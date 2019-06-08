8 июня по народному календарю отмечают праздник Карп Карполов. Праздник также носит названия Карп, День Карпа, Земля-кудесница. Рассказываем, что принято делать в этот день и почему поймать рыбу в этот день считалось хорошим знаком.
Кто такой апостол Карп?
8 июня чествуют апостола Карпа, ученика святого Павла. Ученик и учитель проводили много времени вместе, и Павел убедился в благочестии, твердости духа и непоколебимой вере в Господа Карпа. Карп стал епископом Фракийского города Берии. Там Карп многих привел к свету истинной веры. Но иудеи не хотели мириться с его учением, поэтому жестоко убили епископа.
Что принято делать на Карпа Карполова?
По традиции, в этот день мужчины шли на берег водоема и просили святого Карпа об успехе в делах. После произнесенной молитвы в водоем бросались угощения. Корнями обряд уходит в старославянскую Русь, тогда в реку или озеро бросали свежее убитое животное. Считалось, что поймать в этот день карпа – хороший знак, так как рыба известна своей хитростью и сильным бойцовским характером.
В этот день было принято выставлять горшки и плошки под цветущие кусты шиповника. Так избавлялись от неприятного запаха домашней посуды. Воздухом рядом с шиповником дышали и сами люди — считалось, что растение помогает избавиться от большого количества болезней и защититься от недугов.
Также в этот день принято приглашать в дом печника, чтобы он осмотрел и подправил печь. После работы мастера обязательно угощали караваем, а один кусочек клали за печку — для домового, которого побеспокоили при ремонте.
Какие приметы связаны с этим днем?
На 8 июня существуют следующие приметы:
- Изобилие комаров – к теплым, но дождливым дням в конце месяца.
- Много кузнечиков – к засушливым дням.
- Рыба видна у поверхности и даже периодически выпрыгивает, значит в ближайшие дни погода будет сырой.
- Утки ныряют и плещутся – к скорому дождю.
- Лягушки громко квакают – в ближайшее время стоит ожидать дождей.
- Если на берега рек выползли из воды раки, то ожидается сильное ненастье, сопровождаемое дождем.
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