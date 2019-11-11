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В России хотят вернуть вытрезвители: как это будет работать и кого туда будут помещать

, ИА "Амител"
Медицинские вытрезвители перестали существовать в России с 1 января 2012 года
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о возвращении вытрезвителей/ Фото: pixabay.com

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о возвращении вытрезвителей/ Фото: pixabay.com


Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о вытрезвителях. Авторы инициативы уверены: мера необходима для спасения жизни тысяч граждан. Разбираемся, что предусматривает новый закон, кого будут помещать в вытрезвители и как это будет работать в дальнейшем.

1

То есть вытрезвители снова вернутся в Россию?

Да, если законодательная инициатива пройдет все этапы слушаний в Госдуме.

Законопроект предполагает оказание помощи лицам, которые утратили способность "самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке" вследствие алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Когда закон вступит в силу, то доставлять нетрезвых граждан будут в специализированные учреждения – вытрезвители, где им окажут необходимую помощь

5 ноября инициатива была одобрена в первом чтении. Впереди — рассмотрение во втором и третьем чтении. Затем, с учетом всем поправок, закон должен быть принят Советом Федерации, после чего его отдадут на утверждение президенту России

2
Зачем нужны вытрезвители, если сегодня пьяных увозят в больницы?
Нетрезвые люди в больницах доставляют много неудобств как врачам, так и по-настоящему больным людям. Агрессивное и неадекватное поведение, грязь и оскорбления — это малый список того, с чем приходится сталкиваться персоналу лечебных учреждений, куда привозят нетрезвых людей. По вполне понятным причинам медики и полиция пытаются избежать этого "не замечая" пьяных на улицах. В свою очередь это приводит к тому, что в стране значительно ухудшилась криминогенная обстановка. Число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, выросло с 2011 по 2018 годы почти на 35%. В 2018 году таких преступлений совершено более 326 тысяч, — это 35% от общего числа преступлений в России.

Кроме того, по данным Росстата, ежегодно в стране по причинам, связанным с алкоголем, гибнет более 50 тысяч человек, из них до 10 тысяч человек замерзают на улицах. Система вытрезвителей помогла бы снизить количество преступлений и число смертей.
3

Где появятся вытрезвители?

По задумке авторов законопроекта, власти каждого региона будут сами решать, создавать им вытрезвитель, или нет. Однако правила организации деятельности многофункциональных центров будут утверждены правительством Российской Федерации. Также предполагается, что часть денег на создание вытрезвителей будут заложены в бюджете регионов, однако власти рассчитывают и на заинтересованность частных организаций.

4

Как будут работать вытрезвители?

Согласно законопроекту, сотрудники полиции должны доставить нетрезвого гражданина в вытрезвитель. 5 ноября в первом чтении уже внесли соответствующие изменения в закон "О полиции". Отметим, сейчас полицейские могут доставлять нетрезвых граждан в больницы, а в вытрезвители, которые создаются не на базе медицинских организаций – нет.

После того, как человека привезли в вытрезвитель, его обязательно должен осмотреть врач — вдруг человеку требуется все же медицинская помощь, а не просто проспаться. При этом в данном случае медицинское вмешательство допускается без согласия гражданина.

Авторы законопроекта предполагают, что следить за порядком в вытрезвителях будут сотрудники частных охранных организаций. При этом, по словам замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, "никаких прав на насилие им делегировано не будет".

5

А платить за нахождение в вытрезвителе нужно будет?

Да. Создавать вытрезвители планируют на основании государственно-частного и муниципально-частного партнерства, так как услуги "вытрезвления" невозможно финансировать за счет программы государственного медстрахования. Стоимость такой услуги пока не определена. Впрочем, один из авторов законопроекта Александр Хинштейн уверяет, что расценки будут "экономически обоснованы и соразмерны". Предварительно речь идет о сумме в 1,5-2 тысячи рублей за ночь.

6

Но ведь в России уже были вытрезвители, зачем их закрыли?

Да, действительно, вытрезвители в России уже были, но с 1 января 2012 года были упразднены. На тот момент на работников этих учреждений поступало очень много жалоб и власти решили, что вытрезвители в России себя дискредитировали — там и избивали людей, и обворовывали.

Но, как показала практика, закрытие вытрезвителей только ухудшило ситуацию. В итоге в ряде регионов России  попытались решить проблему своими силами: вытрезвители открыты и работают уже в 20 субъектах России. Эффект заметен: уровень "пьяной" преступности там снижается в среднем на 16 %.

К примеру, в Татарстане работают 11 вытрезвителей на базе наркологических учреждений. При этом, как говорится на сайте регионального МВД, услуги вытрезвителей бесплатны, а "порядок содержания граждан осуществляется на добровольных началах, то есть только по заявлению самого гражданина".

 

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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