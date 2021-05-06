Четверг, 6 Май, 13:01

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,86
€ 89,77
25°


4847489 +0
Обь
506см +24

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пасха-2021 Майские каникулы-2021 Выборы в Госдуму-2021
видео

"Линчевали бедного учителя". Министр образования о самых "больных" школьных вопросах

, ИА "Амител"
Максим Костенко дал большое интервью "Переговорке" о жизни, смерти и важных уроках

Май – время большого стресса для школьников, их родителей и учителей. Особенно если речь идёт о детях выпускных классов. Страсти вокруг школьного образования кипят нешуточные и иногда приводят к настоящим трагедиям. Накануне экзаменов в "Переговорку" на amic.ru пришёл министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. Он прокомментировал все наиболее острые школьные темы: гибель ученицы в Рубцовске, успеваемость детей и высокие амбиции их родителей, уязвимость педагогов и другие.

Кто в "Переговорке"

Максим Костенко родился 23 мая 1975 года. В 1997 году окончил социологический факультет Алтайского госуниверситета, в 2002 году получил степень кандидата социологических наук.

В середине 1990-х работал учителем в гимназии № 74 в Барнауле, педагогом-организатором Колледжа социологических наук АлтГУ, психологом Алтайского краевого педагогического лицея-интерната. С 1997 по 2002 год возглавлял "Краевой кризисный центр для мужчин".

В 2003-2009 годах был начальником Главного управления Алтайского края по соцзащите населения. С 2009 по 2011 год работал в Москве директором по развитию Национального фонда защиты детей от жестокого обращения.

В 2011 году вернулся в Барнаул и стал доцентом АлтГУ. В 2015 году получил должность ректора Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования. В ноябре 2018 года назначен министром образования и науки Алтайского края.

Женат, воспитывает двоих сыновей.

О майских каникулах

01:30 Максим Костенко рассказывает, как перенёс коронавирус и как себя чувствует после болезни.

01:42 Министр объясняет, почему не все школы Алтайского края ушли на майские "президентские каникулы". По его словам, образовательные организации автономны и сами могут выстраивать график учебного процесса.

02:41 Министерство образования Алтайского края рекомендовало школам не работать с 1 по 10 мая, чтобы уменьшить контакты между людьми и снизить возможную передачу ковида. Но некоторые учебные заведения приняли решение работать в удалённом формате 3 и 8 мая, чтобы наверстать пропуски.

04:27 Успеют ли дети "догнать" учебную программу и каким образом это можно сделать.

04:57 Министр отметил, что в Алтайском крае нет дистанционного обучения, как оно описано в законе, но при этом удалённое от школы организовано и работает. У 11 тыс. детей в регионе нет компьютеров и интернета, они не могут учиться с помощью цифровых технологий. Для них предусмотрена четвёртая форма удалённого обучения (доставка учебных материалов, – прим. ред.).

О смерти школьницы из Рубцовска

06:52 Костенко обращает внимание на то, как СМИ освещали случившуюся трагедию: "Хайп, который некоторые люди хотят словить здесь и сейчас важнее нравственных, моральных где-то, может быть, даже религиозных ценностей".

07:37 Министр перечисляет, что сегодня известно о ситуации: правоохранители подключились максимально оперативно, но какой разговор произошёл в школе между ребёнком, учителем и родителями не знает никто. Мама погибшей девочки не даёт публичных комментариев. Максим Костенко отметил, что он прекрасно её понимает.

09:34 По мнению министра, нельзя забывать о роли родителей во взаимодействии между детьми и учителем. За социальную жизнь ребёнка в интернете несут ответственность именно родители. При этом во многих школах края и не только стоят специальные ящички, в которых дети оставляют свои телефоны перед уроками – такие решения зависят от контакта родителей, детей и учителей, отметил министр.

