Как переизбрать управляющую компанию?

Переизбрать управляющую компанию в новом доме бывает проблематично. Как правило, жильцы не заселяются одновременно и не выкупают сразу все квартиры. Но по закону требуется, чтобы за "свержение" компании проголосовало более 50% собственников от всего числа квартир в доме, а не от проданных квартир. То есть сначала надо дождаться, когда выкупят более половины квартир, а потом организовывать собрание жильцов и принимать решение.

Чтобы переизбрать управляющую компанию, нужно провести общее собрание собственников жилья в доме. При этом инициативная группа должна предупредить жильцов как минимум за 10 дней до момента проведения общего собрания. Перед началом собрания нужно определить собрался ли кворум. Кворум считается допустимым, если имеется 50% + 1 голос.

Важный момент: при голосовании учитывается не количество людей, проживающих в квартире, а квадратные метры и доля, которую квартира занимает в указанном доме. То есть голос собственника двухкомнатной квартиры весит больше, чем нескольких собственников однокомнатной. Участники мероприятия обязательно должны вести протокол собрания. Копии протоколов посылают старой и новой управляющим компаниям.

Если старая компания отказывается принимать решение собственников жилья и расторгать договор, то следует обращаться в суд.