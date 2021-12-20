Вне зоны комфорта. Как АлтГУ переживает масштабную трансформацию на фоне пандемии

По словам ректора АлтГУ Сергея Бочарова, времена, когда университет живёт сам по себе и не знает, к чему придёт, ушли в прошлое. Сейчас все подразделения вуза и его сотрудники заняты работой над десятками проектов, у которых есть конкретные цели и индикаторы результативности. Деньги на их реализацию университет получает от государства. И это, судя по словам ректора, большая удача, ведь вузов, которым удалось попасть в большие госпрограммы, в стране очень немного. Зачем это нужно АлтГУ, его студентам и Алтайскому краю в целом, к чему идёт университет и с какими проблемами сталкивается, Сергей Бочаров рассказал в "Переговорке" на amic.ru.
Кто в "Переговорке"
Сергей Бочаров родился 28 января 1974 года. В 1996 году окончил экономический факультет АлтГУ по специальности "Менеджмент". В 2000 году стал кандидатом наук, в 2009 году защитил докторскую диссертацию.
Сфера научных интересов Бочарова – проблемы стратегического управления, формирования и развития интегрированных образований. Он преподаёт бизнес-планирование, экономику организации, теорию менеджмента.
До того как стать ректором, работал завкафедрой экономики предпринимательства и маркетинга в Международном институте экономики, менеджмента и информационных технологий АлтГУ. Также занимал должность директора офиса проектного управления АлтГУ.
В сентябре 2018 года стал ректором Алтайского госуниверситета.
01:07 Сергей Бочаров считает, что главный результат АлтГУ за последние несколько лет – попадание в число опорных университетов страны. Он рассказал, что это дало вузу и как изменилась его жизнь: "Прошли внутренние трансформации, прежде всего, в коллективе. Коллектив стал жить в проектных циклах, стал понимать, что перед нами стоят индикаторы, которые нужно ежегодно выполнять, чтобы они поэтапно всё время прирастали. У нас нет такого понимания, как жить в зоне комфорта".
04:35 Как пандемия повлияла на работу вуза. Бочаров описывает, каким образом университет перешёл на дистант и с какими трудностями это было связано: "Среди выпускников был проведён опрос: как вы относитесь к дистанту. Интересная разбивка получилась. Примерно треть категорически против дистанта, примерно треть категорически за дистант, и треть считает, что нужно его разумно сочетать, то есть использовать смешанный формат".
07:45 Многие иностранные студенты, которые учатся в АлтГУ, из-за пандемии не смогли приехать в Барнаул на очные занятия. Это вызвало определённые трудности и недовольство. А тем, кто смог приехать, пришлось отсидеть на карантине, сдать ПЦР-тесты и пройти другие процедуры, связанные с антиковидными мерами. Тем не менее по динамике привлечения иностранных студентов АлтГУ входит в двадцатку вузов страны. Сергей Бочаров рассказал, что это даёт Алтайскому краю (спойлер: один из результатов – квалифицированные кадры).
11:10 Ректор объяснил, зачем АлтГУ новый корпус на ул. Димитрова, о котором ведётся долгая общественная дискуссия. По его словам, университет испытывает серьёзный дефицит в помещениях. Кроме того, его корпуса сейчас находятся на расстоянии друг от друга, а современные реалии требуют, чтобы у вуза был кампус: "Общественная дискуссия, которая сегодня ведётся, ушла не в ту сторону. Мы говорим о том, чтобы сделать объект полезный для Барнаула и Алтайского края на долгие годы вперёд. Меня здесь не будет, никого не будет, здание останется, университет останется. Университеты существуют столетиями".
15:11 Зачем новому корпусу университета очень большая парковка.
16:02 Как университет намерен компенсировать деревья, которые придётся срубить для строительства нового корпуса. Сергей Бочаров рассказал, что АлтГУ делает для озеленения города в целом: "Когда кто-то говорит, что на конкретном месте исчезнет дерево, и это вселенская катастрофа – мне такой подход непонятен. Потому что если подходить с позиции взвешивания, то, что мы делаем для озеленения уже сейчас и будем и делать впредь (у нас институт биологии на этом специализируется), несопоставимо с тем пеньком, который нам приводят в качестве аргумента".
18:29 На какой стадии сейчас находится вопрос строительства нового корпуса АлтГУ.
19:01 Каков сейчас размер эндаумент-фонда (фонд целевых пожертвований, – прим. ред.), который университет основал шесть лет назад и на что тратятся его деньги: "Проценты, которые получает университет за то, что размещает вот эти средства в банковских структурах в разные годы. К сожалению, 2021 год у нас не очень урожайный выдался на этот счёт. Сумма небольшая, всего 72 тыс. рублей получается. В прошлом году мы заработали за счёт размещения средств более полумиллиона".
