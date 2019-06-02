2 июня – самое время предсказать урожай огурцов. Во всяком случае, у наших предков на второй день лета были специальные огуречные приметы. Рассказываем, какие именно и причем тут Фалалей.

1 Так и причем тут Фалалей? Фалалей, или Фалалей Эгейский – это мученик, которого православная церковь вспоминает 2 июня. Еще будучи юношей он попал в руки пра­ви­теля го­ро­да Эгеи, который хотел истребить христиан. Фалалей сказал, что готов умереть за Хри­ста. Но палачи не смогли просверлить его голени по требованию царя, не смогли его утопить и отдать на растерзание диким животным. Он был казнен мечом, но к тому времени многие жители города уже уверовали в Бога. Уже многие годы мо­щи свя­то­го му­че­ни­ка Фа­ла­лея на­хо­дят­ся в хра­ме свя­то­го Ага­фо­ни­ка в Кон­стан­ти­но­по­ле и со­вер­ша­ют мно­гие чу­де­са.

2 А что там с огурцами? Как известно, многие православные праздники тесно связаны с праздниками народными. 2 июня (20 мая по старому стилю) для наших предков был днем почтения Фалалея Грядочника или Огуречника. А все потому, что в этот день в некоторых регионах заканчивали посадку огурцов, а где-то только начинали.