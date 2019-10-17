Отдыхать – хорошо, работать – выгодно: как оплачивается работа в праздники и выходные

Совсем скоро россияне будут отдыхать 3 дня подряд. День народного единства в 2019 году выпадает на понедельник, а потому мы не будем работать 2, 3 и 4 ноября. Кстати, это последние длинные выходные и вообще последний праздничный день в этом году (для тех, кто забыл, 7 ноября и 31 декабря – рабочие дни). Но, конечно, насладиться отдыхом удастся не всем. Кому-то придется идти на работу и в эти дни, и в новогодние праздники. Специально для них корреспондент amic.ru Саша Соколов заглянул в Трудовой кодекс и выяснил у юриста, законно ли вообще работать в праздники, сколько за это должны заплатить и что делать, если работодатель нарушает ваши права.
Нет, не может. В Трудовом кодексе РФ прописано, что работать в праздники и выходные нельзя. Но, конечно, как и везде (а в том, что касается работы в выходные – тем более), есть свои исключения. Например, сотрудника можно привлечь к выполнению каких-то непредвиденных и срочных задач, от которых зависит нормальная работа организации.
По выходным и праздникам продолжают работать сотрудники непрерывно действующих организаций, деятельность которых остановить невозможно. Не получится отдохнуть в праздники и у тех, кто занимается работой с населением. Это касается, например, организации связи, жилищно-коммунальных предприятий, транспортных организаций, медицинских учреждений и др. В праздники и выходные также разрешено выполнять неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
Важно: во всех этих случаях должен быть соблюден четкий порядок. Необходимо письменное распоряжение работодателя и письменное согласие сотрудника на работу в выходной или праздничный день.
Нет. Ненормированный рабочий день вовсе не означает, что сотрудника можно привлечь к сверхурочной работе в любое время, в том числе и в праздничные дни. У этих работников все равно есть четкий рабочий график и расписание выходных. Так что они, как и все остальные, могут привлекаться к работе по выходным только с письменного согласия и с условием повышенной оплаты.
Можно, но только в особенных случаях. Согласие сотрудника не нужно, если его работа заключается в предотвращении аварий и катастроф или в устранении их последствий. Также кодекс допускает, чтобы в праздники проводились работы по предотвращению порчи имущества работодателя, муниципалитетов и государства.
Если введено чрезвычайное или военное положение, то согласие сотрудников тоже не нужно. Но это касается лишь тех работ, которые направлены на предотвращение бедствий: пожаров, наводнений, землетрясений и т.д.
По Трудовому кодексу работа в выходные и праздники должна оплачиваться как минимум в двойном размере. Больше – можно, меньше – нет. Если работа сдельная, то она оплачивается по двойным сдельным расценкам. А если у вас дневная или почасовая оплата, то работу в выходные вам должны оплатить по двойному тарифу.
Кстати, двойная оплата – не единственный вариант компенсации за работу в выходные. Сотрудник может взять отгул в другой день. В этом случае его труд в выходной оплатят, но не в двойном, а в одинарном размере.
Смотря о какой профессии идет речь. Есть перечень творческих профессий, для которых действуют иные правила. Это сотрудники СМИ, кинематографа, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, цирков. В этом случае нужно читать уже не Трудовой кодекс, а трудовой договор.
По Трудовому кодексу таких сотрудников можно привлекать к работе в выходные и праздники. А вот порядок привлечения и оплата труда уже должны быть прописаны в коллективном договоре, локальном нормативном акте или трудовом договоре. Так что нужно внимательно изучить ваш договор и выяснить, что там написано о работе в выходные и праздничные дни.
Увы, на практике не все работодатели соблюдают права своих работников. Если вы считаете, что ваши права нарушены, есть законные и рабочие способы решить эту проблему, отметила юрист Ксения Ветрова. По ее словам, у сотрудника есть два способа защитить свои права.
"Все зависит от того, какую цель вы преследуете. Если нужно восстановить свои права, первично человек обращается в Государственную инспекцию труда. Это можно сделать дистанционно на сайте онлайнинспекция.рф. Но если нужно взыскать средства и возместить моральный вред, то уже следует обращаться в районный суд. Чаще всего люди подают заявления в инспекцию. Там в установленные сроки рассматривают заявление, принимают решение и привлекают работодателя к ответственности. Но в целом, мне кажется, что суд – более действенная мера. Могу судить по своему опыту, что это действительно помогает взыскать все средства, которые положены работнику", – рассказала Ксения.
Комментарии