"Экспорт – это совсем не страшно": где предпринимателям Алтая помогут выйти за рубеж

Что делать, когда ваша компания уже сильна на внутреннем рынке, а вам все еще мало и хочется развиваться дальше? Выходить на экспорт! Тем более что сегодня в Алтайском крае созданы для этого все возможности.

Совсем недавно из Московской школы управления Сколково, с обучения на тему экспорта, вернулись представители четырех алтайских предприятий, что стало возможным благодаря господдержке: часть затрат на обучение компенсировал Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства (МСП).

Своими планами по развитию проекта на Алтае с выручкой 10 млн долларов в год поделился в эфире "Эха Москвы в Барнауле" Борис Мещеряков, участник обучения в Сколково, член правления производственного объединения "Межрегионэнергосервис". А Римма Москвитина, руководитель Центра экспорта Фонда МСП, рассказала об имеющихся в крае бесплатных возможностях для выхода на международный рынок.

Слушайте подкаст и вы узнаете вот о чем:

01:27 В Алтайском крае существует инстанция, оказывающая комплексную поддержку действующим экспортерам и тем, кто только планирует ими стать – это Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП. Центр тесно сотрудничает с Московской школой управления Сколково, откуда недавно вернулись представители четырех алтайских компаний. Чтобы попасть на обучение, они просто подали заявку и прошли отбор, а Фонд МСП компенсировал им до 80% затрат на обучение.

03:51 Борис Мещеряков, участник обучения в Сколково по программе "Экспортеры 2.0", рассказал о своих впечатлениях от учебы, которая, по его словам, "взрывала мозг", и о том, с каким перспективным проектом он готовится через год выйти на экспорт. Речь идет о продукте, который будут добывать в окрестностях Барнаула и поставлять в Индию, Китай, Арабские Эмираты, Израиль и даже в Мексику. Через два года Борис планирует, что выручка от проекта составит около 10 млн долларов в год.

09:58 Римма Москвитина рассказала об услугах Фонда, доступных потенциальным алтайским экспортерам. Здесь можно не только пройти обучение, но и получить консультации специалистов и экспертов по всем вопросам внешнеэкономической деятельности, помощь в проведении маркетинговых исследований, по сертификации для зарубежных рынков, по поиску партнеров и в выставочно-ярмарочной деятельности. Условий всего два: нужно быть субъектом малого и среднего предпринимательства и вести деятельность на территории Алтайского края.

13:00 "Экспорт – это не для всех, и в то же время это совсем не страшно", – считает Борис Мещеряков. Он поделился озарениями и открытиями после обучения и рассказал о том, на какие три вопроса нужно ответить любой компании, которая задумалась о выходе на международный рынок. Первый из них: "А нужен ли тебе экспорт?"

16:47 Среди предприятий нашего региона, делающих сегодня уверенные шаги в экспорте, в том числе благодаря активной поддержке Фонда МСП, – Барнаульский котельный завод, производственные компании "СиСорт", "Родник" и многие другие. К слову, руководитель компании "СиСорт" не только прошел обучение в Сколково, но и преподает там.

20:36 Алтайские предприниматели на базе Фонда МСП могут бесплатно пройти образовательную программу "Школа экспорта Российского экспортного центра", где затрагиваются все ключевые этапы экспортного проекта – от маркетинговых исследований и поиска покупателей до логистики, таможенных операций и валютного контроля. Формат обучения – очный либо дистанционный. Подать заявку можно на онлайн-портале. Также ряд семинаров для экспортеров запланирован в ноябре: следите за анонсом на сайте Фонда.

25:02 Для выхода на экспорт компаниям Алтая зачастую не хватает знаний, какой рынок перспективен для продукта, как нужно его предложить и какие документы необходимы для вывода продукта на экспорт. Все эти знания можно получить в Центре поддержки экспорта Алтайского фонда МСП. Кстати, здесь помогут решить один из самых финансово затратных вопросов – вопрос сертификации по международным стандартам. Стоить это может от 100 тысяч до более чем 2 млн рублей, и у предпринимателей края есть возможность компенсировать до 80% этих затрат на условиях софинансирования. Также Фонд оказывает услуги по защите интеллектуальной собственности за рубежом, регистрации торговой марки и торгового знака, созданию и адаптации сайта в иностранном интернет-пространстве.

Узнать больше об услугах Алтайского фонда МСП в Барнауле можно на ул. Мало-Тобольской, 19 и на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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