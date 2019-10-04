На Алтае вспышка гепатита А. Что это за вирус, как передается и лечится ли?

Гепатит? Тот, который передается половым путем и которым болеют наркоманы?

Нет. Речь идет о вирусе гепатита А. Гепатит А (или болезнь Боткина) называют также "болезнью грязных рук". Как следует из названия, заразиться этим вирусом можно из-за несоблюдения норм гигиены. Если говорить по-простому, вирус передается "через рот". Чаще всего – через зараженную воду или пищу. Именно поэтому в основном гепатит А встречается в бедных странах, где есть проблемы с качеством воды и низкая санитарная культура населения.

Сам по себе термин "гепатит" обозначает воспаление печени. Самые распространенные в России вирусы, которые его вызывают, – вирусные гепатиты A, B, C и D. Отношение к этой болезни как к "неприличной и стыдной" сформировалось в основном из-за вирусных гепатитов B и C. Действительно, они передаются в основном через загрязненное медицинское оборудование, переливание зараженной крови и половые контакты.

Но и этими вирусами можно заразиться, ведя вполне "приличный" образ жизни. Известны случаи заражения в тату-салонах, у мастеров маникюра и в салонах красоты. Поэтому врачи рекомендуют сдавать тесты на вирусные гепатиты B и C ежегодно.