О безопасности в школах

11:41 Участились случаи ложных сообщений о минировании алтайских школ, поэтому ведущая Евгения Даровская спросила, насколько там безопасно. Максим Костенко рассказал, что ответственность за безопасность лежит на директоре образовательной организации. При этом министерство и правоохранительные органы регулярно проверяют школы (в том числе и тайно). Каждая школа края уже выявила, какие у неё есть дефициты в плане безопасности. Теперь их нужно устранить.

11:23 За чей счёт устраняются дефициты безопасности: в муниципальных школах – за счёт муниципалитета и самой школы, в краевых – за счёт края. В этом году последним выделили на эти цели 100 млн рублей, и они уже почти завершили работы.

13:53 Максим Костенко говорит, что любые "поборы" школ с родителей незаконны, но "когда есть желание", родители могут помочь школе материально. Для этого можно создать специальные попечительские советы, которые принимают такие решения.

14:34 Одна из основных современных бед по мнению министра: "Жизнь прожили и не поговорили, как у классика". Он призвал людей учиться общаться и не создавать конфликты: "В любом конфликте, любом напряжении две стороны. Если одна сторона начнёт уклоняться, то хлопка просто не будет. Так и не будет конфликта". 

О приёме в первый класс  

15:27 Зачем дату старта для приёма заявлений в первый класс перенесли с 1 февраля на 1 апреля: "Не нужно 1 февраля выстраиваться в очереди в школу, в которую ты хотел бы попасть. И записывать на руке эту самую очередность всю ночь стоять".

16:40 Работает ли система прикрепления детей к школам по прописке: "Нужны определённые правила, учитывая дефицит школьных мест в больших городах". По мнению Костенко, сейчас система сама выстраивает очереди исходя из законодательства, исключая любой субъективный человеческий фактор.

О ЕГЭ и других экзаменах

18:20 Министр называет плюсы и минусы ЕГЭ. С одной стороны, дети из удалённых территорий получили возможность поступать в ведущие вузы страны. Но с другой – экзамен увеличил миграцию молодёжи из регионов: "Тогда мы задаёмся вопросом, что для нас главное: человек в центре, тот молодой человек, который выходит в большую жизнь, или решение тех проблем, над которыми мы сегодня взрослые люди работаем?"

20:36 По мнению Костенко, на тех специальностях, где явно не хватает результатов ЕГЭ для оценки абитуриента, вузы вводят другие экзамены – творческие конкурсы и портфолио для журналистов, олимпиадные достижения для физиков и математиков и так далее.

21:26 Министр опровергает мнение, что ВПР нужны в первую очередь для того, чтобы проверить, как учитель "натаскал" школьников. По его словам, эти работы помогают избежать "академической нечестности" (завышения оценок) и неоправдавшихся амбиций детей и их родителей на ЕГЭ: "Это показывает учителю, какие дефициты уже сегодня у ребёнка складываются".

О качестве образования

23:54 Ведущая Евгения Даровская спрашивает, действительно ли школьный учитель только "начитывает" предмет, а освоить его, если ребенок не схватывает, должен помочь репетитор. Костенко не соглашается с такой интерпретацией. По его словам, в школах развивается "деятельностный подход" (исследовательская, проектная работа), в результате которого у ребёнка появляется реальный творческий результат. А нанимать репетитора или нет, решают родители.

26:54 Максим Костенко рассказывает, как помогал своим детям учиться в школе. И объясняет, что для успеха ребёнка в учёбе необходимо уделять ему много времени в первые семь лет жизни – играть вместе, читать, искать таланты, а не "пичкать знаниями". Но этого многие не делают, потому что "не хватает времени".

О статусе учителя, зарплате и кадрах

29:34 Как учитель может защитить себя от травли в интернете: в крае разрабатывается закон о бесплатной юридической помощи педагогам. По мнению Костенко, развитие интернета привело к тому, что обнажились дефициты культуры общения. При этом ожидания от учителя как от человека, который "всё знает и умеет" никуда не делись. Это ставит педагогов в уязвимое положение.

33:11 Зачем считают среднюю зарплату учителей, если она ничего не показывает, как средняя температура по больнице: "Для того чтобы нам понять, какая динамика происходит в целом по региону".

