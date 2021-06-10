Четверг, 10 Июнь, 12:48

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,08
€ 87,81
14°


5156250 +0
Обь
549см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЧП с батутом в БарнаулеКубок мира по гребле в БарнаулеВыборы в Госдуму-2021
видео

Медведь на самокате, град и люди-зомби. Чего стоило провести Кубок по гребле на Алтае

, ИА "Амител"
Продумывать пришлось всё до мелочей, рассказала event-организатор соревнований Виктория Романова

В мае в Барнауле прошёл второй этап Кубка мира по гребле – самое крупное спортивное событие за всю историю Алтайского края. В регион приехали спортсмены из 59 стран. Трансляцию соревнований смотрели миллионы человек со всего мира. Организаторам пришлось продумывать всё до мелочей: вакуумная упаковка продуктов, чтобы не допустить допинга, шатлы без опозданий и настоящий русский медведь на самокате. Даже погода постаралась удивить – в один из дней Кубка пошёл град, а затем в воду ударила молния. Тогда впервые за всю мировую историю гребли соревнования пришлось отложить. Как проходила подготовка мероприятия и что осталось за кулисами – в "Переговорке" на amic.ru рассказала режиссёр-организатор второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Виктория Романова.

Кто в "Переговорке":

Виктория Романова, руководитель и основатель агентства по организации мероприятий @eventcorplife. Имеет международный опыт организации мероприятий в сфере спортивного ивента в Португалии, Венгрии. Провела первый в крае Кубок чемпионов по гребле на байдарках и каноэ в 2018 году, а в 2021 стала режиссёром-организатором второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. Основатель тур-бюро "ПРОСТО", магистр Высшей школы кино и телевидения Останкино, радиоведущая "Европы Плюс Барнаул". Воспитывает сына Ивана, уверена: в будущем – олимпийского чемпиона по гребле на каноэ.

02:02 "Май стал легендарным для истории Барнаула и Алтайского края. В связи с ковидным протоколом мы остались единственным городом на карте, который принял такого формата мероприятие". Виктория Романова рассказывает о том, как наш регион принимал соревнования и огромное число VIP-гостей из Москвы и со всего мира (в их числе был и министр спорта России). "Все дали нам очень высокую оценку", – подчёркивает Виктория.

03:20 "История началась три года назад". Вика рассказывает, как в 2018 году на гребном канале прошёл Кубок чемпионов, в котором приняли участие около 130 участников из 48 стран. После этих соревнований Алтайский край подал заявку в Пекин на этап Кубка мира, и нас одобрили.

05:04 О том, почему далеко не все желающие смогли купить билеты и попасть на соревнования. Спойлер: виноваты ажиотаж и коронавирус. "К большому сожалению, мы должны были выдерживать ковидный протокол и приглашать не более 5000 зрителей в день", – отмечает Виктория.

06:06 Трансляцию соревнований на гребном канале Барнаула в первый же день посмотрели зрители 108 стран. Всего же за Кубком следили миллионы жителей 168 стран мира.

06:46 Очень коротко о том, что случилось с "Матч ТВ" и почему в Барнаул не приехал Дмитрий Губерниев. По мнению Виктории, знаменитый комментатор однажды всё-таки посетит наш город. Ну а мы зато открыли свою звезду: Андрей Крайтор, который успешно комментировал этап Кубка по гребле.

08:32 О том, что больше всего понравилось иностранным спортсменам. Да, как всегда: "они отметили вкус сибирской водки и красоту русских девушек". В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 59 стран. Дольше всего пришлось добираться спортсменам из Уругвая. Зато они, как уверяют, получили от Сибири незабываемые впечатления: побывали под дождём и градом, погрелись под жарким солнцем.

09:40 О том, сколько средств ушло на подготовку к соревнованиям. "Мы вели огромную работу со спонсорами", признаёт Виктория и отмечает, что большую часть на себя взяли краевой и федеральный бюджеты.

10:10 О том, зачем привезли на открытие соревнований медведя. "Очень сложно удивлять зрителей днём. В сумерках ты можешь показать грандиозное шоу, но когда светит яркое солнышко, нужен медведь, нужен кто-то, кто покажет национальную культуру", – шутит Виктория.

11:30 Опять про деньги. Виктория всё же призналась, сколько миллионов ушло на организацию программы. Но результат себя оправдал: спортсмены даже порой не верили, что находятся где-то в глубинке России. "Спортсменка из Российской Федерации Наталья Подольская отметила, что во время прохождения дистанции на воде, оглядываясь, она ловила себя на мысли, что находится не в Сибири, и даже не в России, получился международный формат", – подчеркивает Виктория.

13:14 Об амбициозных планах провести на гребном канале в Барнауле чемпионат мира. "Всё только начинается, открывается первая страница многотомника, где будет много красивых соревнований", – обещает Вика. 

14:06 Одним из самых важных моментов работы было организовать логистику, то есть доставку спортсменов из разных точек. Учитывая немаленькое расстояние от города до канала, за это очень переживали и спортсмены, и Федерация. Но в итоге международное сообщество очень высоко оценило уровень организации, особенно отметив логистику, подчёркивает Виктория Романова. "Никто нигде не опоздал, хорошо работали шатлы. Расписание было чёткое, все отработали чётко".

15:25 Мало кто знает, но в Барнаул спортсменов приехало гораздо больше, чем собрал Кубок в венгерском Сегеде в 2020 году. Виктория рассказывает, почему гребцы предпочли именно наш город.

