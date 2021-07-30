Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Тягун

На Востоке Алтая, среди хвойных сибирских лесов затерялась маленькая, но самая современная станция в крае – Тягун. Здесь чистый воздух, ослепительно-белый снег зимой и дурманящий аромат разнотравья летом. А вокруг – тайга и горы. Слово "тягун" означает – затяжной подъём. Так же на Руси звали сутяг, ябед, воров-карманников, мошенников и погонщиков лошадей. Тягун расположен на высоте 430 м над уровнем моря, это на 200 метров выше Барнаула, и почти на 400 – Санкт-Петербурга. Салаирские горы покрыты чернью. Темно и мрачно в таком лесу. Даже в солнечный день царит сумрак. Но именно этот лес дал жизнь Тягуну. А ещё железная дорога.

Друзья, это пятая и последняя история нового сезона увлекательного аудиопутешествия по железной дороге Алтая, которое amic.ru подготовил совместно с РЖД.

Если вы случайно пропустили предыдущие выпуски (или хотите послушать их ещё раз), то они ждут вас по этой ссылке: "Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая".

Надевайте наушники и отправляйтесь в путешествие.