"Значительный прогресс". Трамп заявил о подвижках в урегулировании конфликта на Украине

Глава Белого дома надеется на скорое заключение мира между Москвой и Киевом

07 ноября 2025, 12:15, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: Amr Nabil / ТАСС

В урегулировании украинского конфликта достигнут значительный прогресс, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Со слов американского лидера, стороны пока не достигли мира, но подвижки уже есть:

«Россия и Украина. Мы пока не достигли этого (мира. – Прим. ред.), но, думаю, добились значительного прогресса», – сказал глава Белого дома на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

Трамп добавил, что хочет урегулировать конфликт. Он рассчитывает, что в какой-то момент стороны "поступят очень умно" и достигнут примирения.

Ранее стало известно, что президент США может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, если Москва и Вашингтон в ближайшее время урегулируют "один-два вопроса". Со слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, по итогам запланированного саммита могут быть приняты решения о мире и прекращении огня.