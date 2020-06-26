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"У нас все про деньги и из-за денег". Шубенков о циничности, счастье и бокале вина

, ИА "Амител"
Сергей Шубенков рассказал, что происходит со спортом в пандемию, как он относится к деньгам и почему любит компьютерные игры

"У меня есть возможности жить так, как мне хочется, и заниматься любимым делом. В этом плане я не столько богатый человек, сколько счастливый". Так говорит о себе Сергей Шубенков, чемпион мира по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта России. В "Переговорке" на amic.ru (где мы его ждали долго и с нетерпением) он рассказал Александру Михельсону о том, почему не уехал жить в Европу и остался в Барнауле и почему в Москве вообще не так удобно и комфортно заниматься легкой атлетикой, как в столице Алтайского края. А еще он объяснил, как спорт переживает коронавирус, зачем Шубенкову благотворительность, как относится к деньгам и почему до сих пор обожает играть в компьютерные игрушки. 

02:14 "Нормальной, конечно, эту спортивную жизнь назвать ни в коем случае нельзя". Шубенков о том, как спортсмены сейчас живут без соревнований. "Без соревнований мы вообще никто и звать никак и в принципе никуда".

02:35 "Я очень расстроен по этому поводу. Потому что спорт закрылся первым. Первое что сделали: начали проводить соревнования без зрителей, стали отменять, переносить турниры. А если спорт закрылся первым, то откроется он последним. Спорт и авиаперевозки. Поэтому тут, конечно, грустно". О том, как сейчас тренируются спортсмены, чтобы не потерять форму.

06:18 "Это, кстати, очень серьезный фактор, такой эмоциональный. Я действительно обожаю наш город! У меня здесь семья, друзья, родные. Я здесь родился, учился. Это все, конечно, влияет. Нет такого материального комфорта, ради которого я здесь могу все бросить и куда-то умчаться". О том, почему Шубенков не уехал жить в Европу и даже в Москву.

07:33 "Нельзя наш этот допинговый скандал брать как-то в отрыве от мировых событий, которые тогда происходили. Да, конечно, причины этого у нас зрели, они были. Все это не на пустом месте возникло". Шубенков вспоминает допинговый скандал 2016 года, когда спортсмен, будучи чемпионом мира, лишился возможности участвовать в Олимпиаде. И объясняет, поехал бы он на Олимпиаду сейчас, если бы не коронавирус.

10:28 "Я не берусь загадывать, что же будет через неделю, месяц-два, год". О ситуации в легкой атлетике и о том, как это – выходить под нейтральным флагом.

16:05 "Сегодня от руководства Российской федерации легкой атлетики (ВФЛА) я жду только одного – в принципе того же, что все ждут от нас, как от спортсменов. Все ждут только результата". О кризисе и конфликте в легкой атлетике и том, как спортсмены ездили в Монако без поддержки руководства ВФЛА. 

18:58 "Я насмотрелся, начитался интересных материалов. Немножко у меня голова стало по-другому работать. Переход к новым взглядам в принципе ответил для меня на многие вопросы. Если в окружающем пространстве, в жизни что-то происходит не так, есть какие-то проблемы, неувязки и что-то хочется улучшить, то у меня появляются вообще совершенно новые мысли, почему так происходит и как это улучшать. И на многие свои вопросы я ответы получил". О том, планирует ли Шубенков пойти в большую политику. 

19:31 "Сила духа и высокие идеи – это, конечно, все прекрасно, но жизнь сугубо материальна и очень сильно приземлена. И у всего, что ты видишь вокруг, есть именно свои непосредственно причины, которые вот здесь лежат в плоскости бытия земного. Надо искать причины там и смотреть там, и делать выводы тоже туда, в первую очередь. Был 2016 год. После него я стал сильно циничнее. Я понял, что у людей в принципе ничего святого нет, у политиков наших тоже нет. О чем тогда все разговоры? Как правило, все разговоры о деньгах… Раз у нас все про деньги и из-за денег, то надо опять же в первую очередь смотреть в плоскость материального". Шубенков об отношении к жизни и трансформации сознания.

21:50 "Я решил: я все раздам. Все, что легко пришло, – легко ушло. Я лучше отнесу это в школу, с которой давно дружу, с 2014 года, куда приезжаю регулярно (в поселке Прутском). Я это отнесу туда в виде спортивного инвентаря. Я это отнесу в ДСЮШ № 2 на Горе, где мы до сих пор тренируемся, готовимся. Еще часть от этого миллиона осталась. Я думал, думал, думал. Опять же эпидемия. Все немножко встало. Ничего не проведешь..." Шубенков о благотворительности и о том, зачем она ему.

23:50 "Деньги – это возможность заставлять других людей делать то, что хочется лично тебе. К деньгам у меня такое отношение, что в принципе они сами по себе ценности не имеют. Нужно их конвертировать в имущество, активы, предметы потребления. С чем у меня все в порядке. То есть у меня есть все, что мне хочется и нужно, и нет того, чего мне не хочется и не нужно. Это прекрасно! Мне очень повезло в жизни! Не буду скрывать, что вот с этим мне очень повезло! У меня есть возможности жить так, как мне хочется. И заниматься любимым делом. Это сегодня могут себе позволить далеко не все. И в этом плане я не столько богатый человек, сколько счастливый". Шубенков об отношении к деньгам, о том, на чем зарабатывает и сколько.

28:15 "Стабильность зависит от результата. Мы же в сфере спорта работаем. Без результата ты никому не нужен. Это суровая правда жизни". Спортсмен о рекламных контрактах.

28:48 "Компьютерные игры – это моя любовь! Не знаю, откуда она взялась. Подозреваю, что в детстве не наигрался". Шубенков о пристрастии к играм и о том, как скрасить время на самоизоляции.

29:42 "Крепкий алкоголь я не люблю, если честно. Бокал вина – это вообще спокойно. Это хорошая вещь. С ужином только так идет". О том, вредно это или полезно.

Смотрите другие выпуски "Переговорки":

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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