных дежурных дней, добавляет главврач. Но больше трех, по его словам, не получится без строительства объединяющего корпуса.

"Корпус нужен, мы с губернатором обсуждали этот вопрос. Он заверил, что в 2026 году мы к этому вопросу обязательно вернемся. Ждем", – пояснил главврач.При этом он подчеркнул, что успех больницы кроется не в новых зданиях, а в новых подходах.

"Если корпус построят, это будет хорошо. Но я недавно был в красноярской больнице, которую построили к универсиаде. Там современный корпус, где очень много классных моментов. Главврач объяснил, что все эти классные моменты сделали еще в старом здании, а потом просто перенесли. Мне близка эта позиция", – заключил Берестенников.Так что в БСМП № 2 уже сейчас активно меняют подходы и пробуют новые форматы, чтобы оказывать помощь максимально эффективно.