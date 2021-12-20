Вне зоны комфорта. Как АлтГУ переживает масштабную трансформацию на фоне пандемии

По словам ректора АлтГУ Сергея Бочарова, времена, когда университет живёт сам по себе и не знает, к чему придёт, ушли в прошлое. Сейчас все подразделения вуза и его сотрудники заняты работой над десятками проектов, у которых есть конкретные цели и индикаторы результативности. Деньги на их реализацию университет получает от государства. И это, судя по словам ректора, большая удача, ведь вузов, которым удалось попасть в большие госпрограммы, в стране очень немного. Зачем это нужно АлтГУ, его студентам и Алтайскому краю в целом, к чему идёт университет и с какими проблемами сталкивается, Сергей Бочаров рассказал в "Переговорке" на amic.ru.

Кто в "Переговорке"



Сергей Бочаров родился 28 января 1974 года. В 1996 году окончил экономический факультет АлтГУ по специальности "Менеджмент". В 2000 году стал кандидатом наук, в 2009 году защитил докторскую диссертацию.



Сфера научных интересов Бочарова – проблемы стратегического управления, формирования и развития интегрированных образований. Он преподаёт бизнес-планирование, экономику организации, теорию менеджмента.



До того как стать ректором, работал завкафедрой экономики предпринимательства и маркетинга в Международном институте экономики, менеджмента и информационных технологий АлтГУ. Также занимал должность директора офиса проектного управления АлтГУ.



В сентябре 2018 года стал ректором Алтайского госуниверситета.

01:07 Сергей Бочаров считает, что главный результат АлтГУ за последние несколько лет – попадание в число опорных университетов страны. Он рассказал, что это дало вузу и как изменилась его жизнь: "Прошли внутренние трансформации, прежде всего, в коллективе. Коллектив стал жить в проектных циклах, стал понимать, что перед нами стоят индикаторы, которые нужно ежегодно выполнять, чтобы они поэтапно всё время прирастали. У нас нет такого понимания, как жить в зоне комфорта".

04:35 Как пандемия повлияла на работу вуза. Бочаров описывает, каким образом университет перешёл на дистант и с какими трудностями это было связано: "Среди выпускников был проведён опрос: как вы относитесь к дистанту. Интересная разбивка получилась. Примерно треть категорически против дистанта, примерно треть категорически за дистант, и треть считает, что нужно его разумно сочетать, то есть использовать смешанный формат".

07:45 Многие иностранные студенты, которые учатся в АлтГУ, из-за пандемии не смогли приехать в Барнаул на очные занятия. Это вызвало определённые трудности и недовольство. А тем, кто смог приехать, пришлось отсидеть на карантине, сдать ПЦР-тесты и пройти другие процедуры, связанные с антиковидными мерами. Тем не менее по динамике привлечения иностранных студентов АлтГУ входит в двадцатку вузов страны. Сергей Бочаров рассказал, что это даёт Алтайскому краю (спойлер: один из результатов – квалифицированные кадры).

11:10 Ректор объяснил, зачем АлтГУ новый корпус на ул. Димитрова, о котором ведётся долгая общественная дискуссия. По его словам, университет испытывает серьёзный дефицит в помещениях. Кроме того, его корпуса сейчас находятся на расстоянии друг от друга, а современные реалии требуют, чтобы у вуза был кампус: "Общественная дискуссия, которая сегодня ведётся, ушла не в ту сторону. Мы говорим о том, чтобы сделать объект полезный для Барнаула и Алтайского края на долгие годы вперёд. Меня здесь не будет, никого не будет, здание останется, университет останется. Университеты существуют столетиями".

15:11 Зачем новому корпусу университета очень большая парковка.

16:02 Как университет намерен компенсировать деревья, которые придётся срубить для строительства нового корпуса. Сергей Бочаров рассказал, что АлтГУ делает для озеленения города в целом: "Когда кто-то говорит, что на конкретном месте исчезнет дерево, и это вселенская катастрофа – мне такой подход непонятен. Потому что если подходить с позиции взвешивания, то, что мы делаем для озеленения уже сейчас и будем и делать впредь (у нас институт биологии на этом специализируется), несопоставимо с тем пеньком, который нам приводят в качестве аргумента".

18:29 На какой стадии сейчас находится вопрос строительства нового корпуса АлтГУ.

19:01 Каков сейчас размер эндаумент-фонда (фонд целевых пожертвований, – прим. ред.), который университет основал шесть лет назад и на что тратятся его деньги: "Проценты, которые получает университет за то, что размещает вот эти средства в банковских структурах в разные годы. К сожалению, 2021 год у нас не очень урожайный выдался на этот счёт. Сумма небольшая, всего 72 тыс. рублей получается. В прошлом году мы заработали за счёт размещения средств более полумиллиона".

21:03 Зачем университету потребовалось объединять факультеты в институты и при чём здесь индивидуальная образовательная траектория студента, которую внедряет вуз. Сергей Бочаров также объяснил, почему руководителей институтов назначают, а не выбирают (деканов факультетов выбирали, – прим. ред.): "Очень важно, чтобы действительно руководитель был нацелен на управление проектом, на решение задач. Когда человек выборный, он будет оглядываться всегда на коллектив, он будет всегда сомневаться: что важнее – мнение коллектива или результат проекта, который необходим".

24:42 Как участие в госпрограмме "Приоритет 2030" помогает АлтГУ приближать образование к практической работе на предприятиях: "Эта программа очень чётко соответствует тем принципам, которые мы закладываем в развитие нашего образовательного процесса. <…> Это увеличение доли практических занятий, прежде всего. Это вовлечение сотрудников той или иной организации в образовательный процесс. Это адресное написание выпускных работ, курсовых работ". Сколько денег университет получил по этой программе.

27:44 Как университет самостоятельно зарабатывает деньги и на что их направляет.

29:13 Как АлтГУ стал главным университетом по исследованиям истории, культуры, этнографии стран Центральной Азии: "Мы университет, который находится в приграничной территории. <…> Но есть ещё более важный мотив: то, что мы находимся рядом с Республикой Алтай, – это фактически родина или место зарождения тюркской цивилизации. <…> Большинство учёных склоняются к той точке зрения, что тюркская цивилизация зародилась в Республике Алтай. <…> Ну а поскольку мы говорим о том, что последние годы тюркский мир сосуществовал со славянским миром, то возникает много вопросов: что происходило, какое у них пересечение культур, как вот эти народы мигрировали, как происходил обмен, что происходило с экономикой, производством и так далее". Этот проект финансирует Минобр РФ.

33:57 Где искать виртуальный 3D-музей артефактов тюркской культуры.

34:32 Главная задача университета на 2022 год – реализация десятков проектов по госпрограмме "Приоритет 2030": "То время, когда университет сам по себе живёт и не знает к чему придёт, ушло в прошлое. Мы сегодня живём в программно-целевом режиме. И выстраивание этой работы, работы с коллективами, нахождение взаимоотношений между разными проектами – это суть нашей работы, всего нашего ректората".