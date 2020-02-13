Индивидуальный инвестиционный счёт. Как заработать деньги почти ничего не делая

Чтобы стать инвестором, не обязательно иметь под подушкой лишний миллион рублей. Начать можно с малого – индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Предупреждаем, это не рекламный материал. А ИИС – законный способ получать доход. Как именно, в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал эксперт барнаульского отделения Банка России Владимир Галенко. Всю беседу слушайте в плеере, а самые интересные моменты будут тут:
01:35 Не надо вкладывать в инвестирование последние деньги. Сначала создайте финансовую "подушку безопасности". Например, откройте вклад в банке. Вы же помните, что вклады застрахованы и в случае краха банка можно получить назад свои деньги (и депозит, и проценты, но не более 1,4 млн рублей)?
02:10 Инвестирование – риск, будьте к этому готовы.
02:53 Банк России создал полезный сервис – сайт "Финансовая культура" (fincult.info). Тут много пояснений от экспертов на разные темы – от банковских карт до инфляции. Есть еще онлайн-уроки финансовой грамотности для школьников и студентов (dni-fg.ru).
04:13 Инвестировать в ценные бумаги можно только на фондовом рынке. В России это Московская межбанковская валютная биржа. Но и там самостоятельно торговать нельзя, только через брокера (берет комиссию).
06:00 Самый простой способ – открыть индивидуальный инвестиционный счет. Но он только для физлиц, действует три года и для одного человека доступен только один счет.
07:30 Главный доход этого счета – возврат налогового вычета. Есть два варианта. Первый: вернуть уплаченные 13% НДФЛ со своей белой заработной платы в зависимости от того, что вы положили на счет. Кстати, положить можно любую сумму, но не более 1 млн в год. Но НДФЛ вернут только с суммы до 400 тысяч рублей, то есть не более 52 тысяч в год, а еще не более уплаченного вами государству в виде налога на доходы физических лиц. Говоря уж совсем просто: ИИС – это как вклад под 13% годовых.
09:40 Второй вариант (подходит для индивидуальных предпринимателей): не платить налоги с суммы, которые ты зарабатываешь, инвестируя в ценные бумаги.
11:10 Эти деньги на ИИС могут просто лежать (их как инвестиции использует государство), а можно на них покупать ценные бумаги: акции и облигации (например, с облигаций федерального займа доход около 7%). То есть двойной доход: 13% + 7%.
14:19 А сколько отложить-то в качестве "подушки безопасности"?
15:45 И сколько целесообразно положить на ИИС?
16:25 Деньги инвестировать можно как самостоятельно, так и через управляющую компанию: брокер, кредитная организация (банк).
17:20 Вот есть у вас 1 миллион, 200 тысяч оставили на всякий случай, 800 тысяч положили на ИИС. И каждый год из трех, что существует ваш счет, можно получать налоговый вычет. Но только если в этот год вы заводили деньги на ИИС. Те же 800 тысяч можно разбить на три части и вносить раз в год. В год вычет будет по 33,8 тысячи рублей (если вы уплатили НДФЛ не менее этой суммы), а за три года – чуть более 101 тысячи дохода.
20:10 И все-таки какую сумму стоит инвестировать? Не у всех есть миллион. Эксперт говорит: хотя бы несколько десятков тысяч рублей.
22:14 А что будет через три года после открытия ИИС? Его можно продлить или открыть новый?
23:06 ИИС уже имеют около 2 млн россиян, в том числе около 25 тысяч жителей Алтайского края. И по этому показателю регион в первой двадцатке по стране.
24:40 Кстати, счет можно открыть, а деньги на него не заводить.
27:03 ИИС и брокерские счета не застрахованы. Поэтому надо вдумчиво подходить к выбору брокера или банка.
Комментарии
Форекс... В другой упаковке...
как бы красиво не звучало, но это обыкновенный развод. он нужен для того, чтобы включить в игру максимальное количество игроков, у которых под видом зарабатывания денег эти средства будут по сути изымать. тебе дают вначале небольшой выигрыш на очень привлекательных и легких условиях. ты ставишь бОльшие деньги и... пролетаешь как фанёра над Парижем...
Несите ваши денежки, буратины.
Все эти заведеньица через год посыпятся.
Инкубаторский либерастик жизни учит.
13.02.2020 08:34
- гость -
С чего вы это взяли? Цена акций не зависит от отдельных вкладчиков.
Другое дело, что выбрать надежный объект инвестирования - это не так просто, как кажется.
Другое дело, что выбрать надежный объект инвестирования - это не так просто, как кажется.
а то
накопительная часть пенсии поэтому и накрылась медным тазом так как пфр не нашел надежный объект инвестирования )))
но в свете введения поправок к конституции это уже не актуально, так как конституционно вводится солидарная пенсионная система...
Есть две стратегии зарабатывания на фондовом рынке. Судя по комментариям, комментаторы слышали только об одной. В ИИС же речь идет о другой. Поэтому, господа, призываю вас учиться, учиться и учиться.
Тю. Банки берут у населения вклады под 5-6 процентов,а инвестирование этих денег давало им заработать на бирже до 70%. Но там надо быть не просто аналитиком, а акулой спекуляции. И таки да, там вложения не застрахованы. В январе на торговле нефтяными фьючерсами физлица потеряли около 1.4 миллиарда руб.
А почему нет новости о продаже центробанком контрольного пакета акций минфину? Говорят треть фнб собрались потратить на это ....
13.02.2020 09:26
- гость -
Чем меньше хомячков знают про то как на ФБ заработать деньги, тем лучше...
Хотя, чем больше лохов тем больше потенциальный доход у остальных участников рынка, но тем непредсказуемее этот рынок будет себя вести.
13.02.2020 09:36
- гость -
То что ЦБ передает Сбер МинФИну, было известно еще с год назад.
Про деньги ФНБ - их вкладывают в акции, которые будут приносить прибыль больше, чем амеровские облиги.
Короче, кто умный - поймёт, остальным не надо даже вдумываться
13.02.2020 13:18
Иsтина
Один товарищ недавно плакался в интернете. Инвестировал он вот так же через брокера большую сумму, взятую в кредит. Вначале было всё хорошо, а потом средства стали уменьшаться и потом вовсе исчезли. Брокеры объяснили это неудачным вложением.
И усё. В итоге никто не виноват, а товарищ остался с огромным долгом.
как заработать , ничего не делая?
_ни как!
13.02.2020 13:18
Иsтина
ишь ты умник нашелся.
Кому принадлежит ЦБ, если он доставшийся ему бесплатно контрольный пакет акций сбера продает по рыночной цене правительству???
Что ЦБ, что Сбер - это банки РФ. Покупка - чисто формальная процедура для устранения конфликтов и противоречий. Это если тупо.