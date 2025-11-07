Путин и Трамп смогут встретиться в Будапеште, если Россия и США решат "один-два вопроса"

Ранее американский лидер отказался от запланированных в Венгрии переговоров

07 ноября 2025, 07:51, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин могут встретиться в Будапеште в ближайшее время, если Москва и Вашингтон урегулируют "один-два вопроса". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

Орбан отметил, что по итогам запланированного саммита могут быть приняты решения о мире и прекращении огня.

«В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, а после него, в зависимости от согласия сторон, могут последовать [в украинском конфликте] прекращение огня и мир», – заявил премьер в интервью газете Magyar Nemzet.

Ранее бельгийский лидер заявлял, что после его встречи с Трампом 7 ноября саммит РФ и США в Будапеште может стать ближе.

Напомним, о встрече в Будапеште Путин и Трамп договорились во время телефонного разговора, который состоялся 16 октября. Однако в конце месяца глава Белого дома отменил саммит.