34:36 Как проверить, что зарплата учителей в регионе растёт и почему не все это замечают.

35:45 Почему зарплаты учителей в Москве выше, чем в Алтайском крае. И какая инициатива обсуждается на федеральном уровне, чтобы их уравнять.

36:59 Системе образования Алтайского края постоянно не хватает 400-600 учителей. Закрывать эти вакансии теперь смогут студенты старших курсов педвузов в формате пятимесячной практики – такой указ подписал Владимир Путин. В регионе для его реализации даже учредили специальную стипендию – студенты получают 7,5 тыс. рублей в месяц. В 2021 году на такую практику поехали 150 человек. По мнению Костенко, эта инициатива поможет решить проблемы с кадрами.

39:32 Что делать родителям, если они видят, что учитель систематически преподаёт предмет с ошибками: "Если мы хотим быть правыми, то мы пишем в Рособрнадзор или любые другие надзорные инстанции. Если мы хотим быть счастливыми, то зовём классного руководителя, учителя и говорим: слушайте, ну невозможно, ну так нельзя, поэтому мы ищем педагога или этого направляем на программы повышения квалификации".

О выпускных и надеждах

42:05 Будут ли выпускные в 2021 году и как их разрешили праздновать (спойлер – в школе нельзя).

43:19 На какие результаты ЕГЭ рассчитывает алтайский Минобр в 2021 году: "Мы надеемся, что в целом будет ещё чуть выше по ряду предметов".


Комментарии

6.05.2021 09:51
Наташа

А на дворе весна

6.05.2021 10:31
Ну-ну!

Томенко только что опять получил публичный пинок, на сей раз от Кравцова, за то, что местный минобр не справляетяс со своими прямыми обязанностями. Так и некогда ему - он опять пиарится. Интервью дает, БОЛЬШОЕ! Пацанчик занят! А вы тут к нему с какими-то необъявленными вовремя торгами пристаете!

6.05.2021 10:38
Смотри больше

На www.tolknews.ru

6.05.2021 10:40
Татюшка

По первоклассникам - вообще правильно сделали, с первого апреля лучше. Вот мы из двух школ выбирали - больше времени для выбора было! Надеюсь, не прогадали )

6.05.2021 10:42
Гость

Эх, че-то вспомнил свой выпускной.... И надежды... Классное время все-таки молодость-молодость.

6.05.2021 11:20
Ура

Выпускным быть!

6.05.2021 11:22
Я

Вот думаю, а жизнь налаживается. Школу записались, ждем садик. Всё новое рядом с домом) с праздниками всех!

6.05.2021 11:23
Учителям!

Терпения и здоровья!

6.05.2021 11:24
М.П.

Главное не дистант!

6.05.2021 11:24
Привет

Так будут выпускные?

6.05.2021 11:50
родитель

Классный министр, думаю, лучший в той команде. То, как он организовал дистант в 2020, как был рядом с родителями и учителями - респект.

6.05.2021 11:51
- гость -

Здоровья учителям и достойную зарплату.

6.05.2021 12:02
- гость -

А мне ЕГЭ предстоит, готовлюсь. Ура взрослой жизни!

6.05.2021 12:13
- гость -

6.05.2021 11:24
М.П.
Главное не дистант!
------
А нам понравился дистант. Уроки проходили в zoom, порядка больше. Пока учитель новую тему рассказывает, у учеников звук отрубает, поэтому беcтолочи урок не срывают и никому не мешают.

6.05.2021 12:49
- гость -

Классный министр, думаю, лучший в той команде.

