Зима, уходи! Как прошла "Семейная Эко Масленица" в Барнауле

Праздничные гулянья прошли по соседству с возможным парком 300-летия Барнаула

18 марта 2024, 13:00, ИА Амител

"Эко Масленица" на Взлетной / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

На минувших выходных в Барнауле отгуляли Широкую Масленицу. Праздничные мероприятия с песнями и играми прошли по всему городу. Мы заглянули на экоярмарку на улице Взлетной. Здесь барнаульцы могли угоститься блинами и полевой кухней, принять участие в веселых конкурсах, побороться за призы масленичного столба. А в конце праздника прошло традиционное сожжение чучел.

Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.