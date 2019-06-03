Квартиры в новостройке еще не проданы и жильцы не все заселились, но у дома уже имеется управляющая компания, решающая, в каких условиях будут жить новоселы. Однако последние часто не слишком рады подобным УК и жалуются на завышенные тарифы и невозможность сменить компанию. Откуда в новых домах появляются управляющие компании, которые жильцы не выбирали, и что с этим делать, рассказал заместитель руководителя Госинспекции Алтайского края Сергей Гричанов.
Первоначально вопросом управления нового дома занимается застройщик. Он может назначить управляющую компанию по своему усмотрению: ведь до того, как квартиры распроданы, он является собственником всего жилья в доме, сообщил Сергей Гричанов.
"Пока квартиры не проданы, застройщик является собственником и владеет ста процентами квартир в доме. Он имеет полное право в одном лице, самостоятельно провести собрание и выбрать управляющую компанию. Об этом оформляется соответствующий протокол, и выбор компании сделан", – разъясняет Сергей Гричанов.
Чтобы переизбрать управляющую компанию, нужно провести общее собрание собственников жилья в доме. При этом инициативная группа должна предупредить жильцов как минимум за 10 дней до момента проведения общего собрания. Перед началом собрания нужно определить собрался ли кворум. Кворум считается допустимым, если имеется 50% + 1 голос.
Важный момент: при голосовании учитывается не количество людей, проживающих в квартире, а квадратные метры и доля, которую квартира занимает в указанном доме. То есть голос собственника двухкомнатной квартиры весит больше, чем нескольких собственников однокомнатной. Участники мероприятия обязательно должны вести протокол собрания. Копии протоколов посылают старой и новой управляющим компаниям.
Если старая компания отказывается принимать решение собственников жилья и расторгать договор, то следует обращаться в суд.
Справка: Полторы тысячи многоквартирных домов в 2018 году по различным причинам сменили управляющие компании в Алтайском крае. В регионе находятся дома, за которые борются по три компании сразу, чтобы взять под опеку.
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