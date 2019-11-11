Согласно законопроекту, сотрудники полиции должны доставить нетрезвого гражданина в вытрезвитель. 5 ноября в первом чтении уже внесли соответствующие изменения в закон "О полиции". Отметим, сейчас полицейские могут доставлять нетрезвых граждан в больницы, а в вытрезвители, которые создаются не на базе медицинских организаций – нет.

После того, как человека привезли в вытрезвитель, его обязательно должен осмотреть врач — вдруг человеку требуется все же медицинская помощь, а не просто проспаться. При этом в данном случае медицинское вмешательство допускается без согласия гражданина.

Авторы законопроекта предполагают, что следить за порядком в вытрезвителях будут сотрудники частных охранных организаций. При этом, по словам замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, "никаких прав на насилие им делегировано не будет".