Многолетние отключения горячей воды никак не могут выработать привычку у барнаульцев обходиться без мытья каких-то три недели в году (иногда меньше, иногда больше — прим. редакции). В настоящий момент от отсутствия горячей воды страдают горожане, проживающие по контуру ТЭЦ-2. И страдать им еще до 10 июля. Именно тогда энергетики обещают завершить вторую волну отключений. Между тем, еще лет 20 тому назад барнаульцев совершенно не смущало отсутствие горячей воды. Они всей семьей отмывались в общественной бане. Специально для читателей, которые не признают водонагреватели, но хотят жить в чистоте, мы выяснили, где в Барнауле сегодня работают общественные бани и сколько стоит в них помыться.
Согласно ответу комитетов жилищно-коммунального хозяйства, по социальной поддержке населения города Барнаула в настоящий момент на территории города действует девять бань с общими отделениями. Все бани являются собственностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Располагаются они по следующим адресам:
ул.Гущина,177а, ул.Суворова,9, Павловский тракт,251 в/2, к.2, ул. Тимуровская, 40, ул. Партизанская, 176, р.п. Южный, ул. Чайковского, 3, ул. Союза Республик, 11, ул. Анатолия, 143, ул. Взлетная, 35.
В 2018 году закрылась баня по ул.Северо-Западной,48а, но зато открылась баня по ул.Взлетной,35.
Для удобства читателей ИА "Амител" подготовил карту:
В каждой бане действует свой прейскурант. Как пояснили в администрации Барнаула, данная услуга является не регулируемой, а потому "органы местного самоуправления не наделены полномочиями по утверждению тарифа для бань". То есть тарифы за помывку устанавливают собственники бани, исходя из экономической целесообразности. Кроме того у каждой бани имеется дополнительный прейскурант, который может включать в себя услуги от продажи моющих средств до массажа.
Таким образом, стоимость одной помывки продолжительностью 1,5 часа – 2 часа варьируется от 180 до 750 рублей.
Оказывается, есть. Право на льготы на помывку в бане с Барнауле с 1 мая 2019 года имеют женщины, достигшие возраста 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет.
Положение о предоставлении компенсации затрат отдельным категориям граждан по оплате услуг бань общего пользования утверждено Барнаульской городской Думой 25 апреля 2019.
С 1 мая 2019 года гражданам предоставляется возможность получить компенсацию в банях общего пользования из расчета 100 рублей за одну помывку. Злоупотребить не получится: компенсацию будут выплачивать только за четыре помывки в месяц, хотите мыться чаще — пожалуйста, но уже без компенсации. Выплаты перечисляют на лицевой счет, открытый в кредитной организации.
Важный момент: подать заявление можно не более двух раз в течение календарного года.
Нет, не все. Получить компенсацию за оплату услуг вы можете, посещая следующие бани:
Баня №5 – ул. Партизанская, 176;
Банно-прачечный комплекс №1 – р.п. Южный, ул. Чайковского, 3;
Банно-прачечный комплекс №3 – ул. Союза Республик, 11;
Центральные бани – ул. Анатолия, 143;
Барнаульские бани – ул. Взлетная, 35.
На нашей карте выше эти бани отмечены красным цветом.
курить вне специально отведенного места;
входить в раздевальное отделение в верхней одежде, головных уборах, обуви;
вносить в мыльные и парильные отделения стеклянную посуду, использовать мази, крема, гели настойки для растирания;
стирать белье;
выносить тазы в раздевальные помещения;
приносить и распивать спиртные напитки в общих отделениях;
оставлять открытыми краны и допускать к ним детей дошкольного возраста;
использовать в раздевалках, моечных и парильных помещениях косметические средства (краска для волос, маски, скрабы, крема, сильнопахнущие препараты и т.д.);
входить в служебные помещения.
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