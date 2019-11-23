Откуда берется рак и можно ли от него застраховаться?

В последние годы мы так часто слышим про онкологические заболевания (то из знакомых кто-то заболел, то звезда какая-нибудь от него умерла), что начинаем бояться его еще до появления каких-либо симптомов. Рациональное зерно в этом есть – со здоровьем надо быть начеку. Только правильнее не загадывать, а вовремя показываться врачам и вести здоровый образ жизни. Как часто надо сдавать анализы, какие обследования проходить, есть ли вакцина от рака, порталу amic.ru рассказали врачи Алтайского краевого онкологического диспансера.
Сначала поясним: рак – это поломка клеток. Изначально каждая клетка организма запрограммирована на определенное число делений, и когда этот цикл заканчивается, она умирает. Но при воздействии разных факторов она может "сломаться" – перестать умирать после выполнения своего предназначения. Делится и делится, делится и делится – это и есть рак. Чтобы бесконтрольное деление остановилось, клетку надо убить, остановить ее другими способами нельзя.
Теперь про факторы. Все мы их знаем: неправильное питание, плохая экология, вредные привычки и образ жизни, работа на вредных производствах, стрессы, генные мутации, вирусы и много чего еще. Но что именно может спровоцировать рак у каждого конкретного человека, наука пока определять не научилась. Тот же рак легких может возникнуть у того, кто никогда в жизни даже не пробовал курить.
Все люди старше 18 лет должны один раз в год проходить флюорографию и посещать смотровые кабинеты, даже если нет никаких жалоб на здоровье (для этого не требуется направление от врача). Еще один вариант ранней диагностики рака – диспансеризация.
"Нередко приходится слышать от пациентов, мол, все это чистая показуха, "для галочки", что вообще можно найти в этих смотровых кабинетах одними глазами и руками. Поверьте, очень многое. Такой диагностики достаточно, чтобы заподозрить злокачественную патологию", – пояснила заведующая поликлиникой "Надежда" онкологического диспансера Татьяна Синкина.
В смотровом кабинете проводят осмотр кожи, слизистых оболочек полости рта, щитовидной железы и лимфоузлов, прямой кишки. Женщинам дополнительно пальпируют молочные железы и берут мазок шейки матки, а мужчинам проводят пальцевое ректальное исследование предстательной железы.
Если есть подозрения на болезнь или жалобы, врач назначит анализы, УЗИ, маммографию или другие обследования.
Проходить диспансеризацию, посещать смотровой кабинет нужно регулярно, потому что многие формы рака долго скрываются (проходят бессимптомно). Часто обнаруживают их уже на поздних стадиях, когда лечить их становится крайне сложно, а часто уже и невозможно. А если вас что-то беспокоит (не проходит более месяца), появилась боль, непроходящие язвы, неестественные выделения – немедленно к врачу.
Нет, тесты на онкомаркеры (это такие специфические продукты жизнедеятельности патологических клеток) не показывают на 100%, поселился ли в организме рак. Если бы действительно показывал, то стоило бы только назначить тотальный скрининг всего населения с помощью онкомаркеров, и проблема рака была бы решена раз и навсегда.
Уровень онкомаркеров может повышаться не только при онкологии, но и при доброкачественных воспалительных процессах. И наоборот, иногда их уровень может быть в норме даже при подтвержденном диагнозе рака.
Вакцины от рака нет нигде в мире, говорит главный внештатный онколог Минздрава Алтайского края, главный врач онкодиспансера Игорь Вихлянов. Да ее и не может быть, ведь рак – это не инфекционное заболевание, раковыми клетками нельзя заразиться, они возникают из-за сбоя в работе собственных здоровых клеток человека.
Коварство рака еще и в его гетерогенности. Многие опухоли состоят из клеток различных видов рака.
"Сочетания могут быть совершенно невероятные. Например, у женщины с раком легкого в опухоли могут появиться клетки, схожие с клетками рака молочной железы. В опухолях мочевого пузыря – схожие с клетками опухолей кишечника. Представляете, сколько потенциальных комбинаций может получиться даже из 200 разновидностей рака?! Это миллионы потенциальных "вакцин". При этом невозможно предугадать, какая из этих комбинаций может развиться у каждого конкретного человека", – сказал Игорь Вихлянов.
Итак, вакцины от рака нет. Но есть вакцины от вирусов, которые могут вызывать рак.
Это, например, всем известный вирус гепатита В – тяжелая инфекция является основной причиной цирроза и рака печени. В России вакцина от гепатита В обязательна (делают новорожденным).
Есть вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ, ее носителем является более 90% населения), она уже по желанию. Некоторые штаммы ВПЧ вызывают рак шейки матки и цервикального канала.
Самый главный совет любого врача – здоровый образ жизни. Не пренебрегайте простыми правилами:
- больше двигайтесь, гуляйте на свежем воздухе;
- откажитесь от вредных привычек;
- загорайте по правилам, не нужно ради красоты превращать себя в "мулатку" (как это делать, читайте в материале "Белое не носить, мазаться толстым слоем: дерматолог о безопасном загаре");
- пейте достаточное количество чистой воды;
- соблюдайте правила гигиены и сексуальных отношений;
- не посещайте сомнительные косметические и тату-салоны, непроверенных мастеров;
- включайте в свой рацион разные блюда, но за основу берите злаки, крупы, овощи, фрукты, молочные продукты, выбирайте свежие и натуральные.
Кстати, самые полезные продукты, как правило, выращивают и производят там, где человек живет. В Алтайском крае бесценный кладезь витаминов – облепиха, калина, мед, кедровые орехи. А вот копчености, в которые добавляют нитриты, нитраты, продукты длительного хранения, содержащие консерванты, полуфабрикаты и продукты глубокой переработки, лучше сократить до минимума или исключить вовсе.
Научных исследований, доказывающих связь онкологии с психосоматикой, нет.
"Но по собственному опыту работы с пациентами могу сказать, что она существует. Довольно часто пациенты до попадания в онкоцентр пережили сильный стресс – смерть близкого человека, ребенка, развод, потеря работы", – говорит психолог онкодиспансера Алла Лобанова.
И приводит пример: у нее было несколько женщин с одной и той же ситуацией: умер муж, она так горевала, что буквально заживо себя похоронила, и вот спустя несколько месяцев она – пациентка онкогинекологического отделения.
И обратная ситуация – о женщине, которой было ради чего жить. Ее выписали более 20 лет назад, на носилках, умирать, – настолько тяжелое было состояние. А через несколько лет она позвонила: "Вы меня уже, наверное, похоронили?" Как оказалось, злокачественный процесс стабилизировался – опухоль не исчезла, но и расти перестала. Очень может быть и потому, что на ее руках после развода осталось трое детей.
За помощь в подготовке материале благодарим пресс-секретаря онкоцентра Юлию Корчагину.
Комментарии
"В смотровом кабинете .... мужчинам проводят пальцевое ректальное исследование предстательной железы." Что за гон вы пишите?