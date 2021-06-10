Медведь на самокате, град и люди-зомби. Чего стоило провести Кубок по гребле на Алтае

В мае в Барнауле прошёл второй этап Кубка мира по гребле – самое крупное спортивное событие за всю историю Алтайского края. В регион приехали спортсмены из 59 стран. Трансляцию соревнований смотрели миллионы человек со всего мира. Организаторам пришлось продумывать всё до мелочей: вакуумная упаковка продуктов, чтобы не допустить допинга, шатлы без опозданий и настоящий русский медведь на самокате. Даже погода постаралась удивить – в один из дней Кубка пошёл град, а затем в воду ударила молния. Тогда впервые за всю мировую историю гребли соревнования пришлось отложить. Как проходила подготовка мероприятия и что осталось за кулисами – в "Переговорке" на amic.ru рассказала режиссёр-организатор второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Виктория Романова.

Кто в "Переговорке":



Виктория Романова, руководитель и основатель агентства по организации мероприятий @eventcorplife. Имеет международный опыт организации мероприятий в сфере спортивного ивента в Португалии, Венгрии. Провела первый в крае Кубок чемпионов по гребле на байдарках и каноэ в 2018 году, а в 2021 стала режиссёром-организатором второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. Основатель тур-бюро "ПРОСТО", магистр Высшей школы кино и телевидения Останкино, радиоведущая "Европы Плюс Барнаул". Воспитывает сына Ивана, уверена: в будущем – олимпийского чемпиона по гребле на каноэ.

02:02 "Май стал легендарным для истории Барнаула и Алтайского края. В связи с ковидным протоколом мы остались единственным городом на карте, который принял такого формата мероприятие". Виктория Романова рассказывает о том, как наш регион принимал соревнования и огромное число VIP-гостей из Москвы и со всего мира (в их числе был и министр спорта России). "Все дали нам очень высокую оценку", – подчёркивает Виктория.

03:20 "История началась три года назад". Вика рассказывает, как в 2018 году на гребном канале прошёл Кубок чемпионов, в котором приняли участие около 130 участников из 48 стран. После этих соревнований Алтайский край подал заявку в Пекин на этап Кубка мира, и нас одобрили.

05:04 О том, почему далеко не все желающие смогли купить билеты и попасть на соревнования. Спойлер: виноваты ажиотаж и коронавирус. "К большому сожалению, мы должны были выдерживать ковидный протокол и приглашать не более 5000 зрителей в день", – отмечает Виктория.

06:06 Трансляцию соревнований на гребном канале Барнаула в первый же день посмотрели зрители 108 стран. Всего же за Кубком следили миллионы жителей 168 стран мира.

06:46 Очень коротко о том, что случилось с "Матч ТВ" и почему в Барнаул не приехал Дмитрий Губерниев. По мнению Виктории, знаменитый комментатор однажды всё-таки посетит наш город. Ну а мы зато открыли свою звезду: Андрей Крайтор, который успешно комментировал этап Кубка по гребле.

08:32 О том, что больше всего понравилось иностранным спортсменам. Да, как всегда: "они отметили вкус сибирской водки и красоту русских девушек". В соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 59 стран. Дольше всего пришлось добираться спортсменам из Уругвая. Зато они, как уверяют, получили от Сибири незабываемые впечатления: побывали под дождём и градом, погрелись под жарким солнцем.

09:40 О том, сколько средств ушло на подготовку к соревнованиям. "Мы вели огромную работу со спонсорами", признаёт Виктория и отмечает, что большую часть на себя взяли краевой и федеральный бюджеты.

10:10 О том, зачем привезли на открытие соревнований медведя. "Очень сложно удивлять зрителей днём. В сумерках ты можешь показать грандиозное шоу, но когда светит яркое солнышко, нужен медведь, нужен кто-то, кто покажет национальную культуру", – шутит Виктория.

11:30 Опять про деньги. Виктория всё же призналась, сколько миллионов ушло на организацию программы. Но результат себя оправдал: спортсмены даже порой не верили, что находятся где-то в глубинке России. "Спортсменка из Российской Федерации Наталья Подольская отметила, что во время прохождения дистанции на воде, оглядываясь, она ловила себя на мысли, что находится не в Сибири, и даже не в России, получился международный формат", – подчеркивает Виктория.

13:14 Об амбициозных планах провести на гребном канале в Барнауле чемпионат мира. "Всё только начинается, открывается первая страница многотомника, где будет много красивых соревнований", – обещает Вика.

14:06 Одним из самых важных моментов работы было организовать логистику, то есть доставку спортсменов из разных точек. Учитывая немаленькое расстояние от города до канала, за это очень переживали и спортсмены, и Федерация. Но в итоге международное сообщество очень высоко оценило уровень организации, особенно отметив логистику, подчёркивает Виктория Романова. "Никто нигде не опоздал, хорошо работали шатлы. Расписание было чёткое, все отработали чётко".

15:25 Мало кто знает, но в Барнаул спортсменов приехало гораздо больше, чем собрал Кубок в венгерском Сегеде в 2020 году. Виктория рассказывает, почему гребцы предпочли именно наш город.

16:20 О сложностях, с которыми пришлось столкнуться организаторам. "Штаб оборудовали в подвале Федерации гребли. Ребята не спали четыре дня и стали похожи на зомби", – вспоминает Виктория. – Мы устраивали графики, кто в какое время должен уснуть, чтобы разбудить следующего".

18:00 Исторический факт: 23 мая впервые в истории гребли был отменён заезд, потому что в воду ударила молния.

19:15 "К нам ехали с упрёком в глазах, посмотреть на выскочек, которые забрали себе такой титулованный Кубок, – вспоминает Виктория некоторых иностранных гостей. – Им было интересно, но они очень сильно сомневались. Оказалось – зря". Виктория также рассказывает, как было организовано питание спортсменов: было абсолютно всё. Хотя было непросто.

21:08 "Мы боялись насчёт медведя, всё-таки Гринпис, а тут Мишка на самокате". Перед самым выходом на самокате спустило колесо. Но никто из зрителей об этом даже не узнал.

22:37 На допинг гребцов тоже проверяли. Очень серьёзно. Но ни один спортсмен не был снят с соревнований.

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