21:03 Зачем университету потребовалось объединять факультеты в институты и при чём здесь индивидуальная образовательная траектория студента, которую внедряет вуз. Сергей Бочаров также объяснил, почему руководителей институтов назначают, а не выбирают (деканов факультетов выбирали, – прим. ред.): "Очень важно, чтобы действительно руководитель был нацелен на управление проектом, на решение задач. Когда человек выборный, он будет оглядываться всегда на коллектив, он будет всегда сомневаться: что важнее – мнение коллектива или результат проекта, который необходим".
24:42 Как участие в госпрограмме "Приоритет 2030" помогает АлтГУ приближать образование к практической работе на предприятиях: "Эта программа очень чётко соответствует тем принципам, которые мы закладываем в развитие нашего образовательного процесса. <…> Это увеличение доли практических занятий, прежде всего. Это вовлечение сотрудников той или иной организации в образовательный процесс. Это адресное написание выпускных работ, курсовых работ". Сколько денег университет получил по этой программе.
27:44 Как университет самостоятельно зарабатывает деньги и на что их направляет.
29:13 Как АлтГУ стал главным университетом по исследованиям истории, культуры, этнографии стран Центральной Азии: "Мы университет, который находится в приграничной территории. <…> Но есть ещё более важный мотив: то, что мы находимся рядом с Республикой Алтай, – это фактически родина или место зарождения тюркской цивилизации. <…> Большинство учёных склоняются к той точке зрения, что тюркская цивилизация зародилась в Республике Алтай. <…> Ну а поскольку мы говорим о том, что последние годы тюркский мир сосуществовал со славянским миром, то возникает много вопросов: что происходило, какое у них пересечение культур, как вот эти народы мигрировали, как происходил обмен, что происходило с экономикой, производством и так далее". Этот проект финансирует Минобр РФ.
33:57 Где искать виртуальный 3D-музей артефактов тюркской культуры.
34:32 Главная задача университета на 2022 год – реализация десятков проектов по госпрограмме "Приоритет 2030": "То время, когда университет сам по себе живёт и не знает к чему придёт, ушло в прошлое. Мы сегодня живём в программно-целевом режиме. И выстраивание этой работы, работы с коллективами, нахождение взаимоотношений между разными проектами – это суть нашей работы, всего нашего ректората".
Комментарии
Мог бы не постесняться и рассказать о самых низких в стране зарплатах преподавателей ...
>>Меня здесь не будет, никого не будет
в этом то и проблема - надо урвать здесь и сейчас, а потом хоть трава не расти вместе с деревьями
в который раз пишу: жестче отчисляйте шлангующих студентов и будет на имеющихся площадях места хватать вдоволь! тянут до диплома кого попало. отсев обязательно должен быть!
Как сегодня учат ,можно и не учить . Какой корпус.
Мы впереди планеты всей по числу юристо-экономистов на душу населения.
Но по соблюдению законов и по экономике находимся на уровне Африки и уже даже ниже.
И уже понятно, что толку не будет вообще никакого.
Кончится нефть, кончится сама страна.
А "институты" вместо факультетов - это про что угодно, но только не про науку и образование.
Дефицит учебных помещений как аргумент.
Может прежде заняться ревизией направлений обучения. Например, … «по динамике привлечения иностранных студентов АлтГУ входит в двадцатку вузов страны». Какая польза от них для края? Только фанфарные цифры в отчетах и доход университета от коммерции. А еще «ногтевой сервис» и прочая не соответствующая статусу университета «экзотика», а дублирование образовательных дисциплин, уже существующих в других ВУЗах города и т.д.
Кампус как аргумент.
Чтобы к месту жонглировать этим понятием, ректору в порядке общего развития следовало заглянуть хотя бы в Википедию, которая определяет кампус как университетский (студенческий) городок, располагающийся, как правило, в лесопарковой или рекреационной зоне, который должен включать, как минимум, следующие функциональные элементы: помещения основных учебных институтов и их инфраструктуру (в том числе учебные аудитории); жилые помещения для студентов и преподавателей; спортивно-учебный комплекс, бассейн, стадион. Аналогичные требования по организации территории ВУЗов (в том числе по площади территории) содержат федеральные нормы.
Где в сквере на Димитрова место для жилья студентов и преподавателей, спортивного комплекса, рекреации. Хотите классический кампус – обратите взоры на правобережье, переезжайте в «поля». Не устраивает – займитесь сносом жилья на Обском бульваре. Лозунг о «масштабной трансформации» подкрепите действием.
