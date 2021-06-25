Изучай играя. Как в Барнауле работает языковой центр с "настолками" вместо учебников

В каждой современной школе изучают иностранные языки: чаще всего – английский. Но подача учебного материала не всегда бывает понятной и доступной, а монотонная "зубрёжка" правил не даёт понимания языка.

Детям должно быть интересно – тогда есть шанс, что они действительно захотят заговорить на иностранном языке и будут прилагать к этому усилия. Поэтому многие новаторы предлагают формат обучения языкам в виде игр. Например, так проходят уроки в языковом центре Lucky Land. Вера Каменская, основатель центра, создаёт авторские обучающие настольные игры. На радио "Эхо Москвы" предприниматель подробнее рассказала о том, как "настолки" помогают понять грамматику.

01:58 Вера Каменская открыла свой центр в 2015 году. "Тогда я мало что понимала в бизнесе. Но в 2016 году я поехала на форум АТР, и после этой поездки у меня появилось понимание, как действовать, какие дальнейшие шаги совершать, чтобы развивать свой центр. В 2017 году я взяла первый грант на развитие бизнеса, начала делать обучающие настольные игры".

03:31 Каменская заметила, что детям больше нравится играть вживую. "Интерактивная доска – это здорово, мы ею пользуемся, но я решила развивать именно настольные игры, обучающие языку. Мы играем в них на уроках, и родители также покупают их домой и играют с детьми. Есть известные форматы, вроде лото или домино, но есть и мои авторские разработки, которые я собираюсь патентовать".

04:30 Игровой формат помогает человеку расслабиться, что положительно влияет на процесс обучения. "Уходит напряжение. Ведь часто школа, особенно у детей, ассоциируется именно с давлением. Первое, что я делаю, когда приходит новичок в группу – играю с ним. Мне нужно максимально расположить ребёнка к себе, а потом уже подготовленного обучать чему-либо. Кроме того, через игру легко запомнить как слова, так и грамматические конструкции".

06:06 В центре преподают русский, английский, турецкий и немецкий. "Русский часто нужен поступающим в вузы, сдающим ОГЭ и ЕГЭ. То есть его учат в основном русские. Турецкий спрашивают люди, которые занимаются бизнесом, или те, кто собирается переезжать в Турцию. Таких клиентов всё больше с каждым годом. Планируем ещё добавить испанский язык, я его сейчас сама изучаю".

07:33 "Мы работаем на результат. Нам важно, чтобы каждый ребёнок из нашего центра уходил с какими-то знаниями. Поэтому мы требовательные. Мы спрашиваем домашнее задание. Мы разговариваем с родителями, просим, чтобы они проверяли ребёнка. Только совместными усилиями можно добиться хорошего результата".

09:01 В 2021 году Вера Каменская совершила бизнес-миссию в Турцию. "Идея появилась ещё в 2019 году. Я была на международной выставке Kids Russia в Москве, в экспоцентре, показывала свои игры возможным деловым партнёрам в будущем. Заметила, что больше всего заинтересовалась иностранная аудитория. Представители Германии сказали: почему бы тебе не продавать их в турецкие отели?"

11:05 "Первоначально я хотела продавать игры в турецкие отели для туристов, чтобы они играли по вечерам, например. Но владелец отеля подсказал, что игры нужны персоналу. Потому что не все владеют английским и русским. Я начала двигаться в этом направлении – разрабатывать проект "Английский для гостиничного персонала". Но, к сожалению, началась пандемия, и всё, что я разработала, реализовать не получилось, временно проект пришлось прикрыть".

15:14 На бизнес-миссии Каменскую сопровождал представитель Торгово-промышленной палаты РФ в Турции Илья Корнилов. "Он сопровождал меня на всех переговорах, помог задать правильные вопросы, вывести на продуктивный диалог представителей школ, детских садов, интернет-магазинов. Интернет-магазины больше всего мне были интересны. Со школами и садами мы также договорились о том, что они мне предоставят площадку для проведения экспериментов, ведь я пишу диссертацию по настольным играм".

17:36 В планах у Каменской – зарегистрировать товарный знак. "Пока у меня нет патента, заказчики не гарантируют, что разработки не скопирует кто-нибудь из преподавателей или другие заинтересованные люди. Поэтому мне посоветовали сначала зарегистрировать товарный знак, запатентовать разработки, а потом с лёгкостью можно будет как проводить эксперименты, так и выходить на торговые площадки".

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