Максик, привет! Что - себя не похвалишь, так никто не похвалит? Ну держись там! Небось, от Томенко получил уже "похвалу" за очередной громкий, на всю Россию-матушку, провал?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
12:40
Мэрия Барнаула потратит 200 миллионов на ремонт участка Павловского тракта 0
12:26
HBO опубликовал первые фото со съёмок приквела "Игры престолов" 0
12:02
Россиян предупредили о новом виде "медицинского" мошенничества 1
11:39
Когда российские семьи начнут получать "путинские" 10 тысяч рублей на ребёнка? 10
11:27
Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 4
11:01
На платформе "Ростелеком. Лицей" стало больше курсов и больше участников 0
10:45
"Бессмертный полк – онлайн": что это за акция и как поучаствовать в шествии 17
10:15
Болезнь или несчастный случай? Почему Ольга Бузова находится в реанимации 13
10:03
Тамада, нянька и тренер: на что способны современные беспроводные колонки 0
09:45
Лучшие риелторы России встретятся на Алтае, чтобы обсудить рынок недвижимости 7
09:31
На Всемирном конгрессе вакцин выбрали лучший препарат от коронавируса 18
09:13
"Линчевали бедного учителя". Министр образования о самых "больных" школьных вопросах 15
08:50
Фильм о судьбах алтайских ветеранов ВОВ покажут в кинотеатрах 1
08:34
Когда Радоница в 2021 году и как правильно поминать умерших в этот день 0
08:11
Главный красавчик Голливуда. Лучшие роли Джорджа Клуни 0
07:51
Через века, через года – помните! Факты из истории Алтая в годы Великой Отечественной 4
07:32
Замуж, не маясь. Астрологи назвали знаки зодиака, которым сделают предложение в мае 1
07:10
Бей в кость. Что за турнир по боксу пройдёт в Барнауле и кто из звёзд на него приедет 0
06:47
Свыше 16 млн рублей направят на жильё для алтайских ветеранов ВОВ 0
06:28
Народные приметы 6 мая. Почему нельзя стричь волосы и сушить бельё в Юрьев день? 1
06:11
На Алтайский край надвигается жара до +30°C 6
23:45
Такой день. Шикарное гало и крупный пожар в Барнауле 0
23:14
Жителя Алтая задержали за растление ребёнка в парке 2
22:34
Парки и скверы Барнаула начали обрабатывать от клещей 0
21:53
Уголовное дело возбудили из-за гибели туристки при сплаве на Алтае 2
21:24
В Барнауле загорелись двухэтажный дом и баня. Видео 1
20:41
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 11 мая 0
20:14
Власти Барнаула выделили 24,5 млн рублей на расчёты пассажиропотоков 7
19:42
Три "солнца" над Барнаулом. Какие приметы связаны с эффектом гало 0
19:17
В Барнауле начали ремонт Змеиногорского тракта за 136 млн рублей 1
18:45
Выставку портретов Героев войны открыли в Барнауле 0
18:17
Сергей Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса 2
17:53
Суд принял иск Навального к Пескову о защите чести и достоинства 10
17:35
Внедорожник утонул в водоёме под Бийском. Видео 2
17:10
Стало известно, когда россиянам ждать "путинских" выплат на подготовку детей к школе 4
16:58
120 осуждённых очистили территорию мемориалов в Алтайском крае 0
16:35
"Нет шансов выжить". В России вновь решили запретить "легально" превышать скорость 27
16:10
Почти восемь тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:46
Жителей Алтайского края предупредили об угрозе подтопления 0
15:30
В центре "Вектор" начали испытания трёхфазной вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" 1
15:12
Житель Алтайского края зарезал и поджёг знакомого 1
14:50
40 алтайских школьников получат стипендии от Александра Терентьева 2
14:26
Каши не сваришь. Зачем ввели запрет на экспорт гречки и ждёт ли Россию дефицит? 13
14:03
Парень из соседнего двора: в Барнауле выступит уральский музыкант Niletto 13
13:51
С 15 мая россиянам вернут полцены путёвок в детские лагеря 3
13:27
Придорожный торговый ряд киосков сгорел в Горном Алтае 3
13:03
Сохраняя традиции: в Барнауле пройдёт "Эстафета поколений" среди биатлонистов 0
12:49
Почти тонну груш уничтожат в Алтайском крае из-за санкций 28
12:31
Главный синоптик России предрёк тяжёлый паводок в Алтайском крае 6
12:14
Денисову пещеру на Алтае признали "особо ценным объектом" культурного наследия 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.