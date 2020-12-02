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Хочу воевать коммунистом. История солдата, который начал писать стихи на фронте

, ИА "Амител"
Стихи фронтовиков в проекте "Поэты в погонах"

Иван Ефимович Каширский начал писать стихи после того, как его забрали на войну. Он бился за Сталинград, был тяжело контужен, но никогда не переставал писать. 

В военных газетах его работы публиковали под псевдонимом Евгений Каширский, а через 15 лет об этом имени узнали по всей стране. Стихи Каширского публиковались в местных изданиях и центральных газетах "Советская Россия" и "Комсомольская правда".

Больше всего Евгений Ефимович писал о войне, любви, природе родного края и честном труде советского человека. А еще он занимался журналистикой. За программу "Земля сибирская" ему предоставили целый час эфира на Центральном телевидении.

Из стихотворения Евгения Каширского "Сталинград"

Стрелки, пушкари и танкисты,
Как клятву писали в партком:
"Хочу воевать коммунистом,
Не дрогну в сраженье любом".
И били врага без пощады
У матушки Волги-реки,
Пускали в работу приклады,
Когда притуплялись штыки.

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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