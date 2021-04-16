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Успешный старт: где начинающему предпринимателю взять деньги на развитие бизнеса

, ИА "Амител"
В Барнауле есть фонд, который поддерживает представителей малого бизнеса и помогает им "раскрутиться"

Большинство банков могут отказать в кредите начинающим предпринимателям: у них нет стажа, а значит, есть вероятность, что клиент не сможет вовремя делать платежи. Это может стать серьёзным препятствием в развитии малого бизнеса, ведь каждое дело на старте нуждается в финансировании. В Барнауле есть некоммерческая организация, где бизнесменам не откажут в кредите, и, более того, предложат лояльные условия и небольшой процент – Алтайский фонд финансирования предпринимательства. Исполнительный директор Владислав Уваров на радио "Эхо Москвы" рассказал, кто финансирует фонд и на каких условиях начинающие предприниматели могут получить кредит. 

02:56 "12 лет мы работали под брендом Алтайский фонд микрозаймов. Более четырёх тысяч предпринимателей за это время стали нашими постоянными клиентами. В середине марта мы сменили название на Алтайский фонд финансирования предпринимательства. Нам кажется, новое название больше отражает суть нашей работы. Ведь фонд был создан для того, чтобы поддержать алтайский бизнес финансовыми ресурсами". Фонд неоднократно сталкивался с предвзятым отношением к понятию "микрозаймы".  

06:54 До 2021 года фонд работал исключительно с малым бизнесом. "Нашей целью было поддержать начинающих предпринимателей, дать им возможность воспользоваться финансовым ресурсом, чтобы это было доступно и недорого, чтобы они получали опыт работы с заёмными средствами, а бизнес рос и набирал обороты. Впоследствии они бы смогли уже перейти в сегмент банковского кредитования. Но с этого года мы работаем и со средним бизнесом, и с ИП".

09:00 Условия для ИП, как и для других клиентов, достаточно лояльные.  "Мы сократили список документов до 10 позиций. Ведь ИП – это, как правило, категория физических лиц, которые ещё не сталкивались с банковским кредитованием. Зачастую даже с предпринимателями такая проблема возникает: мы говорим, что нужно предоставить пакет документов, чтобы проанализировать бизнес и предложить более лояльные условия, а они неприятно удивлены, что, оказывается, "ещё и документы надо собирать".

14:36 В марте этого года также изменились условия займа. "Если раньше заём свыше 3 млн рублей должен был быть использован на инвестиционные цели, то сейчас до 5 млн можно привлечь и на пополнение оборотных средств. Срок составляет два года, процентная ставка – не больше ключевой ставки Банка России. Если предприниматель реализует проекты на территории моногородов, таких как Новоалтайск или Заринск, то процентная ставка ещё меньше – 1/2 от ключевой ставки, то есть 2,25%. Сегодня меньше ставку вряд ли бизнес где-то может найти".

18:06 "Мы получили деньги по индивидуальной программе экономического развития края, а также в связи с тем, что быстро развивалась ситуация с ковидом. Министерством были приняты экстренные меры, так как все понимали, что в тот момент предпринимателям будут необходимы оборотные средства. Зарплату и обязательные платежи никто не отменял, и надо было наращивать оперативно темпы кредитования". Общая докапитализация 2020 года составила 372 миллиона рублей.

22:10 В рамках программы индивидуального социально-экономического развития края фонд получил 202 миллиона. "Достаточно интересная получилась программа, потому что мы приняли решение эти деньги не просто раздать в рамках кредитования. Всё-таки основная задача – это социально-экономическое развитие края, в том числе через создание рабочих мест. Мы решили поддерживать инвестиционные проекты, и предложили бизнесу займы уже до 10 млн рублей с увеличенным сроком – до семи лет и снизив ставку до 2,125%. По обратной связи от предпринимателей мы поняли, что предложение востребовано".

24:06 "Один из самых ярких примеров – небезызвестная компания "АлтайСтройДеталь". Они занимаются производством газов в промышленном масштабе, в том числе медицинского кислорода. Поставляют кислород во все медучреждения края. И когда возник спрос, руководство приняло решение строить дополнительный цех. От нас 10 млн предприятие получило. В январе начали строительство на территории нового корпуса". Всего профинансировали 23 инвестиционных проекта.

Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт 
Фонд финансирования предпринимателей 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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