Сергей Бочаров:
«Когда кто-то говорит, что если на конкретном «пятаке» исчезнет дерево, случится вселенская катастрофа, мне такой подход не понятен».
Что тут скажешь ректору, «преподающему бизнес-планирование, экономику организации»? Кроме бизнеса и его экономики существуют и иные «непонятные» сферы деятельности и законодательство, их регулирующее. Читайте на ночь статью 10 закона Алтайского края № 41-ЗС «Об охране зеленых насаждений городских и сельских населенных пунктов Алтайского края» и будет вам счастье.
какое-то странное целеполагание руководителя: "У нас нет такого понимания, как жить в зоне комфорта", то есть кошмарить коллектив, а не создавать нормальные комфортные условия
очень много красивых слов.
понятно, что работа ради проектов - это получить и освоить проектные деньги.
как было сказано, мы ставим коллективам результат (не задачу).
прям, оговорка по фрейду
все остальное про "новое" и "развитие" слушать странно - оно и раньше было в ВУЗе, называлось не так красиво, просто работало и все, в этом была цель и суть работы ВУЗа, никто этим не хвалился и не выпячивал это
про корпус - очень грустно, что убогое нечто станет "украшением нашего города".
Не кажется, что это украшение.
а что снова освоение денег, это точно
В целом данный вуз приспособился к современным условиям, в отличии от других вузов города. Это не включает качество образования правда. Но тут с зарплатой у преподавателей на уровне продавца лучше не будет. Корпус пусть строят, но без парковок и в классическом стиле, иностранные студенты должны быть здесь белорусы, казахи, может, монголы (имеющие представление о нашей культуре), а не те, кого набрали для попадания в топы по РФ и зарабатывания в карман.
спасибо, что разрешил
20.12.2021 15:41
- гость -
белорусам и в москве неплохо, так-то
чё они в сибири потеряли?
Может они о снеге и сноубордах мечтают, пусть едут сюда
Сегодня в АлтГУ всем оклады повысили на 8%
Потому что если подходить с позиции взвешивания......
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А что это за позиция взвешивания?
20.12.2021 11:31
Рыбов
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Главное, что сам он в зоне комфорта, этот сладкозвучный барин.
Новый корпус никому не нужен. Если внимательно посмотреть проект, то там большие площади предусмотрены для конференц-зала и для библиотеки. Зал на Димитрова вмещает 400 чел., этого более чем достаточно для проведения массовых мероприятий. Что касается библиотеки, то ректорату полезно было бы узнать, что студенты сейчас почти не посещают библиотеки, всё ушло в интернет. К примеру, библиотекарь недавно сказала, что многие журналы НИКТО НИ РАЗУ не брал несколько лет. Так стоит ли выделять огромные помещения под библиотеку?
Может быть, ректорату вместо того, чтобы тратить силы и ресурсы на никчёмный проект нового корпуса, лучше озаботиться организацией НОРМАЛЬНОГО (!) смешанного обучения? А слабо нашим т.н. управленцам оптимально скомбинировать очный и дистанционный формат, выделить средства на стимулирование труда преподавателей, которые сутками сидят в мудле, гробя свой "опорно-двигательный аппарат"? Слабо выделить средства на техническое обеспечение ППС? Слухами земля полнится, мы вот слышали, что в других вузах преподам компенсируют расходы на оплату Инета, на покупку гарнитуры и даже на резко возросшее потребление электроэнергии.
Повышение оклада на 8% - это насмешка над преподавателями АГУ, у которых самая низкая з/п среди ВСЕХ российских университетов, включая алтайские вузы...
Мы должны ещё туже затянуть пояса, чтобы строить этот не нужный ни университету, ни городу корпус? Или кому-то не хватает средств на досторойку домика в Ялте?
Если руководитель выбранный, он оглядывается на коллектив, а если назначенный, то на начальство, что гораздо удобнее последнему.
Там у АГАУ недалеко новый корпус из сайдинга в виде коробочного сарая, наспех слепленный в 2000х. Впрочем и корпус на Молодежной это страх божий, в то время как корпус рядом советский теперь это верх архитектуры получается. На соце юр корпус тоже сайдингом обделан и не проедешь из-за парковок студентиков. Господа ректора бы навели порядок сначала в том, что есть, а потом бы за амбициозные проекты брались. А то опять хотят побыстрее, правильно градсовет таких осаждает, иначе бы уже никому не нужные коробки воткнули везде. Что касается всяких образовательных траекторий и тд, если у препода глаза не горят, это не получится, а сейчас все они давно ушли в бизнес и остались только фанатики пред- и пенсионные.