2 июня – самое время предсказать урожай огурцов. Во всяком случае, у наших предков на второй день лета были специальные огуречные приметы. Рассказываем, какие именно и причем тут Фалалей.
Так и причем тут Фалалей?
Фалалей, или Фалалей Эгейский – это мученик, которого православная церковь вспоминает 2 июня. Еще будучи юношей он попал в руки правителя города Эгеи, который хотел истребить христиан. Фалалей сказал, что готов умереть за Христа. Но палачи не смогли просверлить его голени по требованию царя, не смогли его утопить и отдать на растерзание диким животным. Он был казнен мечом, но к тому времени многие жители города уже уверовали в Бога. Уже многие годы мощи святого мученика Фалалея находятся в храме святого Агафоника в Константинополе и совершают многие чудеса.
А что там с огурцами?
Как известно, многие православные праздники тесно связаны с праздниками народными. 2 июня (20 мая по старому стилю) для наших предков был днем почтения Фалалея Грядочника или Огуречника. А все потому, что в этот день в некоторых регионах заканчивали посадку огурцов, а где-то только начинали.
Какие есть приметы в этот день?
Главная примета наших предков – сорвать первый выросший огурец или закопать его там, где никто не видит. Хотя эта примета не на 2 июня, но все же была важной. В народе верили, что если первым этот огурчик увидит кто-то посторонний, все плети высохнут.
А теперь приметы:
Если на елях много шишек – урожай будет хороший.
Громко квакают лягушки – будет много огурцов.
Пчелы сильно жалят – к дождю.
Если дождь в этот день – быть дождливому июню.
Утки плещутся в воде и много ныряют – к дождю.
Сон в ночь на 2 июня – вещий, но нельзя его никому рассказывать.
Кто родился в этот день – будет хорошим огородником.
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