16:20 О сложностях, с которыми пришлось столкнуться организаторам. "Штаб оборудовали в подвале Федерации гребли. Ребята не спали четыре дня и стали похожи на зомби", – вспоминает Виктория. – Мы устраивали графики, кто в какое время должен уснуть, чтобы разбудить следующего".

18:00 Исторический факт: 23 мая впервые в истории гребли был отменён заезд, потому что в воду ударила молния.

19:15 "К нам ехали с упрёком в глазах, посмотреть на выскочек, которые забрали себе такой титулованный Кубок, – вспоминает Виктория некоторых иностранных гостей. – Им было интересно, но они очень сильно сомневались. Оказалось – зря". Виктория также рассказывает, как было организовано питание спортсменов: было абсолютно всё. Хотя было непросто.

21:08 "Мы боялись насчёт медведя, всё-таки Гринпис, а тут Мишка на самокате". Перед самым выходом на самокате спустило колесо. Но никто из зрителей об этом даже не узнал.

22:37 На допинг гребцов тоже проверяли. Очень серьёзно. Но ни один спортсмен не был снят с соревнований.

Смотрите также другие выпуски "Переговорки":


Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
12:45
В барнаульском районе Затон сохраняется риск подтопления 0
12:33
Затяжная депрессия. Фото квартиры задержанного Хованского вызвали шквал обсуждений в Сети 0
12:16
Медведь на самокате, град и люди-зомби. Чего стоило провести Кубок по гребле на Алтае 0
12:05
На Алтае задержали огородника, который выращивал коноплю "для души" 0
11:53
Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 0
11:39
Международный проект известной гимнастки впервые примет Алтайский край 0
11:27
190 тысяч сосен и елей высадили в алтайском лесничестве 2
11:14
Дорожники ремонтируют полотно на въезде в Барнаул 3
11:01
На заводе "Бочкари" улучшили производство безалкогольных напитков 1
10:51
Барнаульский "Коммунальщик" вновь проиграл на своём стадионе 2
10:40
Диетолог назвала идеальное время для кофе 0
10:27
Полиция задержала жителя Новосибирска, который делал закладки в Бийске 1
10:15
Как правильно смотреть на солнечное затмение и не испортить зрение 3
10:03
Встретят как родных: куда поехать на Алтае за тихим семейным отдыхом 0
09:52
Байден намерен сообщить Путину, что "Америка вернулась" 15
09:42
Не уродуем, а восстанавливаем. Что происходит со старинным зданием на Интернациональной 6
09:31
Россия возобновит авиасообщение с восемью странами 0
09:15
Огненная красота. Когда кольцеобразное солнечное затмение и увидим ли мы его на Алтае? 0
09:01
В России могут сделать 31 декабря выходным без увеличения числа праздников 0
08:45
Врач объяснил, как часто можно есть фастфуд без вреда для здоровья 0
08:30
Гоньба черноводная. Как в пригороде Барнаула люди вынуждены радоваться даже грязной воде 5
08:14
В Испании призвали открыть въезд в ЕС для туристов, привитых российской вакциной от COVID 3
08:02
Плановая ротация. Алтайские единороссы обновили руководящие органы перед выборами 3
07:52
Миллионеры рулят. Сколько заработали сибирские губернаторы в 2020 году. Инфографика 10
07:35
Бузову впечатлили слитые в Сеть интимные фото Таюрской 11
07:18
Когда и где смотреть матчи сборных России и Украины на Евро-2020? 9
07:03
"Цены взлетели ракетой". Спрос на дачи в Барнауле падает, а их стоимость всё равно растёт 35
06:49
Вознесение Господне-2021. Что запрещено делать в этот день и как отмечать праздник 1
06:37
Как приготовить солёное мороженое и советское эскимо дома? 0
06:18
Врач рассказал, при какой болезни нельзя ходить в баню 1
06:02
До +23 градусов и небольшой дождь. О погоде в Алтайском крае 10 июня 0
23:56
Такой день. Отмены ковидных выплат санитарам и "снос" речного вокзала в Барнауле 0
23:22
Блогера Дмитрия Ларина задержали в Санкт-Петербурге 3
22:52
В Госдуме упрекнули российское телевидение в слишком частой демонстрации красот заграницы 10
22:20
17-летнему подростку грозит до 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков в Рубцовске 2
21:53
Больше двух миллионов пчёл погибли в Башкирии из-за обработки полей 0
21:21
16-летнюю жительницу Алтайского края осудят за кражу денег с карты родственника 0
20:49
Госдума приняла закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных НКО 1
20:14
Главврач ответила на жалобу о невыплате "ковидных" денег в Барнауле 1
19:52
Алтайский театр кукол "Сказка" въезжает в новое здание 3
19:37
Убивший двух судебных приставов житель Адлера не имел лицензии на оружие 5
19:20
1,5 млн жителей Алтайского края сделали тест на коронавирус 4
18:56
Как гардеробы в театре. Шойгу пообещал модернизировать все военкоматы в России 1
18:40
Трассу на подъезде к Барнаулу покроют защитным слоем 6
18:12
Мужчина застрелил двух судебных приставов в Адлере 8
17:58
23 санитара в Барнауле пожаловались на отмену ковидных выплат 1
17:43
Госдума приняла закон о запрете отождествления действий СССР и Германии во время ВМВ 7
17:30
Каннабис не "пройдёт": возле сооружений водоканала уничтожили дикорастущую коноплю 2
17:16
Салют и не только. Как отпразднуют в Барнауле День России 1
17:03
Картина иглой и нитью: где найти оригинальные схемы для вышивания крестиком 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.