"Линчевали бедного учителя". Министр образования о самых "больных" школьных вопросах

Май – время большого стресса для школьников, их родителей и учителей. Особенно если речь идёт о детях выпускных классов. Страсти вокруг школьного образования кипят нешуточные и иногда приводят к настоящим трагедиям. Накануне экзаменов в "Переговорку" на amic.ru пришёл министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. Он прокомментировал все наиболее острые школьные темы: гибель ученицы в Рубцовске, успеваемость детей и высокие амбиции их родителей, уязвимость педагогов и другие.

Кто в "Переговорке"



Максим Костенко родился 23 мая 1975 года. В 1997 году окончил социологический факультет Алтайского госуниверситета, в 2002 году получил степень кандидата социологических наук.



В середине 1990-х работал учителем в гимназии № 74 в Барнауле, педагогом-организатором Колледжа социологических наук АлтГУ, психологом Алтайского краевого педагогического лицея-интерната. С 1997 по 2002 год возглавлял "Краевой кризисный центр для мужчин".



В 2003-2009 годах был начальником Главного управления Алтайского края по соцзащите населения. С 2009 по 2011 год работал в Москве директором по развитию Национального фонда защиты детей от жестокого обращения.



В 2011 году вернулся в Барнаул и стал доцентом АлтГУ. В 2015 году получил должность ректора Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования. В ноябре 2018 года назначен министром образования и науки Алтайского края.



Женат, воспитывает двоих сыновей.

О майских каникулах

01:30 Максим Костенко рассказывает, как перенёс коронавирус и как себя чувствует после болезни.

01:42 Министр объясняет, почему не все школы Алтайского края ушли на майские "президентские каникулы". По его словам, образовательные организации автономны и сами могут выстраивать график учебного процесса.

02:41 Министерство образования Алтайского края рекомендовало школам не работать с 1 по 10 мая, чтобы уменьшить контакты между людьми и снизить возможную передачу ковида. Но некоторые учебные заведения приняли решение работать в удалённом формате 3 и 8 мая, чтобы наверстать пропуски.

04:27 Успеют ли дети "догнать" учебную программу и каким образом это можно сделать.

04:57 Министр отметил, что в Алтайском крае нет дистанционного обучения, как оно описано в законе, но при этом удалённое от школы организовано и работает. У 11 тыс. детей в регионе нет компьютеров и интернета, они не могут учиться с помощью цифровых технологий. Для них предусмотрена четвёртая форма удалённого обучения (доставка учебных материалов, – прим. ред.).

О смерти школьницы из Рубцовска

06:52 Костенко обращает внимание на то, как СМИ освещали случившуюся трагедию: "Хайп, который некоторые люди хотят словить здесь и сейчас важнее нравственных, моральных где-то, может быть, даже религиозных ценностей".

07:37 Министр перечисляет, что сегодня известно о ситуации: правоохранители подключились максимально оперативно, но какой разговор произошёл в школе между ребёнком, учителем и родителями не знает никто. Мама погибшей девочки не даёт публичных комментариев. Максим Костенко отметил, что он прекрасно её понимает.

09:34 По мнению министра, нельзя забывать о роли родителей во взаимодействии между детьми и учителем. За социальную жизнь ребёнка в интернете несут ответственность именно родители. При этом во многих школах края и не только стоят специальные ящички, в которых дети оставляют свои телефоны перед уроками – такие решения зависят от контакта родителей, детей и учителей, отметил министр.

О безопасности в школах

11:41 Участились случаи ложных сообщений о минировании алтайских школ, поэтому ведущая Евгения Даровская спросила, насколько там безопасно. Максим Костенко рассказал, что ответственность за безопасность лежит на директоре образовательной организации. При этом министерство и правоохранительные органы регулярно проверяют школы (в том числе и тайно). Каждая школа края уже выявила, какие у неё есть дефициты в плане безопасности. Теперь их нужно устранить.

11:23 За чей счёт устраняются дефициты безопасности: в муниципальных школах – за счёт муниципалитета и самой школы, в краевых – за счёт края. В этом году последним выделили на эти цели 100 млн рублей, и они уже почти завершили работы.

13:53 Максим Костенко говорит, что любые "поборы" школ с родителей незаконны, но "когда есть желание", родители могут помочь школе материально. Для этого можно создать специальные попечительские советы, которые принимают такие решения.

14:34 Одна из основных современных бед по мнению министра: "Жизнь прожили и не поговорили, как у классика". Он призвал людей учиться общаться и не создавать конфликты: "В любом конфликте, любом напряжении две стороны. Если одна сторона начнёт уклоняться, то хлопка просто не будет. Так и не будет конфликта".

