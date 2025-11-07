Путин и Трамп смогут встретиться в Будапеште, если Россия и США решат "один-два вопроса"
Ранее американский лидер отказался от запланированных в Венгрии переговоров
07 ноября 2025, 07:51, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут встретиться в Будапеште в ближайшее время, если Москва и Вашингтон урегулируют "один-два вопроса". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.
Орбан отметил, что по итогам запланированного саммита могут быть приняты решения о мире и прекращении огня.
«В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, а после него, в зависимости от согласия сторон, могут последовать [в украинском конфликте] прекращение огня и мир», – заявил премьер в интервью газете Magyar Nemzet.
Ранее бельгийский лидер заявлял, что после его встречи с Трампом 7 ноября саммит РФ и США в Будапеште может стать ближе.
Напомним, о встрече в Будапеште Путин и Трамп договорились во время телефонного разговора, который состоялся 16 октября. Однако в конце месяца глава Белого дома отменил саммит.
13:34:09 07-11-2025
Какая хорошая новость. Если один-два вопроса это не отдать Крым и Донбасс, и выплатить репарации. Если это такие вопросы, то вряд ли договорятся