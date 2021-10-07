Под прицелом смартфонов. Директор педагогического лицея о том, как найти контакт с современными детьми

Совсем недавно, 5 октября, в России отмечали День учителя. Некогда очень уважаемая профессия сейчас нередко остаётся недооценённой. В честь праздника гостьей нового выпуска "Переговорки" на amic.ru стала Светлана Романенко, директор Алтайского краевого педагогического лицея-интерната – одного из лучших образовательных учреждений не только в крае, но и в стране. Она рассказала, почему люди продолжают выбирать профессию учителя, как сделать, чтобы в ней было больше мужчин, а также какими качествами нужно обладать учителю, чтобы хорошо выполнять свою работу.

Кто в "Переговорке"



Светлана Романенко. Директор краевого педагогического лицея-интерната.



Работает в лицее с 1991 года, со дня его основания. Начинала ночным воспитателем, потом работала воспитателем, учителем математики. С 2001 года заместитель директора по УВР, с 2018 года – директор. Учитель высшей категории, почётный работник общего образования.



Результаты лицея за последние годы: победитель первого краевого конкурса "Школа воспитания Алтайского края" (2020), победитель Всероссийского конкурса управленческих команд "Лучшая школа года 2020", топ-100 лучших учреждений образования (2019), топ-300 лучших учреждений России, выпускники которых поступают в ведущие вузы России (2021).



01:35 "Мы всегда помним, ради кого мы работаем. И центр нашей лицейской вселенной – ребёнок", – Светлана Романенко объясняет, почему Алтайский краевой педагогический лицей неоднократно получал признание в различных конкурсах и рейтингах. Самое главное, по её словам, – создать атмосферу и среду, в которой каждый ребёнок способен раскрыть свой потенциал.

04:03 Несмотря на то, что разные поколения детей отличаются друг от друга, фундаментальные ценности, на которых держится педагогика, остаются неизменными. Светлана Романенко считает, что учителя начинают совершать педагогические ошибки тогда, когда целиком концентрируются на современности, но забывают о базовых вещах.

05:16 Мужчины не идут в учителя из-за низких зарплат. Женщины, как правило, замужем, глава семьи обеспечивает семью, поэтому они могут позволить себе работать за идею и для души, говорит Светлана Романенко. Кроме того, в самой профессии много такого, что привлекает именно женщин – она помогающая, сберегающая ребёнка. Однако директор лицея признаёт, что мужчин-педагогов в школах не хватает, ведь детям необходимо видеть и мужской взгляд на жизнь.

07:08 Сейчас Алтайский педагогический лицей готовит не только будущих учителей, но и будущих врачей, инженеров, полицейских и имеет договоры сотрудничества с профильными алтайскими вузами. Выпускники лицея учатся по всей России – от Владивостока до Калининграда. "Алтайский край – часть России, если ты пригодился в России, значит, ты пригодился и в Алтайском крае. Нельзя мыслить местечково", – говорит Романенко.

09:49 У современных детей слабо развиты навыки работы в коллективе: "Сегодняшнее время – это время индивидуальностей. И детям иногда не хватает навыка работы в команде. Но есть определённые задачи, которые ставит современность, которые нельзя решать в одиночку. А получается, что мы теряем навык работы вместе. Мы перестаём слушать друг друга и слышать".

11:27 "Как говорят дети: должна быть движуха. Везде", – Романенко о том, как сделать, чтобы детям было интересно в школе. Спойлер: педагогам необходимо постоянно развиваться, исследовать новое.

13:22 Учителя всегда "под прицелом" камер смартфонов. По мнению Романенко, это особенность профессии – она по природе своей публичная, и это влечёт за собой определённые требования к поведению, внешнему виду. Если человек решает стать учителем, ему необходимо быть к этому готовым и учиться с этим жить. А снимать "профессиональную оболочку" можно дома.

15:59 "Уроки физкультуры были вообще прекрасны! Когда учитель вела урок физкультуры, к зарядке, с которой начинался урок, присоединялись бабушка, дедушка, мама, папа – все, кто были в квартире. То есть для нас это получилось таким элементом объединения", – Светлана Романенко о том, что дистант – не обязательно плохо.

18:05 Дети становятся неуправляемыми и трудными, когда видят, что "взрослые отдают им меньше, чем они могут отдать". "Говоря детским языком: дети не любят нечестности и халявы", – говорит Светлана Романенко. Воспитывать детей без крика – можно. И для этого масса способов, говорит специалист: "Показать взглядом, театральной паузой. Потому что все учительницы – актёры. Но это возможно только тогда, когда ты изначально установил с детьми человеческие отношения. <…> Сначала мы учимся любить друг друга, а потом – математику".

20:59 Попробуйте привить интерес к математике в гуманитарном классе, где большая часть детей считает, что она им не нужна и не интересна. А вот Романенко – может. Сложные вызовы вдохновляют, уверяет директор лицея.

Алтайский краевой педагогический лицей-интернат начал работать 14 февраля 1991 года. Его открытия добились преподаватели Барнаульского пединститута – Владимир Былков и Михаил Дёмин. Они хотели, чтобы лицей готовил выпускников сельских школ к поступлению в институт. Барнаульский пединститут выделил лицею учебные помещения и места в общежитии. В 2010 году открылся второй корпус лицея. В нём создали центр дистанционного образования для детей инвалидов. При лицее также работает летняя школа для абитуриентов с ограниченными возможностями "Преодоление" (село Алтайское) и ряд других проектов. Учреждение входит в барнаульский образовательный кластер.

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