Сегодня мы не представляем жизнь без интернета. Особенно это стало явным, когда пришлось уйти на удалёнку в связи с пандемией коронавируса. Интернет стал связующим звеном между нами и нашими близкими, с его помощью мы работали и учились. Благодаря телекоммуникационным технологиям мы совершаем покупки и даже получаем консультации врачей. Что нас ждёт дальше, куда движется и как развивается рынок телекоммуникаций, в «Переговорке» на amic.ru рассказал Дмитрий Фадеев, директор по b2b межрегионального филиала Сибирь оператора телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру Бизнес».

Кто в «Переговорке»



Фадеев Дмитрий Анатольевич. Родился в 1983 году в г. Новоалтайске Алтайского края. В 2005 году окончил Красноярский государственный университет по направлению «Математика». Трудовую деятельность начал в 2007 году в ОАО «ВымпелКом», где прошёл путь от линейного специалиста до коммерческого директора. В АО «ЭР-Телеком Холдинг» начал трудовую деятельность в 2019 году с должности заместителя директора филиала — директор по b2b. С июля 2020 года — межрегиональный директор по b2b Сибири.

01:37 «Этот так называемый кризис помог нам создать новые продукты и выйти на новые ниши». Дмитрий Фадеев рассказывает о том, как на компании отразился период пандемии коронавируса.

02:15 Коротко о том, что такое b2b.

02:43 «Люди должны работать из дома, а руководители не могут контролировать своих сотрудников. Так появилась облачная АТС». О том, какие проблемы помогала решить компания «Дом.ру Бизнес» в период удалёнки.

04:44 О стратегии постоянного развития компании. «Ещё до пандемии мы модернизировали сеть и увеличили её пропускную способность. И это позволило удовлетворить возросший спрос потребителей», — говорит Фадеев.

05:36 Зачем и почему компания занимается подключением к интернету социальных объектов по районам края, хотя основной бизнес сосредоточен в городах.

07:00 Что такое «инвестиционные ножницы», в которых сегодня оказались многие компании, и за счёт каких решений «Дом.ру Бизнес» удалось пойти в рост.

09:07 О партнёрских проектах с государством.

10:21 Какие услуги бизнесу может предоставить компания «Дом.ру». Например, умное видеонаблюдение с услугой видеоаналитики, когда на основании каких-то звуков и действий программа может сделать вывод, что начинается пожар, и сообщить об этом владельцу компании.

13:10 Насколько просто сейчас подключиться к «Дом.ру».

14:46 Чего нам ждать: рухнет ли интернет или абсолютно всё перейдёт в «цифру»? Дмитрий Фадеев о перспективах и развитии компании.

16:18 «Мы создадим такой мир, в котором будет приятно, комфортно и безопасно жить». О том, каким может стать наша жизнь и окружающий мир через 10 лет.