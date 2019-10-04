На Алтае вспышка гепатита А. Что это за вирус, как передается и лечится ли?

В Республике Алтай зафиксировали вспышку вируса гепатита А, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. К началу октября 2019 года заболело уже 35 жителей Усть-Коксинского района. Там срочно принимают масштабные противоэпидемические и профилактические меры. Чем опасен гепатит А? Это та самая болезнь, которая не лечится и которой болеют наркоманы? Отвечаем сразу: нет. Обо всем этом, а также о том, как себя обезопасить – в материале amic.ru.
В Усть-Коксинском районе резко возросло число больных вирусным гепатитом А. Вспышка пришлась на сентябрь, сообщала ранее пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Алтай. Тогда за 10 дней зафиксировали 27 случаев заболевания, в том числе у 13 детей. 4 октября стало известно, что всего в Усть-Коксинском районе заболели 35 человек. 31 из них уже выписался, в больнице остаются четыре человека. Как сообщили в ведомстве, основной причиной заражения стала халатность местных врачей. В большинстве случаев больным ставили неверные диагнозы и игнорировали очевидные симптомы гепатита А.Чтобы не допустить распространения инфекции, Минздрав и Роспотребнадзор проводят в районе профилактические меры. Почти полторы тысячи человек вакцинировали, а еще пять тысяч жителей предупредили об опасности инфицирования. В селах регулярно берут пробы воды. Сейчас ситуация находится на ежедневном контроле Роспотребнадзора по Республике Алтай.
Нет. Речь идет о вирусе гепатита А. Гепатит А (или болезнь Боткина) называют также "болезнью грязных рук". Как следует из названия, заразиться этим вирусом можно из-за несоблюдения норм гигиены. Если говорить по-простому, вирус передается "через рот". Чаще всего – через зараженную воду или пищу. Именно поэтому в основном гепатит А встречается в бедных странах, где есть проблемы с качеством воды и низкая санитарная культура населения.
Сам по себе термин "гепатит" обозначает воспаление печени. Самые распространенные в России вирусы, которые его вызывают, – вирусные гепатиты A, B, C и D. Отношение к этой болезни как к "неприличной и стыдной" сформировалось в основном из-за вирусных гепатитов B и C. Действительно, они передаются в основном через загрязненное медицинское оборудование, переливание зараженной крови и половые контакты.
Но и этими вирусами можно заразиться, ведя вполне "приличный" образ жизни. Известны случаи заражения в тату-салонах, у мастеров маникюра и в салонах красоты. Поэтому врачи рекомендуют сдавать тесты на вирусные гепатиты B и C ежегодно.
Лечится, причем, без особых проблем. В отличие от гепатитов B и C, А считается не такой опасной болезнью. Многие люди, переболевшие в детстве желтухой, даже не знают, что это и был гепатит А (пожелтение кожи – один из возможных симптомов).
Часто гепатит вообще протекает стерто, если у заболевшего стойкий иммунитет. Это значит, что очевидные симптомы возникают далеко не всегда, и человек может перенести болезнь на ногах.
К тому же, гепатит А никогда не переходит хроническую стадию, а также реже других дает серьезные осложнения. Для болезни Боткина нет специального лечения. Больным назначают постельный режим, а терапия в основном направлена на поддержание комфорта и баланса питательных веществ.
Почти все пациенты с гепатитом А достигают полного излечения. Кстати, после этого у них формируется пожизненный иммунитет к этому вирусу. Повторно заболеть гепатитом А практически невозможно.
Инкубационный период вирусного гепатита А может составлять от двух недель до 1,5 месяца.
К симптомам болезни Боткина относят повышенную температуру, общее недомогание, тошноту, рвоту, снижение аппетита, горечь во рту, неприятные ощущения в животе, потемнение мочи и желтуху.
Но далеко не у всех инфицированных наблюдаются эти симптомы. Например, желтуха (пожелтение кожи и глазных белков) чаще наблюдается у людей старшего поколения. У детей этот симптом встречается лишь в 10% случаев.
Для того чтобы уменьшить риск заражения, необходимо соблюдать элементарные санитарные правила: чаще мыть руки с мылом, пользоваться только кипяченой или бутилированной водой, мыть овощи и фрукты перед употреблением.
Конечно, самый надежный способ защититься – вакцинация. Кстати, врачи рекомендуют делать прививку прямо во время эпидемий гепатита А: у вируса большой инкубационный период, а иммунитет после прививки формируется за три-четыре недели. Эта разница в сроках позволяет избежать заболевания.
Комментарии
"Пожелтение зрачков — один из симптомов гепатита А"
рука-лицо, словарный запас детсадовца
Вы не знаете как называется то что пожелтело на фото?