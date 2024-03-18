Зима, уходи! Как прошла "Семейная Эко Масленица" в Барнауле
Праздничные гулянья прошли по соседству с возможным парком 300-летия Барнаула
18 марта 2024, 13:00, ИА Амител
"Эко Масленица" на Взлетной / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
На минувших выходных в Барнауле отгуляли Широкую Масленицу. Праздничные мероприятия с песнями и играми прошли по всему городу. Мы заглянули на экоярмарку на улице Взлетной. Здесь барнаульцы могли угоститься блинами и полевой кухней, принять участие в веселых конкурсах, побороться за призы масленичного столба. А в конце праздника прошло традиционное сожжение чучел.
Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.
13:51:13 18-03-2024
Эко Курбан-байрам проведите.
15:13:29 18-03-2024
зачем в дни выборов устраивать такие диверсии и отвлекать людей от голосования?
16:15:26 18-03-2024
Лея (15:13:29 18-03-2024) зачем в дни выборов устраивать такие диверсии и отвлекать лю... Скорее, наоборот... президенты рано или поздно кончатся, а Маслена- никогда!
17:09:41 18-03-2024
Лея (15:13:29 18-03-2024) зачем в дни выборов устраивать такие диверсии и отвлекать лю... люди встали с дивана и вышли на улицу - это раз!
голосование шло три дня - это два!