Чего на самом деле не хватает мобилизованным в полевом лагере, рассказала в «Переговорке» на amic.ru министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. На прошлой неделе она лично побывала в Омске, где проходят подготовку призванные из нашего региона. Узнали, правда ли, что министру «показали лишь красивую картинку», а также на какую помощь могут рассчитывать семьи мобилизованных. Кстати, если вы думаете, что эта ситуация отразилась только на взрослых, глубоко ошибаетесь: значительно выросло количество звонков на детский телефон доверия — дети боятся за своих пап. Затронули в «Переговорке» и больные вопросы о помощи старикам и инвалидам, и жестоком обращении с детьми.

Кто в «Переговорке»



Наталья Оськина — министр социальной защиты Алтайского края.

Родилась 19 мая 1977 года. С отличием окончила АлтГУ по специальности «социальная работа», кандидат социологических наук.

С 2017 года — заместитель министра труда и социальной защиты Алтайского края, начальник управления по социальной политике. В октябре 2018 года назначена на должность министра социальной защиты Алтайского края.

Замужем, воспитывает двоих детей.

01:55 О том, как министр соцзащиты Алтайского края побывала в лагере для мобилизованных в Омске, и правда ли, что ей показали только «красивую картинку». Наталья Оськина рассказывает, к чему готовилась и что увидела на самом деле. А также с какими вопросами обращались к ней мобилизованные.

06:09 Какая помощь нужна сейчас мобилизованным и почему обмундирование многие покупают сами, хотя его выдают. «Болит душа за многодетных. И есть ребята, которые всё-таки по состоянию здоровья должны быть демобилизованы», — говорит Оськина.

10:25 Какую помощь в Алтайском крае могут получить семьи мобилизованных. «Самую разнообразную», — говорит министр. От психологической, юридической до бытовой — наколоть дров и перекрыть крышу. Сотрудники соцзащиты стараются помочь всем, но есть нюанс. «Иногда семьи живут не по фактической прописке и мы их просто не можем найти», — поясняет Оськина и призывает людей самим обращаться в соцзащиту, чтобы сообщить о себе.

12:54 Доход ниже прожиточного минимума на сегодня имеют более 400 тысяч семей Алтайского края. Наталья Оськина рассказывает, какую поддержку они получают.

14:05 О новом пособии, которое с 2023 года положено семьям с детьми. На какую сумму они смогут рассчитывать и как она будет выплачиваться.

16:07 «Идём в ногу со временем». Министр рассказывает, что многие пособия сегодня выплачиваются практически автоматически: не надо писать заявления и бегать по инстанциям. А также о том, как мобилизованным из Алтайского края выплачивают по 100 тысяч рублей.

18:46 Как малоимущая семья может стать семьёй преуспевающих предпринимателей.

21:45 «Сбой произошёл и с моральными вещами», — говорит министр, рассказывая о мерах поддержки для пожилых людей в Алтайском крае и о стариках, брошенных собственными детьми. «О таком человеке могут сообщить и соседи, и просто неравнодушные», — напоминает Оськина.

27:03 11,5 тысячи детей с ограниченными возможностями живут в Алтайском крае. Министр соцзащиты рассказывает, как им помогают и для чего был организован домашний реабилитационный центр детей-инвалидов.

30:37 Больной вопрос о жестоком обращении с детьми. «Сухие цифры статистики не показывают весь масштаб бедствия, — говорит Оськина. — С нами, взрослыми, что-то происходит».

32:45 Какую помощь может получать ребёнок, позвонив на детский телефон доверия. Дети боятся за пап, за то, что их призовут. А ещё: «300 детей были подвержены сексуальному насилию. Среди них есть и совсем маленькие», — рассказывает министр соцзащиты и призывает взрослых — учителей, соседей, прохожих — быть внимательнее, не отказывать в помощи и не делить детей на «своих» и «чужих».