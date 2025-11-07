"Значительный прогресс". Трамп заявил о подвижках в урегулировании конфликта на Украине
Глава Белого дома надеется на скорое заключение мира между Москвой и Киевом
07 ноября 2025, 12:15, ИА Амител
В урегулировании украинского конфликта достигнут значительный прогресс, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.
Со слов американского лидера, стороны пока не достигли мира, но подвижки уже есть:
«Россия и Украина. Мы пока не достигли этого (мира. – Прим. ред.), но, думаю, добились значительного прогресса», – сказал глава Белого дома на встрече с лидерами стран Центральной Азии.
Трамп добавил, что хочет урегулировать конфликт. Он рассчитывает, что в какой-то момент стороны "поступят очень умно" и достигнут примирения.
Ранее стало известно, что президент США может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, если Москва и Вашингтон в ближайшее время урегулируют "один-два вопроса". Со слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, по итогам запланированного саммита могут быть приняты решения о мире и прекращении огня.
12:20:04 07-11-2025
он чо покурил ?
12:37:15 07-11-2025
серый (12:20:04 07-11-2025) он чо покурил ?... в Центральной Азии наверное есть
12:10:56 08-11-2025
Да он похлеще Жириновского.