О приёме в первый класс

15:27 Зачем дату старта для приёма заявлений в первый класс перенесли с 1 февраля на 1 апреля: "Не нужно 1 февраля выстраиваться в очереди в школу, в которую ты хотел бы попасть. И записывать на руке эту самую очередность всю ночь стоять".

16:40 Работает ли система прикрепления детей к школам по прописке: "Нужны определённые правила, учитывая дефицит школьных мест в больших городах". По мнению Костенко, сейчас система сама выстраивает очереди исходя из законодательства, исключая любой субъективный человеческий фактор.

О ЕГЭ и других экзаменах

18:20 Министр называет плюсы и минусы ЕГЭ. С одной стороны, дети из удалённых территорий получили возможность поступать в ведущие вузы страны. Но с другой – экзамен увеличил миграцию молодёжи из регионов: "Тогда мы задаёмся вопросом, что для нас главное: человек в центре, тот молодой человек, который выходит в большую жизнь, или решение тех проблем, над которыми мы сегодня взрослые люди работаем?"

20:36 По мнению Костенко, на тех специальностях, где явно не хватает результатов ЕГЭ для оценки абитуриента, вузы вводят другие экзамены – творческие конкурсы и портфолио для журналистов, олимпиадные достижения для физиков и математиков и так далее.

21:26 Министр опровергает мнение, что ВПР нужны в первую очередь для того, чтобы проверить, как учитель "натаскал" школьников. По его словам, эти работы помогают избежать "академической нечестности" (завышения оценок) и неоправдавшихся амбиций детей и их родителей на ЕГЭ: "Это показывает учителю, какие дефициты уже сегодня у ребёнка складываются".

О качестве образования

23:54 Ведущая Евгения Даровская спрашивает, действительно ли школьный учитель только "начитывает" предмет, а освоить его, если ребенок не схватывает, должен помочь репетитор. Костенко не соглашается с такой интерпретацией. По его словам, в школах развивается "деятельностный подход" (исследовательская, проектная работа), в результате которого у ребёнка появляется реальный творческий результат. А нанимать репетитора или нет, решают родители.

26:54 Максим Костенко рассказывает, как помогал своим детям учиться в школе. И объясняет, что для успеха ребёнка в учёбе необходимо уделять ему много времени в первые семь лет жизни – играть вместе, читать, искать таланты, а не "пичкать знаниями". Но этого многие не делают, потому что "не хватает времени".

О статусе учителя, зарплате и кадрах

29:34 Как учитель может защитить себя от травли в интернете: в крае разрабатывается закон о бесплатной юридической помощи педагогам. По мнению Костенко, развитие интернета привело к тому, что обнажились дефициты культуры общения. При этом ожидания от учителя как от человека, который "всё знает и умеет" никуда не делись. Это ставит педагогов в уязвимое положение.

33:11 Зачем считают среднюю зарплату учителей, если она ничего не показывает, как средняя температура по больнице: "Для того чтобы нам понять, какая динамика происходит в целом по региону".

34:36 Как проверить, что зарплата учителей в регионе растёт и почему не все это замечают.

35:45 Почему зарплаты учителей в Москве выше, чем в Алтайском крае. И какая инициатива обсуждается на федеральном уровне, чтобы их уравнять.

36:59 Системе образования Алтайского края постоянно не хватает 400-600 учителей. Закрывать эти вакансии теперь смогут студенты старших курсов педвузов в формате пятимесячной практики – такой указ подписал Владимир Путин. В регионе для его реализации даже учредили специальную стипендию – студенты получают 7,5 тыс. рублей в месяц. В 2021 году на такую практику поехали 150 человек. По мнению Костенко, эта инициатива поможет решить проблемы с кадрами.

39:32 Что делать родителям, если они видят, что учитель систематически преподаёт предмет с ошибками: "Если мы хотим быть правыми, то мы пишем в Рособрнадзор или любые другие надзорные инстанции. Если мы хотим быть счастливыми, то зовём классного руководителя, учителя и говорим: слушайте, ну невозможно, ну так нельзя, поэтому мы ищем педагога или этого направляем на программы повышения квалификации".

О выпускных и надеждах

42:05 Будут ли выпускные в 2021 году и как их разрешили праздновать (спойлер – в школе нельзя).

43:19 На какие результаты ЕГЭ рассчитывает алтайский Минобр в 2021 году: "Мы надеемся, что в целом будет ещё чуть выше по ряду предметов".